L'ESPACE RIOPELLE - PAVILLON MICHAEL AUDAIN EN ROUTE VERS SON INAUGURATION

LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC SOULIGNE UNE PREMIÈRE PHASE DE LIVRAISON DU BÂTIMENT QUI ABRITERA LE FUTUR ESPACE RIOPELLE

QUÉBEC, le 2 mai 2026 /CNW/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a célébré aujourd'hui le début de la livraison du bâtiment qui accueillera l'espace consacré à l'œuvre de Jean Paul Riopelle. Cet événement a été l'occasion de rassembler les principaux partenaires pour la réalisation de ce chantier historique : le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Fondation du MNBAQ, la Fondation Audain, la Fondation familiale Pierre Lassonde, France Chrétien Desmarais et André Desmarais (in absentia), ainsi qu'Yseult Riopelle.

De gauche à droite : Julie-Anne Vien, présidente du conseil, Fondation du MNBAQ; Michael Audain, président, Fondation Audain; Christiane Germain, présidente du conseil du MNBAQ; Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications; Christine Fréchette, première ministre du Québec; Jean-François Simard, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale; Jean-Luc Murray, directeur général, MNBAQ; Bruno Marchand, maire de Québec; et Yannick Tisseur, président, Tisseur // Musée national des beaux-arts du Québec, le 2 mai, 2026. Photo Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Plusieurs de ces partenaires étaient réunis à Québec pour prendre part au Bal national, la grande soirée-bénéfice organisée par la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec au profit du Musée.

Deux ans après le coup d'envoi de l'un des plus importants chantiers culturels au Québec, l'entrepreneur général Tisseur (issu de la fusion de Tisseur et de CONCREA), représenté par son président Yannick Tisseur, a procédé à la remise symbolique du bâtiment aux mains de Christine Fréchette, première ministre du Québec, et de Jean‑Luc Murray, directeur général du Musée.

La cérémonie s'est déroulée dans le hall central de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain, sous l'impressionnant plafond de bois culminant à 17 mètres, en présence de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, de Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et de Bruno Marchand, maire de Québec. Christiane Germain, CM, OQ, présidente du conseil d'administration du Musée, était entourée de la présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée, Julie-Anne Vien, et de son président-directeur général Fabrice Alcayde.

L'événement a également rassemblé les instigateurs du projet : Michael Audain, OC, OBC, accompagné de Yoshiko Karasawa et de Manon Gauthier (commissaire des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle), respectivement président, membre du conseil et directrice générale de la Fondation Audain; Pierre Lassonde, OC, GOQ, président de la Fondation familiale Pierre Lassonde; France Chrétien Desmarais, CM, présidente exécutive de TES H2 Canada inc., Yseult Riopelle, présidente de la Fondation Jean Paul Riopelle et fille de l'artiste; ainsi que John R. Porter, directeur honoraire du MNBAQ.

L'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain constitue le grand legs des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle. Cet événement marque un important jalon vers l'achèvement d'un lieu d'exception destiné à faire rayonner et à perpétuer l'héritage de cet artiste québécois d'exception.

LE MUSÉE À L'ŒUVRE POUR AMÉNAGER LES ESPACES

Depuis le début des travaux en mai 2024, l'équipe de l'entrepreneur général Tisseur a érigé la structure d'acier ainsi que la charpente de bois et de béton pour donner forme au futur espace.

Le Musée a déjà pris possession de plusieurs espaces. Ses équipes sont à l'œuvre dans les réserves ainsi que dans certaines salles d'exposition. Les prochaines étapes consisteront entre autres à préparer les surfaces pour installer les œuvres d'art, à aménager les aires d'accueil et de service et à réaliser les aménagements extérieurs qui accueilleront le public cet automne.

À titre d'opérateur et de propriétaire, le Musée veillera à achever les préparatifs en vue de l'inauguration officielle de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain en octobre prochain. Tout sera mis en œuvre pour offrir au public une expérience muséale tout aussi unique que mémorable.

Nouveau chapitre pour l'histoire du Musée, l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain constituera, dans la foulée des célébrations du centenaire de l'artiste, un legs architectural et culturel majeur pour les citoyennes et citoyens de la Ville de Québec. Ce lieu de calibre international promet d'être une destination incontournable pour les visiteuses et visiteurs des quatre coins du monde et une source de fierté pour le peuple québécois. Des festivités entourant son inauguration officielle se tiendront en octobre prochain.

« À titre d'entreprise québécoise, Tisseur est honorée d'avoir pu donner vie à ce bâtiment emblématique. À l'image de l'œuvre importante de Jean Paul Riopelle, qui traverse le temps, ce projet sera assurément une réalisation dont notre équipe se souviendra avec fierté pour de nombreuses décennies. Je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme des quelque 300 personnes ayant contribué de près ou de loin à la construction de cet ouvrage d'envergure, et à remercier le Musée national des beaux-arts du Québec pour sa confiance », affirme Yannick Tisseur, président de Tisseur.

« L'Espace Riopelle, par son architecture distinctive, son site exceptionnel et sa muséologie de grande qualité, sera à la mesure de Jean Paul Riopelle, ce géant de l'art dont le nom résonne ici et dans le monde. Inspiré par l'audace et l'intensité des œuvres de l'artiste, il proposera à ses visiteurs une expérience unique et mémorable intégrant les sens et les émotions », déclare Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec.

« C'est une immense joie de recevoir la première livraison de ce bâtiment voué à la mise en valeur de l'œuvre de Jean Paul Riopelle, l'un des artistes québécois s'étant le plus illustré sur la scène nationale et à l'international. Fruit d'un investissement majeur et du savoir-faire d'entreprises d'ici, ce lieu emblématique, situé au cœur de la capitale nationale, bénéficiera à l'ensemble de la population québécoise et contribuera au rayonnement de notre culture à l'échelle mondiale », souligne Christine Fréchette, première ministre du Québec.

UN ÉCRIN D'EXCEPTION POUR L'ŒUVRE DE RIOPELLE

Conçu par la firme québécoise Les Architectes FABG, l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain offrira des points de vue imprenables sur le fleuve Saint-Laurent et les plaines d'Abraham. Son intérieur épuré, sa vaste fenestration et ses terrasses tisseront un dialogue inédit entre l'art et la nature : source d'inspiration inépuisable pour Jean Paul Riopelle. Niché au cœur de la cité muséale, ce nouveau bâtiment de trois étages hébergera la plus vaste collection publique d'œuvres de Riopelle au monde. Pensé à échelle humaine, cet espace ouvert et lumineux entend favoriser la contemplation et la rencontre intime du public avec les œuvres.

UNE CONTRIBUTION PHILANTHROPIQUE HISTORIQUE

Doté d'un budget de 84 M$, l'Espace Riopelle est le fruit d'un partenariat sans précédent entre l'État et la philanthropie. Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, a injecté 44 M$ dans ce projet qui célèbre l'un des plus importants artistes québécois du 20e siècle. La Ville de Québec a pour sa part octroyé une généreuse subvention de 5 M$ destinée à la réalisation d'une salle qui accueillera L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992), permettant au public de découvrir sous un nouveau jour ce chef-d'œuvre monumental.

Animés par le désir de voir se concrétiser le rêve de Riopelle, qui avait pour souhait d'ériger une fondation au Musée dès les années 1980, les mécènes instigateurs de la Fondation Jean Paul Riopelle, à l'origine de ce grand projet, Michael Audain, André Desmarais, France Chrétien Desmarais et Pierre Lassonde, ont généreusement offert une contribution de 20 M$, qui pourrait être bonifiée à hauteur de 25 M$ sous certaines conditions et en fonction du coût final du projet. À cet apport financier s'ajoute le don inestimable de plus de 60 œuvres majeures de Jean Paul Riopelle et de ses contemporains consenti par Michael Audain et Yoshiko Karasawa, ainsi que par Pierre Lassonde. Enfin, par sa campagne majeure +D'art dans nos vies, la Fondation du Musée contribue de façon déterminante à la réalisation du projet, avec un engagement de 10 M$.

QUATRE EXPOSITIONS INAUGURALES

Peintre, graveur et sculpteur de renommée internationale, Jean Paul Riopelle (1923-2002) a marqué l'histoire de l'art moderne avec une œuvre puissante, profondément enracinée dans la nature québécoise. L'Espace Riopelle du MNBAQ célébrera le parcours exceptionnel et l'œuvre protéiforme de cet artiste qui, en près de 60 ans de carrière, n'a cessé de se réinventer.

Dès son inauguration en octobre 2026, l'exposition Riopelle permettra d'apprécier quelque 130 peintures, sculptures et œuvres sur papier représentatives de toutes les périodes de sa carrière sur plus de cinquante ans.

L'impressionnante fresque L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992) sera de plus mise à l'honneur dans une lumineuse salle circulaire, tandis qu'une immense paroi vitrée offrira à voir le fleuve qui l'a vu naître. Cette présentation sera enrichie d'une expérience olfactive développée par le sommelier François Chartier du Chartier World Lab. Le public découvrira également une présentation renouvelée de la collection nationale d'art moderne qui offrira un panorama de l'histoire de l'art moderne du Québec et du Canada et fera la part belle à la production des Automatistes.

En parallèle, une exposition immersive guidée par l'émotion intégrera des œuvres de Riopelle et des témoignages vidéo de personnalités qui ont côtoyé l'artiste. Cette présentation accueillera également un projet de recherche innovant réalisé en collaboration avec le laboratoire Co-DOT de l'École de psychologie de l'Université Laval, visant à mieux comprendre les réponses émotionnelles suscitées par les œuvres d'art.

En savoir plus : https://www.mnbaq.org/a-propos/le-musee/espace-riopelle

À PROPOS

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Le Musée national des beaux-arts du Québec est la mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec. Avec sa riche collection de plus de 42 500 œuvres, il a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Sa raison d'être : réunir autour de l'art.

FONDATION DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

La mission de la Fondation est de promouvoir et de soutenir les activités du Musée, en favorisant notamment le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. La Fondation contribue également à la croissance du MNBAQ par des projets créatifs, des campagnes de financement et l'acquisition de biens. Elle soutient aussi les programmes et les projets spéciaux du Musée, dont celui de la réalisation du futur Espace Riopelle. Son but ultime : multiplier les corridors d'accès à l'art.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Relations de presse : Patricia Lachance, Conseillère en communication et relations de presse, MNBAQ, 514 235-2044, [email protected]; Pour Montréal : Rosemonde Gingras, Rosemonde Communications, 514 458-8355, [email protected]; Pour le Canada anglais et l'international : Artful Strategies, Rosemary Thompson, +1 613 240-6739, [email protected]