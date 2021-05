Le MNBAQ rouvre ses portes 14 mai prochain

Souhaitant offrir une expérience culturelle qui contribue au mieux-être, en ces temps inédits que nous traversons tous collectivement, le MNBAQ voulait permettre à un maximum de gens d'être au contact de l'art en vrai. « Poussés par cette volonté profonde d'être un musée à échelle humaine, nous voulions poser un geste inclusif, qui allait permettre de remettre l'art et la beauté au cœur de la vie des gens. Les visiteurs pourront venir au Musée et apprécier toutes les expositions de la collection nationale à l'affiche! » de lancer Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Du vendredi au dimanche… pour commencer

La réouverture se fera progressivement, soit du vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h, dans un premier temps.

Mis en place le printemps dernier afin de favoriser une expérience muséale sécuritaire et agréable, le système de billets horodatés permet aux visiteurs de réserver leurs billets en ligne, et ce, dès le 10 mai sur le site Internet du MNBAQ (mnbaq.org) ou encore par téléphone au 418 643-2150, pendant les heures d'ouverture du Musée. Comme le nombre de places est limité, il est toujours préférable de réserver son billet.

Voir et revoir la collection nationale!

Toutes les expositions de la collection nationale présentées dans les pavillons Pierre Lassonde - De Ferron à BGL. Art contemporain du Québec, Art inuit. La collection Brousseau, Ilippunga, Arts décoratifs et design du Québec et L'Hommage à Rosa Luxemburg - et Gérard-Morisset - David Altmejd. The Flux and the Puddle, 350 ans de pratiques artistiques au Québec et D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? - seront accessibles gratuitement.

Et réjouissons-nous! Le pavillon Charles-Baillairgé rouvre aussi! L'exposition Errance sans retour - ce projet multidisciplinaire bouleversant - sera enfin accessible, en plus des expositions des 4 figures de l'art moderne consacrées à : Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle.

Picasso. Figures, j'achète mes billets!

Une autre bonne nouvelle à partager, la mise en vente des billets pour les expositions estivales tant attendues : Picasso. Figures, présentée par Québecor, et son complément Ouvrir et le dialogue! Dès le 14 mai, les visiteurs pourront acheter leurs billets et enfin rêver de ces nouvelles expositions d'envergure présentées au MNBAQ. Elles mettront non seulement en lumière quelque 76 œuvres de Picasso, géant de l'histoire de l'art, mais aussi toute une sélection d'œuvres choisies de la collection nationale et d'artistes invités, qui célébreront la singularité des corps en proposant un regard bienveillant et humaniste sur la notion de diversité corporelle.

D'ailleurs c'est à partir de l'ouverture de ces expositions, le 12 juin prochain, que le Musée reprendra son horaire habituel, étalé sur sept jours, soit du lundi au dimanche de 10 h à 18 h et le mercredi soir jusqu'à 21 h.

Les vendredis soir qui s'ajoutent!

Enfin, pour permettre à un maximum de visiteurs d'apprécier les propositions estivales, deux soirées seront maintenant offertes au public puisque le vendredi soir s'ajoutera au mercredi soir de l'horaire habituel.

Liquidation des produits dérivés de l'exposition Turner et le sublime à Librairie-Boutique

Dans l'enthousiasme de cette réouverture, le MNBAQ annonce aussi une grande liquidation, à la Librairie-Boutique, de certains produits dérivés de l'exposition Turner et le sublime, qui vient de quitter les murs du Musée, dont : l'affiche officielle, des pochettes, des cartes postales et certaines publications. Une occasion de mettre la main sur un souvenir de cette exposition magnifique lors d'une sa prochaine visite au Musée.

Le MNBAQ est heureux de redevenir une destination culturelle incontournable au Québec et d'offrir une expérience muséale inoubliable à ses visiteurs.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

