SHANGHAI, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (« l'Entreprise », SEHK:2727, SSE:601727) a annoncé que Nency Solar Technology (Nantong) Co., Ltd. (« Nency Solar »), la branche solaire de Shanghai Electric, a obtenu les certifications IEC 61215:2021 et IEC 61730:2023 pour son module photovoltaïque biverre de type n. Les certifications ont été décernées par TÜV SÜD, organisme mondial d'essai, d'inspection et de certification, à la suite d'évaluations approfondies conçues pour tester et vérifier les performances, la sécurité, la durée de vie et la fiabilité des modules solaires, au cours desquelles le produit a obtenu des résultats exceptionnels.

Le module biverre de type n de Shanghai Electric reçoit la certification TÜV Süd.

Ce nouveau jalon, qui réaffirme les prouesses de Shanghai Electric en matière de technologie solaire, s'ajoute aux qualifications de l'entreprise en matière de qualité et de fonctionnalité des produits, dans un contexte où elle continue d'accroître ses investissements en R-D : Shanghai Electric vise ainsi à dynamiser son innovation technologique et renforcer sa position dans l'industrie des énergies renouvelables, pour ouvrir la voie au développement de produits solaires plus efficaces, fiables et à meilleur rendement qui aident le monde à accélérer sa transition vers un avenir plus vert.

Lancé en 2023, le module solaire biverre de type n de Nency Solar est le premier produit créé par l'entreprise dans le cadre de sa nouvelle quête de développement de modules solaires à haut rendement : ce produit marque un grand pas en avant dans son parcours visant à faire progresser la technologie solaire. Le module offre une puissance allant jusqu'à 630 W, un taux de rendement de 3 % et une bifacialité élevée, avec des avantages tels qu'un faible coefficient de température, une faible dégradation induite par la lumière et une faible dégradation induite par le potentiel : la polyvalence et la durée de service du produit en sont renforcées, ainsi que sa durabilité dans des conditions météorologiques extrêmes.

Le lancement du module solaire marque une étape importante dans le carnet de nouveaux produits énergétiques de Shanghai Electric. Il souligne l'autonomie de la Société en matière de production et de développement dans le secteur photovoltaïque : cette étape majeure nourrit sa motivation à créer des technologies vertes, à faibles émissions de carbone et de grande qualité, tout en jetant les bases de son expansion mondiale.

Nency Solar, filiale en propriété exclusive de Shanghai Electric, a été fondée en juin 2023, à la suite d'un accord entre Shanghai Electric et le gouvernement du district de Haimen de la ville de Nantong, permettant à l'entreprise d'établir sa base de R-D et de production solaire dans la ville. Le projet a donné lieu à un partenariat entre la ville de Nantong et l'entreprise, afin d'explorer de nouveaux modèles de développement qui accélèrent la croissance du secteur solaire. Souhaitant atteindre une capacité de production de 4,8 GW pour les modules solaires à hétérojonction à haut rendement, l'établissement de Nency Solar s'apprête à transformer Nantong en un pôle du photovoltaïque, un facteur essentiel pour permettre à la ville de monter en gamme sur le plan industriel.

En août 2023, Nency Solar et TÜV SÜD se sont lancés dans un partenariat stratégique axé sur l'innovation photovoltaïque, couvrant des projets tels que la mise à l'essai de produits, la certification, les services de connaissances et la formation. Les deux entreprises uniront également leurs forces pour explorer les technologies carboneutres et tirer parti de leurs ressources et de leur expertise respectives pour collaborer dans des domaines tels que la chaîne industrielle, les systèmes standard et l'intégration de l'industrie et des finances.

Cette alliance commerciale leur permettra d'élaborer des normes industrielles pour la technologie des modules à haut rendement de type n qui aideront à évaluer et à vérifier la fiabilité des modules dans des environnements réels. Les deux entreprises mèneront également des projets qui évalueront l'application et les émissions de carbone des modules de type n dans les centrales solaires extérieures. À l'avenir, Shanghai Electric entend tirer parti de ses avancées techniques pour catalyser son innovation dans de nouveaux produits énergétiques. Désireuse d'accroître son empreinte mondiale en élargissant les partenariats au sein du secteur de l'énergie, l'Entreprise est prête à investir davantage de ressources dans l'exploration de nouvelles technologies afin de contribuer à l'avancement du secteur, donnant ainsi aux pays du monde entier les moyens d'atteindre leurs cibles d'émissions de carbone grâce à ses solutions de pointe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2331081/SHANGHAI_ELECTRIC.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jin Shen, +86(21)33261246, [email protected]