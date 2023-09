Le ministre Wilkinson rend publique la Stratégie de gestion du carbone du Canada

PARIS, le 27 sept. 2023 /CNW/ - À l'heure où la planète s'emploie à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, les technologies de gestion du carbone deviennent un outil de plus en plus essentiel à la décarbonation et à la compétitivité de l'économie canadienne, notamment dans les secteurs du ciment, de la fabrication de produits chimiques et de la sidérurgie qui, mis ensemble, comptent pour plus de 10 % des émissions du Canada.

Des experts indépendants de partout, notamment de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ont reconnu le rôle important que joueront les technologies de gestion du carbone dans la transition énergétique mondiale. Le GIEC a déclaré que le déploiement des technologies de gestion du carbone doit rapidement s'intensifier d'ici 2050 pour pouvoir contrer les pires impacts des changements climatiques. Dans le même ordre d'idées, l'AIE a rendu publique hier sa nouvelle feuille de route vers la carboneutralité d'ici 2050, qui montre que les technologies de gestion du carbone, de même que l'hydrogène et la bioénergie durable, sont des éléments indispensables pour parvenir à la carboneutralité et que des progrès rapides doivent être effectués d'ici 2030.

Dans ce contexte, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a aujourd'hui rendu publique la Stratégie de gestion du carbone du Canada dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie, à Paris (France). La Stratégie décrit le rôle de la gestion du carbone dans la trajectoire du Canada vers une économie carboneutre prospère et les mesures que prend le gouvernement fédéral pour favoriser le développement et le déploiement de technologies de gestion du carbone de calibre mondial au Canada. La Stratégie présente cinq grands domaines prioritaires qui guideront le gouvernement du Canada dans ses efforts pour promouvoir un secteur de la gestion du carbone compétitif et solide au Canada :

accélérer l'innovation ainsi que la recherche, le développement et la démonstration (R-D-D);

promouvoir des politiques et règlements prévisibles, notamment un système de tarification du carbone à l'échelle de l'économie canadienne;

attirer les investissements et les possibilités commerciales;

développer des projets et des infrastructures pour répondre à l'évolution des besoins en capacité du secteur de la gestion du carbone;

établir des partenariats et développer une main-d'œuvre inclusive.

Dans un secteur compétitif à l'échelle mondiale, avec environ 570 projets de gestion du carbone en cours ou en développement, le Canada s'impose déjà comme un précurseur et un chef de file dans le secteur mondial de la gestion du carbone, avec cinq des premiers projets à grande échelle au monde; des innovateurs et jeunes entreprises de pointe; des investissements précoces dans la recherche et le développement; une grande expertise technique, un environnement politique et réglementaire rigoureux aux niveaux fédéral et provincial; et une collaboration internationale active.

La Stratégie publiée aujourd'hui présente les mesures que le gouvernement du Canada a prises dans ce domaine et les prochaines grandes étapes à franchir pour tirer parti des progrès réalisés jusqu'à maintenant.

La Stratégie repose sur plus d'un an de consultations menées par le gouvernement du Canada auprès de divers groupes, notamment les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones, l'industrie, les innovateurs technologiques, les adoptants de technologies, les intervenants du domaine des infrastructures, le milieu universitaire, les organisations non gouvernementales de la filière environnementale, le milieu financier et d'autres Canadiens intéressés, dans le but de tenir compte des diverses possibilités qu'offrent les technologies de gestion du carbone dans les différentes régions et les différents secteurs industriels.

Le gouvernement du Canada est conscient que le large éventail de technologies de gestion du carbone auquel nous avons recours pour atténuer les changements climatiques n'est pas une solution miracle, mais bien un outil essentiel parmi une vaste gamme de mesures de réduction des émissions - y compris les mesures pour accroître considérablement la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, du nucléaire, de l'hydrogène et des biocombustibles ainsi que les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à électrifier les transports, les procédés industriels et le chauffage des bâtiments. Le gouvernement du Canada continue de chercher activement différentes solutions pour réduire les émissions dans l'ensemble des régions et des secteurs, tout en tirant parti des débouchés que présente l'économie sobre en carbone dans sa marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les technologies de gestion du carbone jouent un rôle important dans la décarbonation des industries lourdes au pays et dans la compétitivité et la réussite de ces industries dans la course mondiale vers la carboneutralité à l'horizon 2050. L'Agence internationale de l'énergie, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et d'autres spécialistes ont clairement indiqué la nécessité, pour les pays, de mettre au point et de déployer rapidement des technologies de gestion du carbone, et le Canada est un chef de file à ce chapitre. La publication aujourd'hui de la Stratégie de gestion du carbone du Canada est une étape importante dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour faire de notre pays un leader mondial dans l'avancement des technologies de gestion du carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La gestion du carbone est essentielle à l'atteinte de la carboneutralité à l'échelle mondiale. Il faudra intensifier énormément les efforts pour se mettre en phase avec la feuille de route vers la carboneutralité d'ici 2050 de l'Agence internationale de l'énergie. Il s'agit d'une entreprise colossale, pour laquelle un soutien et une coordination stratégiques seront essentiels. Je salue aujourd'hui le Canada pour la publication de sa stratégie de gestion du carbone, qui contribuera à stimuler l'investissement dans la réduction des émissions tout en créant de bons emplois durables. »

Fatih Birol

Directeur exécutif, Agence internationale de l'énergie

« L'Agence internationale de l'énergie et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ont tous deux indiqué clairement que les technologies de gestion du carbone avaient un rôle important à jouer dans l'atteinte de la carboneutralité. Heureusement, le Canada est déjà à l'avant-plan du développement et du déploiement de ces technologies, lui dont l'industrie fourmille d'excellents exemples et de centres d'excellence établis ici au pays. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le secteur canadien du ciment est ferme dans sa volonté de combattre les changements climatiques et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Nous saluons le gouvernement pour la publication de la Stratégie de gestion du carbone du Canada, qui associe politiques et programmes gouvernementaux pour soutenir la décarbonation tout en favorisant la compétitivité. En collaboration avec le gouvernement fédéral, nous avons travaillé à la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, et nous comptons bien mettre à profit les mesures décrites dans la Stratégie pour concrétiser cette feuille de route. »

Adam Auer

Président et chef de la direction, Association Canadienne du Ciment

« En publiant la Stratégie de gestion du carbone, le gouvernement du Canada affirme sa volonté de déployer des technologies carboneutres qui changent la donne. Par une collaboration continue, notre industrie se tient prête à soutenir le développement et le déploiement de solutions de gestion du carbone pour faire en sorte que le Canada demeure à l'avant-plan de la production durable d'acier. »

Catherine Cobden

Présidente et chef de la direction, Association canadienne des producteurs d'acier

Faits en bref

La gestion du carbone fait référence à un ensemble d'approches visant à capter le dioxyde de carbone (CO 2 ) à partir de sources ponctuelles ou dans l'atmosphère pour le stocker ou le transformer de façon durable en biens.

) à partir de sources ponctuelles ou dans l'atmosphère pour le stocker ou le transformer de façon durable en biens. Le captage ponctuel du Co 2 est une option de premier plan pour réduire considérablement les émissions des secteurs industriels lourds dotés d'infrastructures à longue durée de vie, tels que le ciment, le fer et l'acier ainsi que les produits chimiques (p. ex. les engrais), qui représentent ensemble plus de 10 % des émissions du Canada .

est une option de premier plan pour réduire considérablement les émissions des secteurs industriels lourds dotés d'infrastructures à longue durée de vie, tels que le ciment, le fer et l'acier ainsi que les produits chimiques (p. ex. les engrais), qui représentent ensemble plus de 10 % des émissions du . Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer et à présenter une stratégie de gestion du carbone dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte. L'annonce d'aujourd'hui donne suite à cet engagement.

s'est engagé à élaborer et à présenter une stratégie de gestion du carbone dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du pour un air pur et une économie forte. L'annonce d'aujourd'hui donne suite à cet engagement. En mettant l'accent sur les approches technologiques, la Stratégie de gestion du carbone du Canada cerne cinq trajectoires où la gestion du carbone devrait jouer un rôle essentiel dans de nombreux secteurs afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques pour 2030 et à mettre en place une économie prospère et carboneutre d'ici 2050. Voici ces trajectoires : 1. Décarbonation de l'industrie lourde; 2. Production d'hydrogène à faible teneur en carbone; 3. Énergie acheminable à faible teneur en carbone; 4. Industries fondées sur le CO 2 et 5. Élimination du carbone.

cerne cinq trajectoires où la gestion du carbone devrait jouer un rôle essentiel dans de nombreux secteurs afin d'aider le à atteindre ses objectifs climatiques pour à mettre en place une économie prospère et carboneutre d'ici 2050. Voici ces trajectoires : 1. Décarbonation de l'industrie lourde; 2. Production d'hydrogène à faible en carbone; 3. Énergie acheminable à faible en carbone; 4. Industries fondées sur le CO et 5. Élimination du carbone. Le gouvernement du Canada appuie des projets de gestion du carbone comme la cimenterie Heidelberg Materials spécialisée en captage du carbone à Edmonton , en Alberta . Doté d'un budget de 1,36 milliard de dollars, ce projet créera des emplois durables tout en réduisant les émissions, conformément à la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050 .

appuie des projets de gestion du carbone comme la cimenterie Heidelberg Materials spécialisée en captage du carbone à , en . Doté d'un budget de 1,36 milliard de dollars, ce projet créera des emplois durables tout en réduisant les émissions, conformément à la . La Stratégie publiée aujourd'hui apporte un complément au montant de 319 millions de dollars administré dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE) qui soutient la recherche, le développement et la démonstration (R-D-D) afin d'améliorer la viabilité commerciale des technologies de gestion du carbone.

Dans le cadre du PIE, le gouvernement investit dans neuf études d'ingénierie préliminaire pour des installations de gestion du carbone à grande échelle « presque prêtes à démarrer » et soutiendra bientôt la R-D-D pour les technologies de captage avec un investissement potentiel pouvant atteindre 50 millions de dollars pour les installations de gestion du carbone à grande échelle « presque prêtes à démarrer ». Il appuiera également bientôt la R-D-D pour les technologies de captage grâce à des fonds pouvant atteindre 50 millions de dollars.

