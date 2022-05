L'invasion non provoquée et injustifiable de l'Ukraine par la Russie et les sanctions subséquentes imposées par les pays européens et nord-américains sur l'énergie et les produits connexes ont fondamentalement modifié le paysage énergétique mondial. Le Canada condamne les récentes tentatives de la Russie d'utiliser l'énergie comme outil d'influence et de coercition. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires étrangers pour maintenir la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie et pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en énergie.

Cette semaine, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à Washington pour rencontrer la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer Granholm, des membres du Senate Committee on Energy and Natural Resources, des cadres supérieurs de la Maison-Blanche membres du National Economic Council et des chefs d'entreprises en vue de promouvoir la sécurité énergétique nord-américaine et mondiale et de discuter de possibilités de solutions communes pour accélérer l'action climatique et la transition vers la carboneutralité.

Pour combattre la crise climatique, il faut de l'ambition. Le ministre Wilkinson a discuté avec ses homologues de différents moyens de renforcer la collaboration concernant la sécurité énergétique, les minéraux critiques, l'hydrogène propre, les technologies nucléaires, la décarbonation et l'écologisation du réseau électrique nord-américain. Des mesures particulières seront prises à cet effet dans l'année qui vient, notamment pour :

Renforcer le Plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques entre le Canada et les États-Unis. Comme ils ont récemment fait part de leur volonté d'investir dans les minéraux critiques - le Canada, dans son budget de 2022, et les États-Unis, dans une loi (Infrastructure Investment and Jobs Act) - les deux pays sont bien placés pour collaborer dans le cadre de stratégies continentales sur les minéraux critiques. Il est essentiel d'assurer un développement durable des minéraux critiques pour honorer nos engagements en matière de déploiement des technologies d'énergie propre et pour protéger à long terme la sécurité énergétique de l'Amérique du Nord et de nos pays alliés.

Repérer des emplacements stratégiques pour des pôles et des corridors transfrontaliers pour l'hydrogène, et fixer des normes sur l'intensité carbone de l'hydrogène propre qui rendront possible le commerce mondial. Les deux pays voient l'hydrogène comme un élément essentiel à l'atteinte de leurs objectifs climatiques de 2030 et de la carboneutralité d'ici 2050. Les gouvernements fédéraux et infranationaux et le secteur privé du Canada et des États-Unis sont prêts à déployer des efforts et des investissements pour pouvoir profiter des vastes débouchés économiques offerts par l'hydrogène.

Accélérer la mise en œuvre du protocole d'entente entre le département de l'Énergie des États-Unis et Ressources naturelles Canada concernant la collaboration en matière d'énergie, qui déclare notre volonté d'avoir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035, vise à soutenir le développement et le déploiement de technologies de décarbonation, et souligne l'importance d'une énergie abordable, surtout chez les populations défavorisées, éloignées et autochtones.

Ce travail s'inscrit dans la continuité de la feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada que le président Biden et le premier ministre Trudeau ont adoptée en février 2021.

Outre les priorités communes de leurs pays respectifs, le ministre Wilkinson et la secrétaire Granholm ont discuté d'enjeux énergétiques mondiaux en prévision de la prochaine réunion des ministres de l'énergie du G7, à Berlin.

Citations

« Le Canada et les États-Unis ont une frontière, des intérêts et des valeurs en commun. Ils peuvent se concerter pour accélérer une mise en œuvre efficace tout en bâtissant une économie qui fournira des emplois et des débouchés économiques à tous. Je me ferai un plaisir de travailler à cette mission avec la secrétaire Granholm. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les États-Unis et le Canada ont forgé une solide alliance internationale pour protéger la planète et faire baisser le coût de l'énergie. Nous tenons à approfondir notre relation énergétique bilatérale en vue de bâtir un avenir énergétique propre et équitable. Ensemble, sous l'impulsion du ministre Wilkinson, nous nous emploierons à accélérer la transition énergétique dans nos deux pays pour stimuler l'emploi et faire advenir un monde alimenté exclusivement par des énergies propres. »

Jennifer M. Granholm

Secrétaire à l'Énergie des États-Unis

Quelques faits

Le Canada est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis et le deuxième destinataire des exportations d'énergie des États-Unis. En 2020, 90 % des exportations d'énergie du Canada (en valeur) sont allées aux États-Unis.

est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis et le deuxième destinataire des exportations d'énergie des États-Unis. En 2020, 90 % des exportations d'énergie du Canada (en valeur) sont allées aux États-Unis. Principal fournisseur d'électricité des États-Unis, le Canada offre une énergie propre, abordable, sûre, fiable et souple pour faire tourner l'économie américaine, ce qui crée des emplois des deux côtés de la frontière.

Le 29 mars 2022, le gouvernement du Canada a déposé son Plan de réduction des émissions pour 2030 - Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, qui expose en détail la voie à suivre dans chaque secteur pour réaliser deux objectifs, soit ramener les émissions canadiennes à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens pertinents

