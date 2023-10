PARIS, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, était en Europe cette semaine où il a rencontré des chefs d'entreprise, des partenaires internationaux et des homologues d'autres pays à Londres (Royaume-Uni) et à Paris (France) pour attirer des investissements au Canada dans les domaines des minéraux critiques et de l'énergie propre et pour renforcer la coopération avec des alliés aux vues similaires dans le secteur de l'énergie.

Cette visite se produit à un moment où il apparaît clairement que la communauté internationale doit unir ses forces pour assurer la sécurité des chaînes d'approvisionnement en énergie et en ressources et pour combler l'écart qui la sépare d'une vision commune de l'économie carboneutre de demain.

Pendant son séjour en Europe, le ministre a mis le Canada à l'avant-plan en dirigeant des discussions sur des chaînes d'approvisionnement transparentes, durables et responsables à l'occasion du tout premier Sommet sur les minéraux critiques et l'énergie propre tenu par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Il a également pris la parole lors de l'événement Roadmaps to New Nuclear - une conférence gouvernements-industrie de haut niveau sur le nouveau nucléaire tenue par l'Agence pour l'énergie nucléaire et le ministère de la Transition énergétique de la France.

En outre, le ministre Wilkinson :

a rassemblé des dirigeants autochtones, de l'industrie et du secteur financier à Londres et à Paris dans le cadre de deux forums d'investissement pour promouvoir l'investissement dans les minéraux critiques canadiens, tout en soulignant l'importance de la participation autochtone dans des projets qui feront progresser la transition vers la carboneutralité;





a annoncé, avec la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, l'établissement d'un dialogue Canada-France sur les minéraux critiques qui permettra de développer des projets visant la promotion des investissements, la coopération en recherche et développement et la promotion de normes environnementales, sociales et de gouvernance;





a rendu publique la première Stratégie de gestion du carbone du Canada en compagnie du directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol , Ph D., démontrant ainsi une fois de plus le rôle moteur du Canada dans le virage mondial vers un avenir carboneutre prospère;





, Ph D., démontrant ainsi une fois de plus le rôle moteur du Canada dans le virage mondial vers un avenir carboneutre prospère; a indiqué à ses homologues que le Canada et sa chaîne d'approvisionnement pouvaient aider des partenaires d'autres pays à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de sécurité énergétique, rappelant que le Canada avait récemment annoncé son soutien à la Roumanie dans la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires canadiens à deutérium-uranium ou CANDU (unités 3 et 4) à Cernavodă;





a encouragé d'autres pays membres de l'Agence internationale de l'énergie à adhérer à l'Alliance pour des minéraux critiques durables, tout en veillant à ce que le travail de l'Alliance soit en phase avec celui des partenaires internationaux;





a signé avec ses homologues, y compris le ministre de l'Énergie de l' Ukraine , un communiqué conjoint publié à l'issue de la conférence sur le nouveau nucléaire de l'Agence pour l'énergie nucléaire, rappelant l'importance d'intensifier les partenariats internationaux pour diversifier et sécuriser le marché mondial des combustibles, des services et des technologies nucléaires;





, un communiqué conjoint publié à l'issue de la conférence sur le nouveau nucléaire de l'Agence pour l'énergie nucléaire, rappelant l'importance d'intensifier les partenariats internationaux pour diversifier et sécuriser le marché mondial des combustibles, des services et des technologies nucléaires; a contribué à renforcer la coopération dans les filières de l'hydrogène, des minéraux critiques et des combustibles nucléaires pour favoriser l'investissement et le commerce dans le domaine des ressources naturelles dans le cadre de réunions bilatérales et multilatérales avec des homologues d'autres pays.

Le Canada se réjouit à la perspective de poursuivre cet important travail, notamment en assumant la vice-présidence de la réunion ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie en février 2024 et en collaborant avec ses partenaires en prévision de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), qui aura lieu aux Émirats arabes unis en novembre 2023.

Citation

« Pendant mon séjour au Royaume-Uni et en France cette semaine, j'ai rencontré des partenaires d'autres pays dans le but d'attirer des investissements dans notre économie propre en plein essor. Que ce soit dans la filière des minéraux critiques ou d'autres technologies énergétiques propres, les investissements mondiaux créent de bons emplois durables pour les Canadiens tout en contribuant à la lutte planétaire contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le budget 2023 comprend des investissements sans précédent d'environ 80 milliards de dollars dans l'énergie propre, y compris des incitatifs et des mesures fiscales pour soutenir l'électricité propre, l'hydrogène propre et les minéraux critiques.





Le Canada est un membre fondateur de l'Alliance pour des minéraux critiques durables, dont le but est de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables.





est un membre fondateur de l'Alliance pour des minéraux critiques durables, dont le but est de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables. Le 19 septembre dernier, le ministre Wilkinson a annoncé que le Canada offrait un financement fédéral à l'exportation pouvant atteindre 3 milliards de dollars à la Roumanie pour l'appuyer dans son projet de construire deux réacteurs CANDU. On s'attend à ce qu'environ 200 entreprises canadiennes faisant partie de notre chaîne d'approvisionnement nucléaire tirent parti de l'octroi de ce prêt.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]