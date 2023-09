Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec accueille de nouveaux certifiés!

MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Vélo Québec dévoile aujourd'hui le nom des 2 collectivités, 9 organisations et 2 campus reconnus lors de la 14e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Au total, depuis le début du programme, ce sont 39 collectivités, 68 organisations et 27 campus qui ont démontré leur engagement à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour toutes et tous.

« En matière de vélo, 2023 a été l'année de tous les records : records d'achalandage sur le réseau express vélo de la rue Saint-Denis à Montréal; records d'utilisation de BIXI, avec certaines journées comptant plus de 70 000 trajets; records d'utilisation du service de vélos en libre-service àVélo à Québec, qui a atteint ses objectifs à mi-saison. Si nous n'avons pas encore de chiffres à l'échelle de la province, tous ces indicateurs nous permettent de penser que le vélo continue son essor. Nos collectivités, organisations et campus impliqués dans le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE redoublent donc d'efforts pour répondre aux besoins et demandes croissantes des cyclistes, en plus de créer des milieux qui incitent de plus en plus de personnes à se mettre en selle. », affirme Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

LES COLLECTIVITÉS, ORGANISATIONS ET CAMPUS RECONNUS :

COLLECTIVITÉS

Certification Bronze : Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Mention honorable : Ville de Cowansville



ORGANISATIONS

Certification argent : La Maison de Radio-Canada YAM

Certification bronze : Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium)

Mention honorable : Académie des Sacrés-Cœurs Administration portuaire de Montréal Alstom St-Bruno Alstom Centre de Prototypage Espace pour la vie - Biosphère UV Assurance



CAMPUS

Certification argent : Université Concordia - Campus Sir George Williams Université Concordia - Campus Loyola



UN PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINU :

Les collectivités, organisations et campus souhaitant adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d'une véritable culture vélo.

Un comité indépendant de juges évalue les candidatures déposées en fonction des réponses données dans le formulaire et des résultats d'un sondage réalisé auprès des évaluateurs locaux. Le comité détermine ensuite le niveau de certification à accorder.

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d'une culture vélo, reçoivent une mention honorable.

Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu'ils pourront mettre en œuvre afin de poursuivre leurs efforts. Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION POUR LES ORGANISATIONS :

Une organisation certifiée VÉLOSYMPATHIQUE, c'est une organisation dans laquelle les employés sont plus alertes, ont une meilleure productivité et s'absentent moins souvent! Ils sont aussi plus ponctuels, puisqu'en se rendant à vélo, ils peuvent facilement prévoir leur temps de déplacement et ne pas se soucier de la congestion automobile. Une organisation certifiée VÉLOSYMPATHIQUE économise argent et espace en remplaçant des stationnements pour voitures par des stationnements pour vélo. En s'engageant dans la démarche, elle exprime sa responsabilité sociale à l'égard de la durabilité et des saines habitudes de vie en favorisant les déplacements actifs au détriment des déplacements en voiture, générateurs de GES.

Les organisations, campus et collectivités qui souhaitent s'engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invités à visiter le www.velosympathique.com et à s'inscrire aux webinaires d'information pour les organisations, campus et collectivités.

PROCHAINS DÉPÔTS :

Pour les collectivités et les organisations, la prochaine date limite pour déposer une candidature est le 26 janvier 2024. Pour les campus, la prochaine date limite pour déposer une candidature est le 15 décembre 2023.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le projet Campus VÉLOSYMPATHIQUE est pour sa part financé par le Secrétariat à la jeunesse.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.veloquebec.com

