Le mouvement à 3 roues est arrivé, propulsé par Can-Am sur route et sa gamme de véhicules incroyablement amusants

Tous ces progrès sont motivés par une gamme de véhicules qui répondent aux différentes préférences et personnalités de conduite ainsi que par des programmes fondés sur l'inclusion et la communauté.

« Nous avons pour mission de démocratiser la route », a déclaré Martin Ethier, directeur Marketing Mondial, Can-Am sur route. « Plus de gens de milieux plus diversifiés découvrent les joies de tracer leur route, et c'est formidable de les accueillir, de même que tous les futurs conducteurs Can-Am du monde entier, dans notre famille de conducteurs passionnés. »

Au cœur de tout cela se trouve une gamme incroyablement amusante de véhicules à trois roues construits pour le plaisir et la stabilité, qui permet aux personnes ayant des niveaux de compétence variés de vivre les sensations fortes de la conduite.

Parmi ceux-ci, le tout nouveau Can-Am Ryker Rally 2022 a été transformé pour une robustesse et une capacité accrues. Il est conçu pour une conduite vraiment plaisante, peu importe le type de route sur lequel vous vous trouvez. Ce modèle est doté de caractéristiques haut de gamme axées sur le rallye qui offrent une expérience des routes non pavées exaltante, y compris une suspension améliorée avec amortisseurs réglables, une garde au sol accrue, une protection supérieure du véhicule, de nouvelles options de sièges, un régulateur de vitesse, un mode Rally, de nouvelles roues et de nouveaux repose-pieds. Tout cela a été conçu pour maximiser la performance et le confort. Si vous souhaitez explorer des terrains de jeux non conventionnels, le Can-Am Ryker Rally est un choix idéal.

Pour ceux et celles qui préfèrent une conduite sportive polyvalente incluant des fonctionnalités premium, le nouveau Can-Am Ryker Sport a été conçu pour répondre à leurs besoins. Il maintient les prix abordables et la facilité de conduite qui ont fait la réputation de la gamme Can-Am Ryker, tout en étant également doté d'une suspension avec ajustement réglable pour permettre aux conducteurs d'ajuster leur conduite selon leur préférence ainsi que de l'extension MAX pour plus de polyvalence en ce qui concerne les options de sièges passagers et de rangement. Il comprend également un régulateur de vitesse, une première pour la gamme Can-Am Ryker.

LE CAN-AM SPYDER : POUR DES AVENTURES SANS FIN

De l'autre côté de la gamme se trouve le Can-Am Spyder F3-S Special Series avec son design musclé sportif et audacieux, et sa performance exaltante incomparable. Maintenant disponible dans une nouvelle couleur vert mante, il garantit que les conducteurs se démarqueront de la foule. Le tout nouveau modèle Can-Am Spyder F3 Limited Special Series offre plus de confort, de commodité et une conception musclée distinctive avec sa grille super sport. Ce nouveau modèle comprend un siège confort avec dossier conducteur amovible, un guidon courte portée, un éclairage auxiliaire à DEL et un porte-bagages pour valise supérieure, qui contribuent tous à un plus grand confort et à plus de commodité pour les longues randonnées.

Pour les personnes à la recherche du summum en matière de confort de conduite sur de longues distances, il y a le modèle haut de gamme Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky. Introduit l'an dernier, il hausse la barre encore en 2022, avec un nouveau dossier conducteur amovible, des déflecteurs d'air réglables ainsi que de nouvelles roues à 12 rayons et une nouvelle coloration bleu mystère avec garnitures argentées qui feront tourner les têtes.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de véhicules 2022 de Can-Am sur route, y compris tous les accessoires et spécifications de produits ainsi que sur les nombreux programmes en place pour soutenir la communauté passionnée de nos propriétaires, veuillez visiter le site www.CanAmsurroute.com et nous suivre sur les médias sociaux @canamonroad.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

