LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC AMORCE UNE TRANSITION PLANIFIÉE À SA DIRECTION GÉNÉRALE - Jean-Luc Murray passera le flambeau après avoir livré l'Espace Riopelle

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Monsieur Jean-Luc Murray, a informé le conseil d'administration de son intention de ne pas solliciter un renouvellement de son mandat, qui se terminera le 23 novembre prochain. Après plus de 40 ans consacrés au domaine muséal, M. Murray souhaite alors se prévaloir d'une retraite bien méritée.

Pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Photo MNBAQ, Denis Legendre (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec) Jean-Luc Murray. Photo MNBAQ, David Cannon (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

D'ici là, il entend poursuivre pleinement son engagement à la tête de l'institution et mener à terme l'un des projets les plus attendus de son histoire récente : l'ouverture de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain, qui viendra consacrer l'œuvre du grand artiste québécois Jean Paul Riopelle, et compléter le développement du Musée, reconnu comme véritable cité muséale au cœur de Québec.

« Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le Musée national des beaux-arts du Québec et de contribuer à son rayonnement aux côtés d'une équipe d'un immense talent. Dans un musée, les personnes se succèdent, et chacune enrichit l'histoire de l'institution sans jamais en interrompre le fil. Je souhaite que cette transition se fasse selon les meilleures pratiques de gouvernance, dans un esprit de continuité et au bénéfice de l'institution », a déclaré Jean-Luc Murray, qui dirige le Musée depuis 2018.

Doté de fondations solides, d'équipes hautement qualifiées et d'une vision claire de son développement, le MNBAQ dispose de tout le talent et de toute l'expertise nécessaires pour poursuivre avec ambition sa noble et fondamentale mission de conservation, de mise en valeur et de diffusion de l'art du Québec. Si l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain aura pris forme sous la direction de M. Murray, la personne qui lui succèdera à la direction générale pourra à son tour insuffler à la cité muséale l'énergie nécessaire au maintien de sa réussite.

UNE TRANSITION RIGOUREUSE AU SERVICE DE L'INSTITUTION MUSÉALE

La présidente du conseil d'administration du MNBAQ, Mme Christiane Germain, a salué l'apport inestimable de M. Murray au développement et au rayonnement du Musée.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance à Jean-Luc Murray pour son engagement exceptionnel envers le MNBAQ et le milieu muséal. Son leadership, sa vision et son dévouement auront marqué de manière durable l'évolution de notre institution. Afin d'assurer une transition exemplaire, le conseil d'administration a amorcé le processus de recrutement destiné à lui trouver un successeur. Notre objectif est de pourvoir le poste avant le départ annoncé de M. Murray, de manière à assurer une passation harmonieuse et dans l'intérêt du Musée, à un moment charnière de son histoire », de conclure Mme Germain.

À PROPOS DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Le Musée national des beaux-arts du Québec est la mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec. Avec sa riche collection de plus de 43 500 œuvres, il a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Sa raison d'être : réunir autour de l'art.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

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