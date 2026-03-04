44e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART À QUÉBEC - Art et émotions au grand écran

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) accueille le Festival International du Film sur l'Art (Le FIFA) du 13 au 22 mars 2026. En simultané avec l'événement montréalais, le Musée présentera pendant 10 jours 32 films consacrés aux arts visuels, à l'architecture, au cinéma, à la danse, à la littérature et à la musique. Une occasion unique d'explorer sur grand écran l'art sous toutes ses formes.

44e édition du Festival International du Film sur l’Art, à Québec. Conception : Roméo Girard (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec) Image tirée du film Mon amour, c’est pour le restant de mes jours d’André-Line Beauparlant. 2026 // Le FIFA (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Le 13 mars, en ouverture de cette 44e édition, les cinéphiles pourront assister à la première à Québec du long-métrage documentaire Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, portrait intime du cinéaste Robert Morin par la réalisatrice québécoise André-Line Beauparlant. L'équipe du film sera présente à cette occasion.

DES SIGNATURES AUDACIEUSES, SENSIBLES ET ENGAGÉES

Encore cette année, le volet Québec du FIFA vous propose des œuvres qui explorent les fondements de la création, fouillent les racines de nos cultures et captent les transformations de notre société par le prisme des arts. Tous deux présentés en première nord-américaine, Elephants & Squirrels, de l'artiste srilankaise Deneth Piumakshi Veda Arachchige, aborde les enjeux de mémoire et de décolonisation des musées, tandis qu'Out of the Picture d'An.Ash Smolar interroge l'effacement des femmes dans l'histoire de l'architecture et leur volonté de reconquérir la place qu'elles méritent.

La programmation évoque le pouvoir transformateur de l'art, en particulier à travers des films qui racontent des histoires de dépassement et de résilience. Amadou et Mariam : Sons du Mali de Ryan Marley retrace la trajectoire lumineuse du mythique duo de musiciens maliens non voyants, tandis que la caméra de María Valverde, dans Song of the Hands, dévoile le travail du chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel aux côtés de personnes sourdes ou malentendantes. Présenté au festival South by Southwest, The Way We Move, de Vanessa Dumont et Nicolas Davenel, montre pour sa part le combat d'une interprète en langue des signes pour rendre la musique accessible à la communauté sourde.

Amoureuses et amoureux des mots trouveront aussi leur bonheur. Mains d'œuvre -- Une vie en poésie, de Jean-Philippe Dupuis et Vincent Lambert, explore le processus créatif de figures de la poésie québécoise, de Fernand Ouellette à Rita Mestokosho. Claude McKay, errances d'un poète révolté de Matthieu Verdeil retrace le parcours du poète et romancier jamaïcain Claude McKay, entre conscience littéraire noire et lutte politique. Avec les voix de Zaho de Sagazan et de Félix Moati, Arthur Rimbaud, six mois en enfer, de Flore-Anne D'Arcimoles, nous plonge pour sa part dans la jeunesse fulgurante de « l'homme aux semelles de vent ».

Le festival célèbre également des histoires d'affirmation et d'insoumission à travers la photographie. Mentionnons, entre autres, les longs-métrages Tina : art, amour et révolution, de Daniela Mujica et Vanessa Dumont, qui retrace le parcours de la photographe et militante révolutionnaire italienne Tina Modotti, et Viktor, signé Olivier Sarbil, qui témoigne de la détermination d'un homme sourd ukrainien qui tente de rejoindre le front comme photographe

de guerre.

Côté musique, la 44e édition met en lumière des artistes dont la voix et le geste résonnent bien au-delà de la scène. Avec T'es où Philippe Katerine ?, le réalisateur Gaëtan Chataigner part à la rencontre d'un artiste insaisissable, entre fantaisie, poésie et liberté radicale. Dans Ai Weiwei's Turandot de Maxim Derevianko, le célèbre artiste et dissident chinois Ai Weiwei fait de la scène lyrique un puissant manifeste pour la liberté d'expression.

Le corps en mouvement est pour sa part au cœur de Nos Échos de Philippe Arsenault, qui explore la danse comme langage universel et espace de communauté, tandis que dans Adieu l'Opéra, Yonathan Kellerman documente avec grâce les adieux de trois danseurs de l'Opéra de Paris. Enfin, le film Danse Mortelle, anatomie d'une épidémie, de Bastien Gens, raconte la mystérieuse épidémie de danse qui a touché la population de Strasbourg en 1518.

À la croisée des disciplines artistiques, cette programmation foisonnante rassemble documentaires et films-essais d'ici et d'ailleurs. Elle promet un voyage riche en découvertes et en émotions.

« Fidèle partenaire depuis 1989, le Musée national des beaux-arts du Québec se réjouit d'être l'hôte, encore cette année, du Festival international du film sur l'art. Cette fine sélection de films, choisis parmi la cuvée montréalaise, vous invite à découvrir des histoires fascinantes et des parcours créatifs inspirants qui nous rappellent que les arts ont le pouvoir de rassembler et de nous transformer », poursuit Josée Duhaime, directrice de la médiation et du service aux visiteurs.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Festival International du Film sur l'Art -- à Québec

Du 13 au 22 mars 2026

Auditorium Sandra et Alain Bouchard, pavillon Pierre Lassonde

Musée national des beaux-arts du Québec

179, rue Grande-Allée Ouest, Québec

BILLETTERIE

Billet individuel : 12,50 $ | Membre et 30 ans et moins : 10 $

Le Passeport FIFA Québec : 70 $ (quantité limitée)

Les billets peuvent être achetés en ligne ou encore à la billetterie du MNBAQ et par téléphone (pendant les heures d'ouverture du Musée).

VIVEZ LE FIFA À L'ANNÉE

Prolongez le Festival International du Film sur l'Art en visionnant chaque mois un film issu de la sélection du FIFA au Musée.

À PROPOS DU FIFA

Le Festival International du Film sur l'Art (Le FIFA) se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l'art et les arts médiatiques. Sous la direction générale et artistique de Philippe U. del Drago, Le FIFA propose un événement annuel au mois de mars qui permet de découvrir les dernières productions de films sur l'art. À travers sa programmation, ses nombreuses activités annuelles ainsi que sa plateforme de diffusion de films d'art en ligne (ARTS.FILM), Le FIFA, fondé par René Rozon, s'engage à accroître la connaissance et l'appréciation de l'art auprès du public. Le FIFA s'emploie également à promouvoir le travail des artistes œuvrant dans les domaines du cinéma, de la vidéo et des arts visuels, ainsi qu'à encourager la production et la diffusion de films sur l'art. La 44e édition du festival aura lieu en salle à Montréal du 12 au 22 mars 2026, à Québec du 13 au 22 mars 2026 et en ligne sur ARTS.FILM du 20 au 29 mars 2026. www.lefifa.com

