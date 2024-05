Le modèle actuel des RPA au Québec est insoutenable, révèle une étude du CIRANO

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel d'une rare étude portant sur les résidences privées pour aînés, intitulée « Les résidences privées pour aînés (RPA) au Québec : enjeux et opportunités ». L'auteure, Me Mélanie Bourassa Forcier, professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheuse et Fellow au CIRANO, nous permet de poser un nouveau regard sur les fermetures de RPA et d'identifier des solutions pour en prévenir d'autres.

Mélanie Bourassa Forcier et ses coauteurs font plusieurs constats et avancent des solutions :

L'ampleur de la réglementation fait en sorte que les plus petites RPA peinent à s'y conformer, faute de ressources humaines et financières. Les normes et la réglementation devraient s'adapter davantage au type de RPA.

« Au terme de cette étude et à l'aube de la création de l'agence Santé Québec, l'intégration d'une réelle vision de partenariat avec les RPA ainsi qu'une collaboration plus fluide et accrue avec les établissements de santé s'avèrent nécessaires. La création d'une protection d'assurance permettant de couvrir les dépenses en soins et en service à domicile mérite d'être analysée sérieusement, » de conclure Me Bourassa Forcier.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales (www.cirano.qc.ca).

À propos de cette étude

L'étude s'appuie sur un vaste ensemble de données et d'informations incluant des entrevues et sondages réalisés auprès de gestionnaires, de membres du personnel et de résidents de RPA, et des données statistiques sur les RPA obtenues à la suite de demandes d'accès à l'information effectuées auprès du MSSS et de l'ensemble des CISSS/CIUSSS. → Consulter l'étude

