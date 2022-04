OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs familles, un projet ambitieux visant à préserver les souvenirs et les expériences de l'après-guerre d'anciennes combattantes et d'anciens combattants canadiens et de leurs familles, vient d'être lancé par le Musée canadien de la guerre. Ce projet dynamique enrichira la collection déjà impressionnante de récits oraux du Musée en recueillant davantage de récits d'ex-militaires de toutes les époques. Cet effort revêt d'autant plus d'importance alors que le Canada se prépare aux commémorations annuelles du jour de la Victoire en Europe.

« Les témoignages de première main sont primordiaux pour comprendre les répercussions du service militaire et des conflits, a déclaré Dean Oliver, vice-président et directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. Nous nous intéressons à recueillir les récits de personnes ayant pris part à tous les conflits, mais ce projet est particulièrement urgent étant donné que, sur le 1,1 million de Canadiennes et Canadiens qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, il n'en reste plus que 22 000. »

Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs familles se concentrera sur les récits qui illustrent la transition des anciens combattants et anciennes combattantes vers la vie civile, un aspect riche, mais peu étudié, de notre histoire. Il sera également important de recueillir le point de vue de membres de leurs familles. Ensemble, ces perspectives permettront de mieux comprendre les répercussions du service militaire et des conflits, d'une génération à l'autre.

À terme, le portail en ligne présentera au public des enregistrements audio, des photographies et des images d'artéfacts. Le Musée projette également de préparer une conférence et de rédiger un livre sur le sujet. Une fois terminé, le projet Leur histoire constituera un recueil patrimonial pour les générations futures et une importante ressource pour les élèves et les universitaires qui effectuent des recherches.

Nous invitons les anciens combattants, les anciennes combattantes et les membres de leurs familles qui souhaitent participer à des entrevues dans le cadre de cette collection historique à visiter le site Web museedelaguerre.ca/histoire.

Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs familles est généreusement soutenu par la famille A. Britton Smith, la Fondation Azrieli, Arthur B. C. Drache, C.M., c. r., et Judy Young Drache, la Légion royale canadienne, la Fondation nationale Légion, les Amis du Musée canadien de la guerre et des personnes de partout au Canada.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Une sélection de récits oraux a déjà été transcrite et les fichiers PDF sont accessibles en ligne à l'adresse museedelaguerre.ca/collections/ en utilisant le terme de recherche « Leur histoire : témoignages de militaires ».

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements: Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et des relations médias, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]