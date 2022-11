OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre est heureux d'annoncer l'acquisition de trois Croix de Victoria de la Première Guerre mondiale. Celles-ci ont été décernées au sous-lieutenant Edmund De Wind, au sergent Thomas William Holmes et au soldat James Peter Robertson. Grâce à ces acquisitions, le Musée de la guerre accueille désormais 36 des 73 Croix de Victoria décernées à des militaires du Canada ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale.

Ensemble de médailles, le sous-lieutenant Edmund De Wind, VC; MCG 20180393-001; Collection commémorative Tilston de médailles militaires canadiennes; Musée canadien de la guerre; Autres photos disponibles sur demande. (Groupe CNW/Musée canadien de la guerre)

« Le Musée est heureux d'avoir pu acquérir ces trois Croix de Victoria, la plus haute distinction décernée pour bravoure militaire, a déclaré Dean F. Oliver, vice-président par intérim et directeur général du Musée canadien de la guerre. Chacune de ces médailles met en lumière des récits individuels de bravoure exceptionnelle déployée dans des circonstances extraordinaires. »

Le sous-lieutenant Edmund De Wind, du 15e bataillon des Royal Irish Rifles, a reçu à titre posthume la Croix de Victoria pour ses actes accomplis le 21 mars 1918, au champ de courses de Redoubt, près de Grugies, en France. Bien qu'il ait été blessé deux fois, De Wind a défendu cette position pendant une période de sept heures, repoussant attaque après attaque jusqu'à ce qu'une autre section arrive en renfort. Il a succombé à ses blessures lors d'une des dernières attaques.

Le sergent Thomas William Holmes et le soldat James Peter Robertson ont tous deux reçu la Croix de Victoria pour des actes accomplis à différentes dates pendant l'assaut de Passchendaele, l'une des batailles les plus épiques et les plus tragiques de la Première Guerre mondiale.

Le 26 octobre 1917, alors que les forces allemandes maintenaient deux vagues du Corps canadien enlisées depuis leurs casemates, le sergent Holmes, du 4e Bataillon canadien des fusiliers à cheval, a remarqué une accalmie dans les tirs et a attaqué à la grenade à main pendant que l'ennemi rechargeait. Après avoir tué et blessé les responsables de deux mitrailleuses, il a attaqué de nouveau sous des tirs intenses avec davantage de grenades dont l'une, jetée dans l'entrée de la casemate, a provoqué la reddition des 19 personnes qui l'occupaient.

Le soldat James Peter Robertson, du 27e bataillon d'infanterie canadienne, a reçu à titre posthume la Croix de Victoria pour ses actions du 6 novembre 1917. Lorsque son peloton a été freiné ce jour-là lors d'une attaque pour prendre Passchendaele, Robertson s'est précipité vers une ouverture sur le flanc, a capturé une mitrailleuse et a infligé de nombreuses pertes aux forces ennemies. Plus tard, lorsque deux des tireurs d'élite de son peloton ont été grièvement blessés devant la tranchée, Robertson les a ramenés sous un feu nourri. Il a été tué alors qu'il ramenait le deuxième homme.

L'acquisition de ces médailles a été rendue possible grâce au soutien du Fonds de la collection nationale et de dons individuels. La Croix de Victoria de Robertson a été acquise avec le soutien du colonel honoraire (à la retraite) Brian Hastings.

Le Musée de la guerre accueille 42 Croix de Victoria. Outre les 36 médailles associées à la Première Guerre mondiale, le Musée en possède cinq de la Seconde Guerre mondiale et une du 19e siècle. Au total, 99 Croix de Victoria ont été décernées à des militaires du Canada, chacune reflétant l'héroïsme exceptionnel déployé par des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Faits supplémentaires : les Croix de Victoria et la collection du Musée canadien de la guerre

Au total, 628 Croix de Victoria (VC) ont été décernées à des militaires qui ont servi l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Parmi les militaires qui ont reçu cette récompense, on compte des individus provenant du Canada , de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Royaume-Uni..





