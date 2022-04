SASKATOON, SK, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le document Budget de 2022 : un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rencontré Protein Industries Canada pour souligner que le gouvernement du Canada favorise la création d'une économie forte, en croissance et résiliente en investissant dans les grappes d'innovation mondiales du Canada.

Établie dans les provinces des Prairies, Protein Industries Canada accroît la valeur de certaines cultures canadiennes de première importance, comme le canola, le blé et les légumineuses à grain, et s'emploie à répondre à la demande croissante pour de nouveaux aliments et ingrédients à base de plantes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Grâce à la génomique végétale - qui améliore la nutrition -, à de nouvelles techniques de transformation des aliments et à des solutions numériques de la ferme à l'assiette, cette grappe aide le Canada à conquérir des marchés de choix pour ses agroentreprises et ainsi à nourrir la planète.

Pour soutenir la croissance et le développement des grappes d'innovation mondiales du Canada, le budget de 2022 propose d'investir 750 millions de dollars sur six ans à compter de 2022-2023. S'appuyant sur le succès qu'elles ont connu à ce jour, ces grappes élargiront leur présence nationale et collaboreront pour accroître leur impact, notamment grâce à des missions conjointes conformes aux priorités clés du gouvernement, comme la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Afin de maximiser l'incidence de ce financement et de s'assurer qu'il correspond aux besoins de l'industrie et du gouvernement, on le répartira entre les cinq grappes par voie de concours.

Le budget de 2022 aidera le Canada à continuer de jouer un rôle de chef de file dans les efforts mondiaux pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et établir une économie propre qui créera les emplois bien rémunérés pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« Le budget de 2022 établit un plan pour remédier aux points faibles de l'économie canadienne - la croissance et l'innovation. Notre plan de croissance économique tire parti des meilleures pratiques internationales afin d'offrir aux entreprises de tout le pays et de tous les secteurs de l'économie les outils et les incitatifs dont elles ont besoin pour créer et inventer, et pour prendre des risques et croître. La productivité économique compte, car elle garantit la réalisation du rêve de tous les parents - faire en sorte que nos enfants soient plus prospères que nous le sommes. »

L'honorable Chrystia Freeland

Vice-première ministre et ministre des Finances

« Depuis leur lancement, les grappes d'innovation du Canada ont contribué à créer de bons écosystèmes d'innovation en pleine croissance dans l'économie canadienne. Le budget de 2022 mise sur le succès de ce modèle, qui promeut l'innovation, favorise la croissance des entreprises au Canada et stimule notre économie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Les grappes sont des lieux d'intense activité économique nés d'un rassemblement d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'organisations à but non lucratif qui stimulent l'innovation et la croissance dans un secteur industriel précis. La « Silicon Valley » est un bon exemple de grappe bien connue, et il y en a plusieurs autres dans le monde.

Les grappes d'innovation mondiales constituent une approche canadienne, dans le cadre de laquelle des grappes existantes ont été « suralimentées » par l'injection d'environ 1 milliard de dollars en financement fédéral et d'un montant équivalent de l'industrie.

Depuis leur annonce en 2018, les grappes ont permis l'émergence d'une marque nationale forte. Plus de 480 projets, représentant un investissement total de 2,16 milliards de dollars au total, ont été approuvés, ce qui a créé des milliers d'emplois dans divers secteurs à la grandeur du Canada . L'industrie et d'autres partenaires ont injecté plus de 1,28 milliard de dollars à des projets novateurs, et l'effectif des grappes a augmenté pour atteindre plus de 7 100 membres.

. L'industrie et d'autres partenaires ont injecté plus de 1,28 milliard de dollars à des projets novateurs, et l'effectif des grappes a augmenté pour atteindre plus de 7 100 membres. Il existe cinq grappes d'innovation mondiales au Canada : les technologies numériques; les industries des protéines, la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle (Scale AI) et les industries océaniques.

: les technologies numériques; les industries des protéines, la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle (Scale AI) et les industries océaniques. Voici quelques exemples de projets financés par Protein Industries Canada : faire croître l'écosystème des aliments d'origine végétale dans le Canada atlantique, maintenir et renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada (en anglais) et promouvoir l'inclusion des groupes autochtones dans l'agriculture canadienne (en anglais).

Produits connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Finances du Canada, 613-369-4000, [email protected]