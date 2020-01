Le Musée de la civilisation s'associe au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec pour une série de cinq prestations

Par la suite, la série se déroulera comme suit :

Récital pour les claviers

Le samedi 22 février, à 14 h

Récital pour claviers réunissant les élèves des classes de piano et d'orgue.

Le samedi 21 mars, à 14 h

Récital de chants interprétés par deux finissants à la maîtrise, Michaël Thériault, baryton, et Gabriel Provencher , ténor, accompagnés par Martin Dubé au piano.

**Programme à confirmer

Lecture publique sous la direction de Frédérique Bradet

Les 27 et 28 mars, respectivement 19 h 30 et 14 h

À travers de courts récits écrits dans la langue inventive et délurée qui caractérise si bien Fred Pellerin, Frédérique Bradet nous invite à la rencontre de tout un village, de ses lieux et de ses habitants.

Le samedi 4 avril, 14 h

Présentation du hautbois et du cor anglais enrobée du répertoire de ces instruments avec la

participation des élèves de la classe de hautbois du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes -- Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

