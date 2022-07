« La Legacy Shadow Quilt commémore concrètement les personnes courageuses qui ont non seulement servi notre pays, mais qui l'ont fait en dépit du racisme et de la discrimination dont elles ont été victimes dans leur pays, affirme M. Dean F. Oliver, vice-président et directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. Cette courtepointe nous aide à nous souvenir de leur sacrifice et de leur résilience. »

Formé en 1916, le 2e Bataillon de construction a exécuté des travaux essentiels à l'appui des opérations sur le front occidental, notamment le transport de matériel, la réparation de routes et d'autres travaux de soutien aux troupes. En 2016, pendant la planification des célébrations du centenaire du Bataillon, le capitaine (à la retraite) George A. Borden, inspiré par une courtepointe familiale pour la conception de la Legacy Shadow Quilt, a retenu les services de sa sœur, Ozell Borden, qui l'a confectionnée.

Inspirée de plusieurs sources, la conception comprend 30 images de membres du Bataillon. Ces images ne représentent qu'une fraction des quelque 780 personnes qui ont servi. Comme certains des hommes figurant sur la courtepointe n'étaient pas identifiés, il a été décidé qu'aucun d'entre eux ne serait nommé et qu'aucun grade ne serait mentionné. La courtepointe a été donnée au Musée en 2017.

En plus de la Legacy Shadow Quilt, le Musée de la guerre conserve d'autres artéfacts et documents d'archives liés au 2e Bataillon de construction, y compris une Médaille de guerre britannique décernée au soldat Andrew Young, un Américain recruté à partir de Detroit pour consolider les rangs du 2e Bataillon de construction. Il s'est enrôlé à Windsor, en Ontario, à l'âge de 41 ans. Le service des Canadiens noirs et Canadiennes noires fait également l'objet de l'exposition Une communauté à la guerre - Le service militaire des Canadiennes et des Canadiens noirs de Niagara, présentée au Musée de la guerre jusqu'au 5 septembre 2022.

Une spécialiste des collections du Musée de la guerre accompagnera la courtepointe le 9 juillet et sera disponible pour interpréter l'importance historique et le contexte de l'artéfact. Les excuses officielles seront aussi diffusées en direct au Musée de la guerre le 9 juillet, à partir de Truro. Pour obtenir plus de renseignements, visitez museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

