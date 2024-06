Le Musée de Lachine présente Sculp'tour dansé Exploration des œuvres d'art public au parc René-Lévesque

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le samedi 15 juin à 10 h, le Musée de Lachine propose le Sculp'tour dansé, une activité de médiation culturelle autour des sculptures du parc René-Lévesque. En compagnie de la danseuse professionnelle et médiatrice Constance Aubry, le public est invité à interpréter les œuvres d'art public du parc par le mouvement et la danse.

Constance Aubry danse près de l'installation sculpturale Les cariatides (1988) de Dominique Valade (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal))

Danser les sculptures

À partir d'exercices dansés, les participants seront amenés à délaisser leur position de spectateurs pour prendre part activement à une interprétation des œuvres par la danse. Grâce aux conseils et à l'accompagnement tout en douceur de Constance Aubry, les participants sont invités à s'inspirer des formes, des couleurs et des textures de l'œuvre pour créer des mouvements. Comme le mentionne l'artiste-médiatrice : « c'est dans ce dialogue [entre les œuvres et le public] que pourra émerger une compréhension artistique non pas intellectuelle, mais ancrée dans une gestuelle personnelle. »

Cette activité gratuite ne nécessite aucune expérience en danse, mais les personnes qui désirent y participer doivent pouvoir se déplacer d'œuvre en œuvre sur un terrain inégal. Les inscriptions se font par courriel en écrivant à [email protected].

Le jardin de sculptures du parc René-Lévesque

Le parc René-Lévesque comporte 22 œuvres d'art public réalisées dans les années 1980 et 1990. Le jardin des sculptures est un des joyaux de Lachine et est situé dans un cadre enchanteur au milieu d'un îlot de beauté naturelle sur le lac Saint-Louis.

À propos de l'artiste

Constance Aubry est artiste professionnelle en danse, créatrice, interprète, enseignante et médiatrice culturelle. Diplômée en 2017 de l'École supérieure de ballet du Québec, puis en 2022 de la formation professionnelle de Nyata Nyata en danse contemporaine de sources africaines, elle croit fermement que la danse doit pouvoir être accessible à tout le monde dans une multitude de contextes. Elle collabore depuis plusieurs années à créer des visites dansées d'œuvres d'art pour le grand public.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Musée de Lachine, Information : Nathalie Roberge, chargée de communication; Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal, 514 261-8355 | [email protected]