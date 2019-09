Le Musée canadien de la guerre lance les Boîtes de découverte consacrées à la Seconde Guerre mondiale

« Depuis leur lancement en 2014, les Boîtes de découverte sur la Première Guerre mondiale, du programme Ligne de ravitaillement, ont été empruntées plus de 1 975 fois, a déclaré Caroline Dromaguet, directrice générale par intérim du Musée de la guerre. C'est avec plaisir que nous offrons de nouvelles boîtes remplies d'objets concrets qui permettront de mieux expliquer aux jeunes des écoles de partout au pays ce qu'ont pu vivre les Canadiennes et les Canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. »

Vingt de ces Boîtes de découverte bilingues, conçues pour des classes de 4e année et plus, seront envoyées sans frais pour un prêt de deux semaines dans des écoles canadiennes. Les réservations pour le premier semestre ont débuté le 12 aout, et l'ensemble des périodes de disponibilité ont été réservées par des écoles représentant toutes les régions du pays. Les réservations pour le second semestre seront possibles à partir du 1er novembre.

Remplies de ressources similaires à celles de la version consacrée à la Première Guerre mondiale, les Boîtes de découverte sur la Seconde Guerre mondiale contiennent un vaste éventail d'objets et de vêtements à manipuler (artéfacts authentiques et reproductions), de photos et de documents. Des plans de leçon sont fournis pour aider le personnel enseignant et les élèves à donner vie à ce contenu.

La version du programme Ligne de ravitaillement sur la Seconde Guerre mondiale comporte un nouveau volet : des dossiers thématiques bilingues à télécharger. Juxtaposant récits personnels et sources primaires, ces dossiers enrichissent la matière couverte par les boîtes, offrant aux élèves une analyse éclairante sur les différentes façons dont la guerre a été vécue par le Canada et sa population.

Par ailleurs, les 30 Boîtes de découverte sur la Première Guerre mondiale restent disponibles. L'objectif est de fournir des ressources pédagogiques de qualité pour faire revivre l'histoire dans les écoles partout au pays et fournir à la nouvelle génération une expérience interactive sur les épreuves subies en temps de guerre par le Canada et le lourd tribut du conflit mondial.

Les Boîtes de découverte sur la Seconde Guerre mondiale du programme Ligne de ravitaillement bénéficient du soutien de la Fondation Crabtree et des Amis du Musée canadien de la guerre.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Ressources: https://www.museedelaguerre.ca/s1/lignederavitaillement/ressources-pour-les-enseignants/

Pour plus de renseignements, veuillez consulter museedelaguerre.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram.

