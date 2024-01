Le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation s'allient pour réinventer la muséologie et faire de la Capitale-Nationale un chef de file en innovation muséale

QUÉBEC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a expérimenté au cours d'une visite exclusive des deux musées nationaux, le MNBAQ et le MCQ, les plus récents dispositifs développés grâce à l'Incubateur d'innovations muséales (IIM), dont trois primeurs qui seront présentées dans des expositions à venir dans les deux institutions.

Photos de gauche à droite : Musée de la civilisation, François Ozan, Icône // Courtoisie MNBAQ // Voir la nuit. MNBAQ, Denis Legendre // Ricochets. Courtoisie MNBAQ (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Seul incubateur du genre au monde, issu de l'association entre un musée d'art et un musée de société, l'Incubateur d'innovations muséales est une cellule de travail collaboratif qui regroupe les expertises des deux grands musées nationaux de la Capitale-Nationale. Créé en mars 2020, grâce à un soutien financier de 2,9 M$ du Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'Incubateur favorise la transformation des pratiques dans le domaine de la muséologie, permettant à la région de se démarquer dans le circuit muséal national et international en développant des expériences inédites.

Ces approches nouvelles sont intégrées à différentes expositions, ou encore aux activités des deux musées, et viennent enrichir l'expérience muséale proposée aux visiteuses et aux visiteurs. Elles créent ainsi de nouveaux corridors d'accès à l'art, à notre patrimoine, à notre histoire et à notre culture.

Plus de 80 membres du personnel des deux institutions sont activement impliqués dans les projets, les formations ou encore la cocréation de l'IIM. Près de 25 projets ont émergé de l'Incubateur ou sont en développement. Les travaux et les réalisations de l'Incubateur d'innovations muséales ont également permis d'impliquer jusqu'à maintenant plus de 15 partenaires en provenance des milieux technologique, culturel, communautaire, universitaire et de la recherche, créant ainsi des retombées importantes qui dépassent les murs des deux musées.

Grâce à l'intelligence artificielle générative, l'équipe du MNBAQ a mis sur pied un prototype d'agent conversationnel. L'outil numérique facilitera la rencontre entre le public et certaines œuvres d'art du Musée. Toutes les questions souhaitées pourront être posées à l'agent qui sera aussi en mesure, d'ici peu, de proposer des parcours personnalisés.

Sentir pour voir Riopelle est une expérience olfactive immersive développée avec le sommelier de renommée internationale François Chartier et ses équipes du Chartier World LAB, autour du chef‑d'œuvre de Jean Paul Riopelle, L'Hommage à Rosa Luxemburg. Les arômes ajoutent une dimension sensorielle unique à l'appréciation d'une œuvre d'art. Ils ont un pouvoir d'évocation propice à une contemplation singulière des œuvres et à une introspection pour vivre une expérience sensorielle profonde et mémorable.

Au Musée de la civilisation

Le casque d'écoute spatialisé et l'environnement auditif créé de toutes pièces pour l'exposition Sur paroles. Le son du rap queb en font une expérience de muséologie sonore totalement nouvelle. Les visiteuses et les visiteurs sont libres de se replacer dans l'espace au fur et à mesure qu'ils découvrent différents artefacts sonores (archives, témoignages, etc.), des pièces musicales de différents artistes hip-hop, une trame musicale originale et des paysages sonores, loin de l'expérience classique avec audioguide.

Extrait du parcours sonore Le son du rap queb :

mcq.org/wp-content/uploads/2023/11/teaser-sur-paroles.wav

Impressionnant dispositif qui pourra être accessible au public au printemps prochain, la Fresque des saisons est développée grâce à la technologie du moteur de jeu vidéo appliquée en contexte muséal (game engine). Ce projet sera déployé dans la prochaine exposition permanente Le Québec, autrement dit, dont l'ouverture est prévue mois de mai.

Citations

« Cette association entre un musée d'art et un musée de société s'avère une grande première au pays. En unissant leurs expertises, ils sont des précurseurs et s'affirment plus que jamais comme des modèles dans le domaine muséal à l'international. En investissant dans le secteur culturel, nous contribuons activement au développement économique, à l'effervescence culturelle de notre région et à la bonification de la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des infrastructures et

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Faire autrement, explorer, sortir des sentiers battus et surtout mettre en commun des ressources, des idées et des expertises au service du public sont les idées qui ont soutenu la création de l'Incubateur d'innovations muséales. Je suis particulièrement heureux des réalisations accomplies par les équipes des deux musées nationaux permettant au public de vivre des expériences inédites, au MNBAQ et au MCQ depuis 2020. J'aime à penser qu'on est en train de définir le futur de la muséographie.

Jean-Luc Murray, directeur général,

Musée national des beaux-arts du Québec

« Nous sommes nombreux autour du globe à œuvrer dans le circuit muséal et comme dans tous les domaines, l'innovation est un moteur important qui permet aux pratiques d'évoluer et aux musées d'offrir de nouvelles expériences. Nous pouvons nous réjouir de voir les deux grands musées de Québec inventer, ensemble, cette approche unique au monde, qui nous démarque et permet de redéfinir les codes de la muséologie. »

Stéphan La Roche, président-directeur général,

Musée de la civilisation

Au sujet de l'Incubateur d'innovations muséales

Rassemblées pour la première fois autour d'un grand projet fédérateur, les deux institutions muséales de la Capitale-Nationale, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation, se sont associées pour créer l'Incubateur d'innovations muséales.

L'Incubateur d'innovations muséales est rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Par l'exploration et l'expérimentation, l'Incubateur d'innovations muséales permet à nos équipes de prototyper de nouvelles approches - expérientielles, sensorielles et technologiques - dans le but de façonner et d'offrir à nos visiteuses et à nos visiteurs de nouvelles expériences muséales en plus de développer de nouveaux publics.

Pour ce faire, les musées misent sur l'alliance de leurs expertises complémentaires et le partage des apprentissages, sur le développement des talents et l'expansion de leurs perspectives, sur l'apport d'un réseau foisonnant de partenaires aux horizons variés, sans oublier sur la richesse de la cocréation avec la communauté.

Les réalisations de l'Incubateur d'innovations muséales se concentrent sur trois axes faisant partie intégrante des missions respectives des deux musées nationaux : la mise en valeur des collections et de la muséographie; la médiation et l'expérience de la visiteuse et du visiteur; l'univers numérique.



Exemples de réalisations récentes que les publics ont pu apprécier :

Perspectives et Ricochets. Bonds et rebonds dans les collections , deux réalisations d'innovation sociale communes aux deux musées, proposent des ateliers à partir des œuvres et des objets des collections des deux organisations pour tisser des liens durables avec des clientèles issues de différents horizons et inspirer de nouvelles formes de présentation des collections;

et , deux réalisations d'innovation sociale communes aux deux musées, proposent des ateliers à partir des œuvres et des objets des collections des deux organisations pour tisser des liens durables avec des clientèles issues de différents horizons et inspirer de nouvelles formes de présentation des collections; le casque d'écoute et l'environnement sonore 3D dans l'exposition Sur paroles. Le son du rap queb au MCQ, développé et conçu avec trois entreprises de Québec - ART&D, Polaki interactif et Cocktails Solutions - et SAGA Stratégie sonore;

au MCQ, développé et conçu avec trois entreprises de Québec - ART&D, Polaki interactif et Cocktails Solutions - et SAGA Stratégie sonore; l'approche innovante de la scénographie et de l'éclairage dans l'exposition thématique Voir la nuit au MNBAQ, réalisée en collaboration avec le MCQ, pour faire vivre une véritable immersion au cœur de la nuit;

au MNBAQ, réalisée en collaboration avec le MCQ, pour faire vivre une véritable immersion au cœur de la nuit; le volet expérientiel des sens et des émotions, exploré dans : Ma maison au MCQ; et dans Arts et émotions au MNBAQ, un projet de recherche novateur, réalisé en collaboration avec le Laboratoire Co-DOT de l'Université Laval .

