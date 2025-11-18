Le ministre MacKinnon souligne que c'est « l'occasion du siècle » pour les entreprises et la main-d'œuvre du Canada

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Alto et son partenaire développeur privé, Cadence, amorcent les contacts auprès de l'industrie canadienne de l'acier pour mieux comprendre son intérêt, sa capacité et son degré de préparation à fournir ce matériau essentiel à la réalisation du projet de train à grande vitesse, et ainsi faire en sorte que la plus grande infrastructure construite au pays en plus d'un demi-siècle génère des avantages durables pour les entreprises et les travailleurs canadiens.

En se fondant sur l'initiative du gouvernement Achetez canadien, Alto cherchera à tirer parti des ressources d'ici en s'approvisionnant autant que possible auprès de fournisseurs canadiens pour les composants clés du futur réseau ferroviaire. Cela comprend plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier pour les rails, les structures, les installations et l'infrastructure électrique du train à grande vitesse.

Au cours des prochaines semaines, Alto et Cadence ont l'intention de rencontrer les leaders de l'industrie canadienne de l'acier afin de mieux comprendre les capacités de production actuelles, le potentiel d'expansion et les possibilités de modernisation. Ce dialogue contribuera à façonner une approche d'approvisionnement qui donne la priorité aux fournisseurs canadiens et renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement nationale.

La construction du premier réseau de trains à grande vitesse du Canada nécessitera plus de 4 000 km de rails d'acier, en plus de quantités massives de poutres structurelles, de caténaires et d'autres matériaux de base. Peu de projets d'infrastructure dans l'histoire moderne du Canada ont généré une demande industrielle de cette ampleur. Un approvisionnement de cette échelle présente une rare occasion pour les secteurs de l'acier et de la fabrication au Canada d'accroître leur capacité, d'accélérer les investissements et d'innover afin de se positionner en vue des occasions à venir. En s'approvisionnant localement dans la mesure du possible, Alto vise à renforcer ses chaînes d'approvisionnement nationales, à soutenir les emplois canadiens et à s'assurer que les effets économiques de ce projet de construction nationale se font sentir à l'échelle du pays.

« Cette initiative est l'un des plus importants investissements dans les infrastructures du Canada depuis des décennies. Elle vise à renforcer notre pays en construisant encore plus ici, chez nous, a déclaré l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Ce nouveau réseau de trains à grande vitesse entraînera une véritable transformation. Il s'agit d'une occasion unique de relier les Canadiens et les Canadiennes de manière innovante, tout en créant une nouvelle industrie et des emplois de grande qualité. »

« Alto est un projet de construction national qui créera d'importantes occasions pour les entreprises canadiennes, ajoute Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto. Nous invitons l'industrie à s'engager tôt, à se préparer, à renforcer ses capacités et à se moderniser pour répondre à l'ampleur de ce projet, l'une des constructions d'infrastructure les plus complexes de l'histoire canadienne. Il faut se préparer maintenant. »

« Le Canada n'a pas vu de projet d'infrastructure de cette ampleur depuis des décennies, a déclaré Daniel Farina, directeur général de Cadence. Nous aurons besoin d'énormes quantités d'acier, et nous voulons que l'industrie canadienne de l'acier soit prête à répondre à l'appel d'offres, car le processus arrivera rapidement! C'est une occasion énorme pour les fournisseurs canadiens et nous voulons nous assurer qu'ils peuvent la saisir. »

Alto sera le premier réseau ferroviaire à haute vitesse du Canada, s'étendant sur près de 1 000 kilomètres entre Toronto et Québec et atteignant des vitesses de 300 km/h ou plus. Il réduira considérablement les temps de déplacement et permettra de relier près de la moitié de la population canadienne. Le projet créera plus de 50 000 emplois pendant la construction, générera des gains de productivité pouvant atteindre jusqu'à 35 milliards de dollars annuellement et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada a identifié Alto comme projet transformateur pour le pays, et l'initiative bénéficiera du soutien du Bureau des grands projets afin de permettre le début des travaux de construction dans quatre ans. Les activités préalables à l'approvisionnement pour les composantes du projet commenceront en 2026. Alto et Cadence s'assureront que les participants de l'industrie disposent de l'information dont ils ont besoin pour y participer. --

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

À propos de Cadence

Cadence est une équipe multinationale dirigée par des entreprises canadiennes qui réunit une expertise de classe mondiale dans la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures ferroviaires complexes à grande échelle. En collaboration avec Alto, le consortium fournira l'expertise technique et commerciale pour appuyer les principales étapes du projet et éclairer la décision d'investissement finale du gouvernement du Canada. Pour en apprendre plus sur Cadence, visitez https://cadence.info/fr.

SOURCE Alto

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : [email protected], 1-514-819-4172