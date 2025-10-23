MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ -

QUOI :

La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance se tiendra à Montréal, du mardi 28 octobre au jeudi 30 octobre.

La 12e Conférence nationale de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI), organisée en partenariat cette année avec le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM), accueillera plus de 2 200 participant•es de partout au Canada, qui échangeront sur les meilleures pratiques et les leçons apprises pour réduire concrètement le nombre de personnes en situation d'itinérance.

Consultez le programme en ligne ici

QUAND :

Mardi 28 octobre : 8 h 30 à 17 h 30

Mercredi 29 octobre : 9 h à 17 h 30

Jeudi 30 octobre : 8 h 30 à 13 h 30

OÙ :

Palais des congrès, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec).

La conférence sera également enregistrée et diffusée sur une plateforme de visionnement sur demande. Les représentant•es des médias peuvent demander un accès pour visionner les enregistrements une fois ceux-ci disponibles.

QUI :

Plus de 2 200 leaders communautaires, intervenant•es de première ligne, responsables politiques, bailleur•euses de fonds, chercheur•euses, défenseur•se•s des droits, élu•es, bénévoles et plus de 250 conférencier•ères expert•es nationaux et internationaux participeront en personne, en plus de nombreuses personnes joignantes virtuellement. Plus de 200 personnes qui vivent ou qui ont vécu de l'itinérance seront également présentes sur place et en ligne.

CONFÉRENCIER•ÈRE•S À L'HONNEUR :

Steven Page, chanteur, auteur-compositeur et défenseur de la santé mentale : mardi 28 octobre à 12 h 45

chanteur, auteur-compositeur et défenseur de la santé mentale : mardi 28 octobre à 12 h 45 Loretta Ross, militante, intellectuelle publique, chercheuse et organisatrice : mercredi 29 octobre à 9 h

militante, intellectuelle publique, chercheuse et organisatrice : mercredi 29 octobre à 9 h Table ronde de créateur•rices numériques avec Shina Novalinga, Annie Archambault, Émilie Nicolas et l'animateur de cérémonie Xavier Watso, Des voix qui portent : Rejoindre de nouveaux publics en 2025 : mercredi 29 octobre à 12 h 45

avec Shina Novalinga, Annie Archambault, Émilie Nicolas et l'animateur de cérémonie Xavier Watso, : mercredi 29 octobre à 12 h 45 L'honorable Gregor Robertson, député et Ministre du Logement et de l'Infrastructure : entretien informel le jeudi 30 octobre à 8 h 30

député et Ministre du Logement et de l'Infrastructure : entretien informel le jeudi 30 octobre à 8 h 30 Jesse Thistle, auteur à succès et doctorant métis-cri à l'Université York : jeudi 30 octobre à 12 h 45

Veuillez noter que les représentant•es des médias sont invité•es à arriver une heure avant le début de chaque séance plénière et doivent s'installer avant le début de celles-ci. Un espace média, une table et un répartiteur audio seront disponibles. Une ligne Internet dédiée peut être organisée sur demande préalable pour la diffusion en direct ou l'enregistrement.

Les conférencier•ères à l'honneur pourraient être disponibles pour des entrevues. Veuillez nous contacter pour en organiser une. Certaines entrevues peuvent être réalisées en français.

Plénière d'ouverture :

La cérémonie d'ouverture (mardi 28 octobre à 8 h 30) commencera par des cérémonies et prestations autochtones locales. Suivront des allocutions de bienvenue de la mairesse de Montréal, Valérie Plante; de l'honorable Chantal Rouleau, ministre québécoise responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; de Randy Legault-Rankin, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal; et de Tim Richter, président-directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance.

Certains moments culturels, en raison de leur caractère sacré ou confidentiel, ne doivent pas être filmés ni photographiés. Ces restrictions ne concernent pas les discours, pendant lesquels les captations (photos et vidéos) sont permises. Merci de respecter les consignes qui seront précisées par l'animateur de cérémonie.

POUR PLUS D'INFORMATION :

Vous trouverez plus d'information et le programme complet sur notre site Web : https://conference.caeh.ca

POUR ASSISTER :

Les représentant•es des médias sont invité•es à assister à la conférence, en personne ou en ligne. L'accès à toutes les plénières et à de nombreuses séances simultanées sera accordé aux médias. Pour assister, veuillez écrire à [email protected] ou vous identifier au comptoir d'inscription à votre arrivée. Tous les médias doivent être inscrit•es et porter un badge de conférence.

À PROPOS DE L'ACMFI :

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI) est un organisme caritatif à la tête d'un mouvement d'individus, d'organisations et de communautés travaillant ensemble pour mettre fin à l'itinérance au Canada.

L'ACMFI travaille directement avec les communautés pour développer des systèmes de réponse dynamiques à l'itinérance. Elle offre de la formation aux intervenant•e•s de première ligne de première ligne pour leur permettre d'acquérir les compétences essentielles à la mise en œuvre de solutions durables. Elle défend également des intérêts auprès de tous les ordres de gouvernement afin de garantir l'accès à des logements profondément abordables pour toutes et tous, ainsi qu'aux soutiens nécessaires pour permettre aux personnes de conserver leur logement.

Chaque année, l'ACMFI organise la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance et accueille des milliers de participant•es, en personne et en ligne. Cette 12e édition, tenue à Montréal, aura la plus grande participation à ce jour.

À PROPOS DU MMFIM :

Fondé en 2015, le MMFIM compte 35 membres communautaires et près d'une vingtaine de membres affaires et institutionnels qui mettent de l'avant des solutions concrètes à l'itinérance. Le MMFIM a été l'instigateur du premier dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal et s'emploie aujourd'hui à informer, former, mobiliser et rallier ses membres issus des milieux communautaires, d'affaires et institutionnels ainsi que l'ensemble des acteurs interpellés par les enjeux croissants de l'itinérance intéressés à participer au développement et à la mise en œuvre de solutions dans un esprit de collaboration et de concertation.

PERSONNES-RESSOURCES : Logan Turner, Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, 647-629-7413, [email protected]; Julie Grenier, Porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (disponible pour des entrevues sur place), (514) 603-5835