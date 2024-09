JEDDAH, Arabie saoudite, 19 septembre 2024 /CNW/ - L'E11 Pro, le modèle phare d'autobus électrique à batterie de Yutong Bus (SHA:600066), a fait la preuve de son rendement en matière de sécurité et de performances inégalées dans des conditions de chaleur extrême et de vent lors d'un test d'endurance il y a une semaine. Cet essai a mis en valeur le modèle, qui se révèle une solution de mobilité de pointe capable de résister à un maximum de stress dans des environnements extrêmement difficiles.

Yutong Bus s’attaque aux défis liés à la consommation d’électricité à Jeddah, en Arabie saoudite, dans des conditions climatiques où les températures de surface grimpent à 60 degrés Celsius. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

Répondant aux préoccupations du public quant à la sécurité des batteries de véhicules électriques dans des conditions de chaleur extrême et d'autonomie et d'efficacité énergétique, l'autobus E11 Pro de Yutong a lancé deux tests de performance à haute température. Le système de climatisation avancé de l'autobus a été en mesure de refroidir rapidement l'habitacle, faisant passer la température intérieure de 53,6 °C à un confortable 23,6 °C en seulement 27 minutes. Au cours d'un trajet aller-retour de 113 kilomètres, l'autobus n'a consommé que 0,74 kWh/km, ce qui souligne les capacités étendues du véhicule, même dans des conditions de chaleur extrême.

Technologie de pointe pour les environnements extrêmes

L'E11 PRO est doté d'un système de climatisation entièrement électrique et écoénergétique. L'appareil de climatisation à la fine pointe de la technologie fournit 38 000 kcal/h d'énergie de refroidissement, et augmente la puissance de refroidissement selon la hausse des températures externes. Une méthode d'étanchéité spécialement conçue crée un « rideau d'air » pour la porte du milieu lorsqu'elle est ouverte, empêchant l'entrée d'air chaud et l'évacuation d'air frais, ce qui réduit davantage la consommation d'énergie.

La carrosserie du véhicule est faite de panneaux de verre creux gris foncé entièrement sellés, dont la conception offre une gestion thermique et une réduction du bruit exceptionnelles. Alimentée par sa solution exclusive de protection de batterie YESS, la batterie de haute sécurité de Yutong est dotée d'une conception multicouche isotherme et résistante au feu, conçue pour résister à des températures allant jusqu'à 1 300 °C pendant deux heures. L'autobus est équipé d'un système avancé de plaque de refroidissement liquide, doublant la vitesse de refroidissement par rapport au refroidissement naturel, associé à une protection anticondensation et contre la boue, ce qui le rend adaptable aux températures élevées et à la conduite dans des conditions poussiéreuses.

Une solution pionnière de mobilité électronique pour aider l'Arabie saoudite à atteindre ses objectifs écologiques

Qu'il s'agisse de résister aux températures glaciales enregistrées plus tôt cette année au Kazakhstan et en Norvège ou de résister à la chaleur brûlante de l'Arabie saoudite, les autobus de Yutong ont réussi à démontrer leur fiabilité sur un spectre de température de près de 100 °C. Yutong se concentre sur des solutions énergétiques nouvelles sur mesure qui répondent aux diverses demandes locales, une stratégie qui s'aligne sur les objectifs de développement durable décrits dans le plan « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite. Au cours des dernières années, Yutong Bus a commencé à exploiter une flotte de plus de 4 000 autobus en Arabie saoudite, un succès largement attribuable à la performance impressionnante et à la fiabilité de ses véhicules grâce à une gamme complète de produits.

Pour en savoir plus, visitez le https://en.yutong.com/.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=HdcsyjY_FDM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509720/f55c706b2b96db113506e5df78d9b07.jpg

