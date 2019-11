Le Mouvement québécois de la qualité mise sur l'amélioration continue et l'innovation pour propulser l'essor des entreprises du Québec

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires attire plus de 3 000 participants

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement québécois de la qualité a donné ce matin le coup d'envoi du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (www.salonmpa.com), présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Plus de 3 000 chefs d'entreprise et passionnés de la qualité, convergent aujourd'hui vers le Palais des congrès de Montréal pour participer au plus important événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation au Québec.

« Le Mouvement québécois de la qualité est fier d'agir comme partenaire stratégique auprès de centaines d'organisations chaque année. Les dirigeants peuvent compter sur notre équipe d'experts pour les appuyer dans le cadre de leur démarche d'amélioration continue. Grâce à l'expertise que nous avons acquise et développée au cours des 25 dernières années, nous sommes en mesure d'aider les entreprises à améliorer leur performance globale, que ce soit en termes d'innovation, de productivité, de compétitivité, de satisfaction clients et d'engagement du personnel », indique Mme Johanne Maletto, présidente-directrice générale du Mouvement québécois de la qualité.

Le Salon propose une riche programmation, incluant un pavillon consacré au virage 4.0, des conférences, un forum des leaders, des simulations pour les stratèges qualité ainsi que des formations offertes par des experts chevronnés. Par le biais de ses nombreuses activités, le Salon MPA favorise des discussions sur une foule de thèmes, tels que la gestion et la fidélisation de la main-d'œuvre, le développement de compétences transversales, la gestion du changement et la transition vers le numérique.

Plusieurs équipes de grands donneurs d'ordre et de PME sont aussi sur place pour partager avec les nombreux participants les leçons apprises et les bons coups de projets d'amélioration continue menés au sein de leur organisation.

Points forts de la programmation

Pavillon 4.0

Le Mouvement québécois de la qualité, en collaboration avec la Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, présente un pavillon mettant en lumière les étapes préalables à la concrétisation d'un projet 4.0, soit la planification stratégique, le plan de développement des ressources humaines, l'optimisation des processus et la stratégie numérique. C'est une occasion unique pour les participants d'échanger avec des entreprises ayant déjà réalisé leur virage 4.0.

Conférences de haut calibre

Patty Azzarello, conférencière internationale, fondatrice d'Azzarello Group et auteure de RISE: 3 Practical Steps to Advancing Your Career, Standing Out as a Leader (and Liking Your Life) présente la grande conférence Contrôlez votre destinée professionnelle! Inspirée de son parcours qui l'a menée au poste de directrice générale chez Hewlett-Packard plus tôt dans sa carrière, Mme Azzarello est aujourd'hui heureuse de partager son expérience avec les participants pour mieux leur permettre de vivre pleinement leurs ambitions tout en préservant un équilibre dans leur vie personnelle.

Laurent Vorelli, président-fondateur de Propulsion RH, s'intéresse, pour sa part, aux défis et conditions de réussite de la collaboration à distance. Expert en ressources humaines, il explique, chiffres et exemples à l'appui, les occasions et les défis du travail à distance sous toutes ses formes. M. Vorelli suggère également une méthode à adopter pour établir un cadre favorable à la collaboration à distance.

Forum des leaders

Le Forum des leaders accueille quatre chefs d'entreprise inspirants, soit Karine Bibeau, vice-présidente des ventes chez Logistik Unicorp, Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux-Devtek, Robert Godin, fondateur de Guitares Godin, et Daniel Pelletier, président-directeur général d'Artopex. Ces gestionnaires de haut niveau révèlent dans le cadre du forum comment ils ont utilisé les technologies pour pallier la pénurie de main-d'œuvre.

Zone dont vous êtes le héros

Les spécialistes en qualité sont invités à participer à des simulations afin de parfaire leurs habiletés de stratèges et de découvrir des outils pour développer des compétences clés, comme le Design Thinking ainsi que les méthodes Kepner-Tregoe et Shark Tank.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement est d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier de partenaires majeurs : Développement Économique Canada, Hydro-Québec, Alcoa, ArcelorMittal, Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), Desjardins, Domtar, dormakaba, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Paccar du Canada.

Pour connaître la riche programmation du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires : www.salonmpa.com.

