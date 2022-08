OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens de l'ensemble de l'Ontario ressentent les effets des changements climatiques sur leurs collectivités et leurs moyens de subsistance. C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la publication du chapitre sur l'Ontario du rapport Le Canada dans un climat en changement : Rapport sur les perspectives régionales visant à éclairer et à soutenir l'adaptation aux changements climatiques en Ontario.

Selon le rapport, les températures augmentent dans la province, le réchauffement le plus important étant observé dans le nord de l'Ontario, et les pics les plus importants surviennent en hiver. Avec le réchauffement, on prévoit des vagues de chaleur plus fréquentes. Les précipitations annuelles devraient augmenter en même temps que les précipitations extrêmes, ce qui se traduira par un risque accru d'inondation. Les niveaux des Grands Lacs ont été très variables, enregistrant des creux records et des sommets extrêmes. Ces changements touchent les collectivités, l'environnement et l'économie de l'Ontario.

Le nouveau chapitre met également en évidence la vaste gamme de répercussions climatiques auxquelles l'Ontario fait face et la façon dont la province s'y adapte. Il révèle que les infrastructures de l'Ontario sont vulnérables aux changements climatiques et que les solutions axées sur la nature aident à contrer leurs effets sur la biodiversité et les services écosystémiques. Dans le bassin des Grands Lacs, la gestion adaptative est essentielle pour faire face aux impacts des changements climatiques, et les mesures d'adaptation améliorent la vitalité des forêts, le stockage du carbone et la biodiversité.

Les changements climatiques présentent à la fois des menaces et des possibilités pour les systèmes agricoles et alimentaires de l'Ontario, tandis que les inégalités actuelles en matière de santé humaine seront aggravées par les changements climatiques. Le chapitre conclut également que, bien que l'adaptation soit en cours, les progrès restent limités.

Le rapport fait partie du document Le Canada dans un climat en changement : renforcer nos connaissances pour mieux agir, l'évaluation nationale des connaissances du Canada sur la façon dont le climat du Canada change, les répercussions de ces changements et la façon dont nous nous adaptons. Les rapports d'évaluation permettent de mieux faire connaître et de mieux comprendre les principaux enjeux auxquels fait face notre pays et fournissent de l'information à l'appui de décisions et de mesures d'adaptation judicieuses. Le gouvernement du Canada travaille également avec des partenaires de l'Ontario et de partout au pays à l'élaboration de la première Stratégie nationale d'adaptation du pays, un plan directeur à l'échelle de la société pour une action coordonnée afin de s'assurer que les collectivités et les Canadiens sont prêts à contrer les effets des changements climatiques.

Cette ressource veille à ce que la population de l'Ontario ait accès à des renseignements fiables et fondés sur des données probantes, et, par conséquent, lui permettra de prendre des décisions plus éclairées pour se préparer aux impacts des changements climatiques et y réagir.

Il y aura un webinaire le 17 août après la publication officielle du chapitre ontarien du Rapport sur les perspectives régionales. Les auteurs du rapport y expliqueront personnellement les incidences des changements climatiques en Ontario et les mesures d'adaptation que prennent de plus en plus les collectivités et différents secteurs d'activité.

Citations

« Le rapport d'aujourd'hui confirme que l'Ontario, comme toutes les régions du Canada, doit relever d'importants défis climatiques, qu'il s'agisse d'inégalités exacerbées en matière de santé ou d'infrastructures de plus en plus à risque. C'est pourquoi notre gouvernement examine les effets régionaux des changements climatiques, afin de permettre une prise de décisions plus éclairée pour se préparer aux répercussions climatiques et y réagir. Grâce à ces rapports, nous veillons à ce que les Canadiens aient accès à des renseignements fiables et fondés sur des données probantes, à des renseignements qui éclaireront leurs choix, ainsi que les nôtres, pendant l'élaboration de la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les collectivités ontariennes ont tout un défi à relever avec les changements climatiques, mais des informations clés fondées sur des données probantes, comme celles que fournit ce rapport, peuvent les aider à se préparer. En concertation avec des partenaires, nous élaborons la première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Cette stratégie favorisera une action à l'échelle de la société pour lutter contre les répercussions des changements climatiques sur les collectivités, les milieux naturels et l'économie, et pour mieux s'y préparer. Nous pouvons et nous devons prendre à la fois des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation - jouer et offensif et défensif - pour que la démarche soit complète. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques préoccupent énormément les populations rurales, en Ontario et dans le reste du pays. Les Ontariens attendent de nous des décisions judicieuses fondées sur de l'information scientifique crédible et factuelle que nous fournissent nos spécialistes du climat. Grâce à l'éclairage apporté par ce rapport, les collectivités ontariennes seront mieux en mesure de faire face aux effets continus des changements climatiques et de protéger les infrastructures vulnérables de l'Ontario, y compris les Grands Lacs. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural

« Partout au Canada, y compris en Ontario, les changements climatiques exposent les populations à des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus violents qu'avant. La publication de ce chapitre provincial souligne l'importance de mettre les mesures d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des urgences en œuvre ensemble et la nécessité d'une étroite coopération de tous les ordres de gouvernement, des industries et des particuliers. À l'appui de ces démarches, le gouvernement du Canada élabore une stratégie nationale d'adaptation et exécute la Stratégie de sécurité civile pour le Canada. Les données probantes contenues dans ce rapport continueront à éclairer notre démarche concertée pour prévoir les impacts des changements climatiques, les atténuer et nous en remettre. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile

« L'Ontario est un chef de file canadien des solutions fondées sur la nature et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à des programmes comme le Partenariat pour la protection des espaces verts. Pour se préparer concrètement aux impacts des changements climatiques, la province a entrepris la première évaluation provinciale de ces impacts, à l'aide de la meilleure science et des meilleures données disponibles. Les résultats de cette évaluation multisectorielle aideront les communautés autochtones, les municipalités, les entreprises et les décideurs locaux à faire des choix éclairés pour s'adapter aux changements climatiques tout en bâtissant une économie forte. »

L'honorable David Piccini

Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

SOURCE Ressources naturelles Canada

