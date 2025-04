LÉVIS, QC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins est l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 selon Forbes. Cette reconnaissance prestigieuse, décernée par Forbes et Statista, est attribuée aux meilleures banques dans 34 pays d'après un échantillon indépendant de plus de 50 000 consommateurs. Le classement vise à mettre en valeur les banques qui se distinguent par le niveau de confiance de leur clientèle et leur capacité à répondre adéquatement aux besoins financiers de celle-ci.

« Cette reconnaissance envoie un signal très clair : nos membres et clients nous font confiance. La qualité de nos produits et services et notre capacité à répondre à leurs besoins et à leurs attentes sont appréciées. Depuis 125 ans, le Mouvement Desjardins soutient les ambitions de millions de personnes et s'engage activement dans les collectivités. Nous le faisons très bien grâce à notre solide performance d'affaires et à notre grande capacité à nous adapter et à évoluer avec nos membres et clients », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Dans un contexte économique incertain, cette distinction prestigieuse témoigne de l'engagement du Mouvement Desjardins à offrir des services financiers de qualité. Elle démontre sa capacité à innover et à répondre aux attentes et aux besoins évolutifs de ses membres et clients. Cette reconnaissance internationale renforce notre position de leader et souligne nos efforts visant à bâtir des relations de confiance et à soutenir les ambitions de notre clientèle.

Pour réaliser son classement, Statista a demandé aux personnes interrogées d'indiquer toutes les banques dans lesquelles elles ont un compte courant ou d'épargne. Chaque institution a ensuite été évaluée selon plusieurs critères, regroupés principalement autour de la confiance, des modalités, du service à la clientèle, des services numériques et des conseils financiers.

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements sectoriels et de listes d'entreprises dans le monde entier, en collaboration avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de veille économique qui fournit des statistiques, des données commerciales pertinentes et diverses études et enquêtes sur le marché et les consommateurs.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 470,9 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et mise sur la compétence de plus de 55 200 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

