Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Accélérateur d'impact IBM et aura recours aux technologies d'IA, de données et d'informatique quantique d'IBM pour relever les défis locaux de la chaîne de valeur forestière du Canada

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - IBM (NYSE : IBM) et Polytechnique Montréal ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration par le biais de l'Accélérateur d'impact IBM, le programme d'innovation sociale pro bono d'IBM qui aide les organisations à but non lucratif et gouvernementales à mettre en place des solutions basées sur l'IA pour les communautés et les systèmes confrontés à des défis environnementaux et économiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la cohorte 2025 d'IBM axée sur le renforcement durable des chaînes d'approvisionnement.

Au début de 2025, IBM a lancé un appel à propositions mondial afin d'identifier les organisations à but non lucratif et gouvernementales qui travaillent sur des solutions utilisant l'IA pour optimiser les ressources, moderniser les chaînes d'approvisionnement, réduire les émissions et développer la préparation au numérique. Suite à une évaluation multicritère, Polytechnique Montréal, une université canadienne de premier plan dans le domaine de l'ingénierie, dont le groupe de recherche se concentre sur l'IA et les outils basés sur les données pour une transformation industrielle durable, a été sélectionnée pour participer à cette nouvelle cohorte de projets Accélérateur d'impact IBM.

Le secteur forestier canadien est un pilier de l'économie et de l'environnement du pays. Il contribue à hauteur de 33,4 milliards de dollars au PIB et soutient des centaines de milliers d'emplois dans les communautés rurales et nordiques. Il fournit des matériaux renouvelables pour la construction, le conditionnement et la bioénergie. Cependant, il est confronté à des défis croissants liés au changement climatique, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la nécessité d'une transformation durable. Cette initiative apporte des technologies de pointe, s'appuyant sur l'IA et l'informatique quantique, à l'un des secteurs les plus vitaux du Canada, contribuant ainsi à bâtir des systèmes forestiers plus intelligents et plus résilients pour les générations futures.

« Polytechnique Montréal est très heureuse de participer au programme Accélérateur d'impact IBM dans le cadre de la cohorte 2025. Ce nouveau partenariat avec IBM sera un élément clé qui nous permettra de développer pleinement l'outil d'aide à la décision basé sur l'IA et l'informatique quantique sur lequel nous travaillons actuellement qui vise à transformer la biomasse forestière brute en une large gamme de produits tout en assurant la gestion et une exploitation durables des forêts », a déclaré François Bertrand, vice-président de la recherche et de l'innovationà Polytechnique Montréal.

Polytechnique Montréal travaillera avec IBM pour développer un outil d'aide à la décision basé sur l'IA et l'informatique quantique pour la chaîne de valeur forestière du Canada. En tant que membre du groupe de travail Sustainability Quantum, cofondé par IBM et piloté par la communauté, Polytechnique collabore avec IVADO et bénéficie d'un accès au système IBM Quantum System One administré par PINQ2 pour explorer des modèles soutenant ce secteur. Le projet intègre les données opérationnelles et l'apprentissage machine et explore les jumeaux numériques et l'optimisation multi-objectifs dans le but d'améliorer la planification des récoltes, les prévisions du rendement et les décisions relatives à la chaîne d'approvisionnement tout en équilibrant les coûts, la consommation d'énergie et les émissions.

La collaboration entre IBM et Polytechnique Montréal s'étendra sur une période de deux ans et comprendra deux phases. La première phase débutera avec IBM Garage, la méthodologie éprouvée d'IBM pour l'accélération de la transformation numérique et l'obtention de résultats significatifs et mesurables. Ensuite, lors de la phase de développement et de mise en œuvre, les experts d'IBM configureront les ressources et la technologie IBM pour aider les participants à atteindre leurs objectifs et soutenir les déploiements pilotes dans les communautés et faciliter la poursuite de la mise à l'échelle.

« Nous vivons à une époque où les technologies de pointe telles que l'IA dépassent le cadre des laboratoires d'innovation pour s'implanter dans les communautés afin de résoudre les défis réels liés à la chaîne d'approvisionnement et aux infrastructures. Cette nouvelle cohorte du programme Accélérateur d'impact IBM démontre ce qu'il est possible d'accomplir en combinant nos outils aux connaissances du terrain pour bâtir des systèmes plus robustes et plus durables », a déclaré Justina Nixon-Saintil, Vice-présidente et responsable en chef de l'impact, IBM.

Les organisations ont été sélectionnées en fonction de leur niveau de soutien aux communautés, de la faisabilité et de la durabilité des solutions technologiques proposées, et de la transparence en matière de mesure et de capacité à rendre des comptes. La contribution d'IBM comprend des solutions co-conçues, des technologies et de l'expertise. Cette cohorte bénéficie également du soutien d'EY et de ServiceNow. Les équipes d'EY proposeront des ateliers de renforcement des capacités et de l'encadrement, tandis que ServiceNow offrira aux projets admissibles l'opportunité de bénéficier d'expertise technique, de subventions en nature et d'un soutien à la transformation numérique.

En 2024, IBM a annoncé son engagement à verser jusqu'à 45 millions de dollars en espèces et en dons en nature (technologies et services) sur cinq ans à l'Accélérateur d'impact IBM afin de soutenir les populations confrontées à des menaces environnementales et économiques dans le monde entier. En incluant la nouvelle cohorte de modernisation de la chaîne d'approvisionnement, 25 organisations ont bénéficié du soutien du programme. À ce jour, les projets Accélérateur d'impact IBM ont directement bénéficié à environ 2,5 millions de personnes dans le monde grâce à des projets dans les domaines de l'agriculture durable, des énergies propres, de la gestion de l'eau et des villes résilientes.

