OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Depuis plus de 100 ans, les programmes officiels d'art militaire constituent un témoignage inestimable du service militaire canadien. L'exposition Le Programme d'arts des Forces canadiennes (PAFC) - Groupe 9, présentée au Musée canadien de la guerre, propose les œuvres de quatre artistes non militaires dont la candidature a été sélectionnée pour voyager avec les Forces canadiennes dans le cadre de déploiements en 2018 et 2019.

Les œuvres qui en découlent et qui sont fondées sur les réflexions des artistes sur la guerre et les conflits, sont révélées et documentées à travers leur objectif créatif et exprimées sur divers supports. Comme l'ensemble des artistes qui participent au PAFC, ce groupe pluridisciplinaire a conservé une indépendance artistique complète à l'égard des œuvres qu'il a produites, tant pendant qu'après le déploiement. Dans cette exposition, le Musée, de concert avec les artistes, présente neuf photographies, deux vidéos, un carnet de croquis et une installation de neuf poutres de cèdre.

« Les œuvres de l'exposition offrent un aperçu des engagements militaires internationaux actuels du Canada, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. L'exposition des œuvres créées par le neuvième groupe d'artistes du PAFC au Musée offre une perspective civile du service militaire canadien, tant au pays qu'à l'étranger, soulignant l'importance et le rôle des opérations militaires du Canada. »

Cette exposition aborde des thèmes particulièrement pertinents et d'actualité, compte tenu du conflit qui se déroule en ce moment en Ukraine.

Olivia Rozema et Jessica Lynn Wiebe ont créé des œuvres basées sur leurs déploiements avec les militaires du Canada en Ukraine dans le cadre de l'opération UNIFIER, une mission canadienne en cours pour soutenir les forces armées en Ukraine .

en dans le cadre de l'opération UNIFIER, une mission canadienne en cours pour soutenir les forces armées en . Alana Bartol a représenté les forces canadiennes stationnées en Lettonie au camp Adazi dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Jean-Pierre Aubé a représenté la surveillance de la défense aérienne du Canada et les anciens sites de missiles Bomarc sur la Base des Forces canadiennes (BFC) de North Bay, en Ontario , et dans les environs.

Les œuvres des quatre artistes non militaires portent à la réflexion; elles sont fondées sur leurs pensées créatives sur la guerre et les conflits et offrent une perspective civile du service des militaires du Canada, tant au pays qu'à l'étranger. Elles contribuent à notre compréhension de l'importance et du rôle des opérations militaires du Canada à notre époque.

L'exposition Le Programme d'arts des Forces canadiennes - Groupe 9 a été mise en œuvre par le Musée canadien de la guerre, en partenariat avec la Direction de l'histoire et du patrimoine du ministère de la Défense nationale. L'exposition sera présentée au Musée canadien de la guerre du 3 novembre 2023 au 17 mars 2024. C'est la troisième fois que le Musée canadien de la guerre accueille une exposition du PAFC.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de promouvoir la compréhension de l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions personnelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

