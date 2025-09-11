MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui une liste de projets identifiés en raison de leur potentiel pour véritablement transformer l'avenir du pays. En tant que plus grande initiative d'infrastructure au Canada depuis des décennies, Alto collaborera avec le Bureau des grands projets pour faciliter le développement du premier réseau de trains à grande vitesse au Canada et entamer la construction des années plus tôt que prévu. Cette reconnaissance témoigne d'un engagement ferme à réaliser un projet qui apportera des avantages durables aux Canadiens, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Être reconnu comme un projet transformateur ne veut pas dire de prendre des raccourcis. Loin de là. Alto continuera de suivre tous les processus avec soin et intégrité. Cela comprend l'établissement de partenariats respectueux avec les communautés autochtones, la collaboration étroite avec les communautés le long du corridor, la réalisation d'études environnementales approfondies et la participation à des consultations. Essentiellement, il s'agit de faire ce qui est juste, avec une plus grande efficacité, une meilleure coordination et une vision claire de l'avenir.

Une fois la construction commencée, Alto créera plus de 50 000 emplois et stimulera une importante croissance économique. Il soutiendra les principaux secteurs canadiens, y compris celui de l'acier, améliorera la productivité nationale et renforcera les économies régionales. En réduisant le coût de la vie et en augmentant les possibilités d'emploi, Alto contribuera à améliorer la qualité de vie des Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

« Le développement d'Alto progresse rapidement. Être reconnu comme un projet transformateur marque une étape importante qui permettra à notre équipe d'accélérer l'avancement tout en maintenant notre engagement indéfectible envers la qualité, la transparence et la responsabilité environnementale. Concrètement, cette reconnaissance pourrait permettre de commencer la construction plus tôt, ce qui permettrait aux Canadiens de bénéficier du réseau de trains à grande vitesse Alto plus tôt que prévu. Une fois opérationnel, Alto générera l'équivalent de 1,1 % au PIB annuel du Canada. »

- Martin Imbleau, président-directeur général, Alto

Alto continuera d'aller de l'avant en faisant preuve de respect, d'ouverture et de sens des responsabilités. L'engagement auprès des Premières Nations et des communautés, ainsi que les discussions avec les provinces et les partenaires de l'industrie sont déjà en cours et continueront de croître. Une série formelle de consultations publiques commencera bientôt, offrant à la population la chance d'en apprendre davantage et de partager son point de vue. Nous voulons connaître l'opinion de tout le monde. Tous les commentaires seront pris en compte dans le processus de réflexion et de conception, et contribueront à façonner Alto en un projet qui reflète vraiment les besoins et les aspirations des Canadiens.

Ensemble, nous construisons plus qu'un réseau de trains à grande vitesse. Nous façonnons l'avenir de la mobilité, du développement économique et de la prospérité partagée.

Principaux avantages du réseau de trains à grande vitesse Alto générera une activité économique équivalant à 1,1 % du PIB national annuellement. Ces avantages seront soutenus dans le développement, la construction et l'exploitation, conférant à Alto le statut de moteur fiable de prospérité à long terme pour les Canadiens.



Alto contribue directement à une croissance durable et aux objectifs climatiques du Canada. Le réseau sera entièrement électrifié, offrant une solution de rechange à faibles émissions de carbone aux modes de transport existants.



Pour les utilisateurs de tous les jours, Alto offrira des déplacements plus rapides et plus fiables entre les grandes villes, en réduisant les temps de déplacement, en élargissant l'accès aux emplois et aux services, en entretenant les liens avec la famille et les amis, et en maximisant les possibilités dans le corridor.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État dédiée à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau fiable et fréquent de trains à grande vitesse du pays. Avec des stations à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, ce projet connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

SOURCE Alto

Demandes de renseignements des médias : Philippe Archambault et Crystal Jongeward, 514 819-4172, [email protected]