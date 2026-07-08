LE MNBAQ SALUE LA NOMINATION D'ANNE ÉLISABETH THIBAULT À SA DIRECTION GÉNÉRALE

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) accueille avec enthousiasme la nomination de Mme Anne Élisabeth Thibault à titre de prochaine directrice générale du Musée, nomination proposée par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et entérinée aujourd'hui par le Conseil des ministres.

Anne Élisabeth Thibault / Photo Rodolphe Beaulieu

Actuelle directrice générale de Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, où elle œuvre depuis plus de treize ans, dont six à la tête de l'institution, Mme Thibault entrera officiellement en fonction le 1er octobre 2026.

Historienne de l'art, elle cumule plus de vingt ans d'expérience en direction et en développement d'organisations et de projets dans les domaines muséal, multimédia et des nouvelles technologies. Son parcours conjugue expertise muséale, innovation et rayonnement international. Elle a notamment contribué au développement d'expositions d'envergure, dont la tournée nord-américaine de Reines d'Égypte, piloté des projets immersifs chez Moment Factory et joué un rôle déterminant dans la croissance et le rayonnement de Pointe-à-Callière.

Cette nomination intervient à un moment déterminant de l'histoire du MNBAQ. À quelques mois de l'ouverture de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain, alors que le Musée connaît un essor remarquable de son rayonnement et s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement, le conseil d'administration a souhaité assurer une transition réfléchie, propice à la continuité de son élan et à la réalisation de ses ambitions pour les années à venir.

La transition s'échelonnera jusqu'en novembre. L'actuel directeur général, M. Jean-Luc Murray, accompagnera Mme Thibault dans la prise en charge de ses nouvelles fonctions et veillera au transfert des principaux dossiers stratégiques. Le conseil d'administration tient à le remercier sincèrement pour son engagement envers le Musée ainsi que pour sa précieuse collaboration à cette transition.

Le processus de recrutement, piloté par le comité des ressources humaines du conseil d'administration, a suscité l'intérêt de candidatures d'une qualité exceptionnelle, confirmant le prestige et le pouvoir d'attraction du Musée auprès des dirigeants des plus importantes institutions muséales. Au terme d'un processus rigoureux, le conseil d'administration est convaincu d'avoir recommandé la meilleure personne pour guider le Musée dans cette nouvelle étape. Gestionnaire chevronnée, rassembleuse et reconnue pour son leadership, Mme Thibault possède les qualités et l'expérience nécessaires pour poursuivre le développement du MNBAQ et accompagner ses prochaines ambitions.

« Tout au long de son histoire, le Musée national des beaux-arts du Québec a pu compter sur des dirigeantes et des dirigeants qui ont su répondre aux défis de leur époque. Aujourd'hui, alors que le Musée s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, nous avons la conviction que Mme Thibault est la bonne personne, juste au bon moment. Son parcours, qui conjugue excellence muséale, innovation, rayonnement international et leadership mobilisateur, fait d'elle la dirigeante tout indiquée pour accompagner cette nouvelle étape et poursuivre l'élan remarquable que connaît actuellement le Musée », a mentionné Mme Christiane Germain, présidente du conseil d'administration.

La transition entre M. Murray et Mme Thibault permettra d'assurer la continuité des grands projets en cours et d'offrir à la nouvelle directrice générale les meilleures conditions pour amorcer son mandat.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Mme Anne Élisabeth Thibault pour sa nomination et à lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au Musée national des beaux-arts du Québec. Je suis convaincu que son expérience sera un atout stratégique pour assurer le rayonnement du Musée et sa croissance. Elle pourra compter sur toute ma collaboration pour assurer une transition harmonieuse et je veillerai à lui transmettre les dossiers dans les meilleures conditions afin que le Musée puisse poursuivre sa trajectoire avec confiance, continuité et ambition », a ajouté M. Jean-Luc Murray, directeur général actuel du Musée.

Réagissant à sa nomination, Mme Anne Élisabeth Thibault a réaffirmé son engagement envers la mission du Musée et sa volonté de contribuer à la poursuite de son développement.

« C'est avec reconnaissance et enthousiasme que j'accueille la confiance qui m'est accordée pour assurer la direction générale du Musée national des beaux-arts du Québec. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une institution phare dont les collections, les expositions et les équipes contribuent de façon exceptionnelle au rayonnement de la culture québécoise. J'aborderai cette nouvelle étape avec la volonté de poursuivre l'élan du Musée et de contribuer, aux côtés des équipes, des administrateurs, des partenaires et des mécènes, à réaliser pleinement ses ambitions, afin que toujours plus de citoyennes, de citoyens et de visiteurs puissent se réunir autour de l'art et y vivre des expériences marquantes », a conclu Mme Anne Élisabeth Thibault, directrice générale désignée.

LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Le Musée national des beaux-arts du Québec est la mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec. Avec sa riche collection de plus de 42 500 œuvres, il a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Sa raison d'être : réunir autour de l'art. mnbaq.org

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

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Notez que Mme Anne Élisabeth Thibault et M. Jean-Luc Murray n'accorderont pas d'entrevue pour le moment.

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SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec