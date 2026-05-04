TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - La commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique partagent un mandat semblable de protéger et de promouvoir le droit à la vie privée et le droit à l'information des personnes relevant de leurs compétences respectives.

Les événements de la Coupe du Monde de la FIFA réuniront bientôt des amateurs, des joueurs et des officiels du monde entier à Vancouver et à Toronto au cours de l'été 2026.

Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, et Michael Harvey, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, au Symposium canadien de l’International Association of Privacy Professionals (IAPP) tenu à Toronto le 4 mai 2026. (Groupe CNW/Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario)

Toute personne vivant dans ces villes hôtes ou s'y rendant pour assister à la Coupe du Monde mérite de profiter d'un événement sportif divertissant, sécuritaire et respectueux de la vie privée.

Nos administrations municipales, services de police et autres organismes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des athlètes, des amateurs, des visiteurs et des résidents qui s'adonnent à leurs activités quotidiennes au cours de ces événements. Ces mesures doivent tenir compte rigoureusement du droit à la vie privée et du droit à l'information des personnes, surtout dans le contexte de l'acquisition et de l'utilisation de technologies de surveillance destinées à assurer la sécurité.

Nos deux bureaux demandent aux municipalités, aux services de police et aux autres organismes qui contribuent à la planification et à la tenue d'événements associés à la Coupe du Monde 2026 de la FIFA de respecter les principes suivants dans le cadre de l'acquisition et du déploiement de technologies de surveillance :

Toutes les pratiques et technologies mises en œuvre au cours du tournoi doivent être autorisées par la loi, nécessaires et proportionnelles compte tenu de l'objectif d'assurer la sécurité de l'événement, et elles ne doivent pas être utilisées à d'autres fins.





Le recours à des technologies de surveillance doit être transparent pour les personnes concernées. Des avis clairs doivent être installés à des endroits visibles pour informer les gens de ce à quoi ils s'exposent lorsqu'ils participent aux événements ou visitent les environs.





Les installations de surveillance liées au tournoi doivent être limitées dans le temps. Malheureusement, dans le passé, de grands événements, y compris au Canada, ont donné lieu à des déploiements de systèmes de surveillance qui sont demeurés en place de façon permanente, longtemps après la fin de la compétition et des exigences accrues en matière de sécurité qui les justifiaient. La Coupe du Monde de la FIFA ne doit pas laisser un héritage semblable à Toronto et à Vancouver.





Les séquences vidéo captées ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité des personnes au cours du tournoi. Une fois l'objectif atteint, ces séquences doivent être détruites de manière sécuritaire et ne doivent pas être conservées ni communiquées à des tiers à des fins différentes, notamment l'amélioration des technologies de l'intelligence artificielle ou l'expansion des bases de données de reconnaissance faciale.





Tous les contrats avec des entreprises de technologie externes doivent prévoir des mécanismes de responsabilisation en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information, ainsi que le maintien d'un contrôle effectif sur les documents et les renseignements personnels.





Les rôles et responsabilités des municipalités, des services de police et des autres organismes qui contribuent à la préparation et à la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA, dès les premières étapes de la planification et jusqu'à la clôture du tournoi, doivent être clairement définis afin que soient assurées en tout temps la gouvernance et la reddition de comptes aux fins de la collecte, de l'utilisation, de la conservation et de l'élimination sécuritaires des renseignements personnels, y compris ceux que détiennent des fournisseurs externes.

La Coupe du Monde de la FIFA braque les projecteurs du monde entier sur l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une occasion unique de montrer que le Canada est en mesure de tenir un événement de calibre mondial en toute sécurité dans deux de ses plus grandes villes. Nous nous félicitons que les administrations municipales et les services de police de nos territoires respectifs nous aient consultés dans le cadre de leurs préparatifs. Nous leur rappelons leur responsabilité de protéger le droit à la vie privée et le droit à l'information pendant et après le tournoi, et de défendre les principes et valeurs démocratiques qui nous définissent en tant que Canadiennes et Canadiens.

Patricia Kosseim

Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario

Michael Harvey

Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements pour les médias : Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, [email protected], Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la C.-B, Michelle Mitchell, Directrice des communications, 250 217-7872 | [email protected]