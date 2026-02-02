L'étude Cinq tendances pour 2026 de l'IBV IBM révèle une forte confiance organisationnelle malgré l'incertitude économique, montrant comment les paris actuels sur l'IA déterminent la trajectoire pour les années à venir.

TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Les organisations canadiennes abordent l'année 2026 avec une grande confiance en leurs performances grâce à des investissements à long terme dans l'intelligence artificielle (IA). Une nouvelle étude de l'Institut de valeur commerciale IBM (IBV) met en lumière cinq tendances qui façonneront la manière dont les dirigeants canadiens rivaliseront cette année, avec des perspectives complémentaires issues d'une nouvelle étude distincte pointant vers un modèle d'exploitation davantage axé sur l'IA d'ici 2030.

Le moment de l'IA au Canada : cinq tendances qui redéfinissent la confiance, la rapidité et la fiabilité des entreprises en 2026

Cinq tendances qui définiront le paysage de l'intelligence artificielle au Canada en 2026

Optimisme malgré l'incertitude économique : Alors que seulement 42 % des dirigeants canadiens se montrent optimistes quant à l'économie mondiale, 84 % sont confiants quant à la performance de leur organisation en 2026. 84 % des répondants canadiens estiment également que la volatilité économique et géopolitique actuelle créera de nouvelles opportunités commerciales.

La souveraineté de l'IA devient essentielle : Les dirigeants canadiens font de la souveraineté en matière d'IA une priorité en 2026, 92 % de ceux-ci soulignant qu'elle doit être intégrée à leur stratégie commerciale. Au niveau mondial, la moitié des dirigeants expriment leur préoccupation concernant la sur-dépendance à l'égard des ressources informatiques dans certaines régions, ce qui renforce l'importance de disposer de bases solides et souveraines en matière d'IA.

Des décisions plus rapides en temps réel et des agents d'IA accélèrent l'autonomie : Les opérations en temps réel deviennent essentielles, 72 % des dirigeants canadiens croyant que les organisations incapables de fonctionner à ce rythme prendront du retard. Aujourd'hui, 86 % des entreprises utilisent déjà l'IA agentique pour améliorer la rapidité et la qualité de leurs décisions, et 68 % s'attendent à ce que les agents d'IA prennent des mesures indépendantes au sein de leur organisation d'ici la fin de 2026.

Les travailleurs sont prêts à adopter l'IA mais hésitent à se laisser guider par elle : Les employés canadiens perçoivent de plus en plus l'IA comme un atout : 57 % estiment qu'elle transforme la culture d'entreprise et 54 % se disent à l'aise de collaborer avec elle. Pourtant, seulement 36 % des employés canadiens acceptent d'être gérés par une IA, un pourcentage inférieur à la moyenne mondiale de 48 %.

La confiance et la transparence désigneront les vainqueurs : 82 % des consommateurs canadiens affirment qu'ils feraient moins confiance à une marque si celle-ci dissimulait intentionnellement l'utilisation de l'IA au sein de son organisation. 96 % des dirigeants canadiens estiment que la confiance des consommateurs envers leur IA sera essentielle au succès des nouveaux produits et services.

Selon Rob Wilmot, directeur général d'IBM Conseil, Canada, « Les organisations canadiennes abordent l'année 2026 avec confiance, non pas parce que l'économie est prévisible, mais parce que les dirigeants misent sur l'IA comme moteur de croissance à long terme. La priorité est désormais de dépasser le stade de l'expérimentation et d'intégrer l'IA au cœur des processus décisionnels, des opérations et des mandats clients de manière à renforcer la confiance et la transparence. Ce que nous observons cette année, ce sont les prémices d'un changement plus vaste. Les choix que les dirigeants feront en 2026 façonneront leur compétitivité jusqu'à la fin de la décennie. »

Perspectives d'avenir : la voie vers une IA prioritaire

Les tendances canadiennes identifiées pour 2026 concordent avec la nouvelle étude mondiale Enterprise in 2030 de l'IBV IBM qui signale un changement décisif vers des modèles opérationnels privilégiant l'IA d'ici la fin de la décennie. D'ici 2030, les trois quarts (75 %) des cadres dirigeants canadiens s'attendent à ce que l'IA contribue de manière significative aux revenus grâce à une augmentation prévue de 147 % des investissements dans l'IA au cours des quatre prochaines années. Les dirigeants canadiens anticipent également une transformation majeure du milieu de travail, 76 % d'entre eux affirmant que l'état d'esprit comptera plus que les compétences et 59 % s'attendant à ce que de nombreuses compétences actuelles des employés deviennent obsolètes d'ici 2030. Ensemble, ces signaux renforcent l'idée que la dynamique visible en 2026 marque le début d'une transformation à beaucoup plus long terme.

Méthodologie de l'étude Cinq tendances pour 2026 de l'IBV : Pour identifier les tendances clés qui façonneront le paysage commercial en 2026, l'Institut de valeur commerciale IBM a mené une étude à double perspective composée de deux enquêtes à grande échelle : l'une auprès de membres de la haute direction et l'autre auprès des consommateurs occupant un emploi à temps plein. L'enquête auprès de membres de la haute direction a inclus 1 028 chefs opérationnels provenant de grandes entreprises réparties dans 20 secteurs d'activité. Pour compléter le point de vue de la haute direction, l'enquête auprès des consommateurs a recueilli les réponses de 8 500 consommateurs occupant un emploi à temps plein ayant différents niveaux de connaissances en matière d'IA, allant d'une compréhension de base à une expertise approfondie. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour identifier les tendances clés, et des analyses de régression ont été menées sur les données de la haute direction afin de découvrir les facteurs influençant les différentes perspectives stratégiques.

1 D'après les conclusions de l'étude de l'IBV IBM : Agentic AI's strategic ascent (octobre 2025)

2D'après des données non publiées de l'étude de l'IBV IBM : Agentic AI's strategic ascent (octobre 2025).

