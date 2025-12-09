MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Alto (VIA HFR - VIA TGF inc.) a aujourd'hui annoncé la nomination de Claude Généreux à son conseil d'administration le 12 novembre 2025.

Claude Généreux, vice-président exécutif de Power Corporation, a occupé des postes de conseil de premier plan au sein d'importantes organisations canadiennes et internationales dans les secteurs des services financiers, des ressources et de l'énergie tout au long de sa carrière. Il a acquis une vaste expérience dans ses rôles actuels et antérieurs au conseil d'administration de Great-West Lifeco, de Canada Vie, d'Empower, de la Société financière IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie, du Groupe Bruxelles Lambert et de Putnam Investments.

Autres changements au conseil

Alto a également annoncé le renouvellement du mandat de Marie-José Nadeau, vice-présidente du conseil d'administration et présidente du comité des ressources humaines et de la gouvernance d'entreprise, de Robert Fongberg, président du comité de vérification et des risques, et de J. Robert S. Prichard pour une période de trois ans chacun. De plus, Robert Prichard a également été reconduit dans ses fonctions de président du conseil pour la durée de son nouveau mandat et il continuera de diriger le conseil dans la supervision du mandat d'Alto consistant à développer l'un des plus grands projets d'infrastructure du Canada, à savoir la création d'un réseau de trains à grande vitesse pour passagers reliant Québec, Trois-Rivières, Montréal, Laval, Ottawa, Peterborough et Toronto.

Citations

« La grande expérience et expertise de Claude, son leadership efficace et sa perspective éclairée profiteront bien au conseil d'administration dans sa gestion de ce mandat historique consistant à construire le réseau de trains dont le Canada a besoin », a déclaré Robert Prichard, président du conseil d'administration d'Alto.

« Nous sommes ravis d'accueillir Claude, dont l'expérience et la vaste expertise en matière financière seront un atout pour ce projet d'envergure nationale qui transformera le transport ferroviaire de passagers au pays et remodèlera le transport entre les collectivités et les villes du Québec et de l'Ontario », a affirmé Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto.

« C'est un privilège de me joindre à un projet dont l'importance nationale a été reconnue et un honneur de rejoindre les rangs d'un conseil d'administration très talentueux qui s'engage à donner vie à une vision transformatrice pour la population du Canada », a déclaré Claude Généreux, membre du conseil d'administration d'Alto.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire récente du Canada : le tout premier réseau de trains à grande vitesse, fiables et fréquents. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca/fr.

