La réponse du ministre contribuera à la poursuite des efforts visant à protéger la nature, à renforcer le leadership autochtone en matière de conservation, à rendre les lieux protégés plus inclusifs et accessibles, à protéger le patrimoine bâti et à raconter les histoires du Canada selon diverses perspectives.

GATINEAU, QC, le 15 avril 2021 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation jouent un rôle essentiel dans le façonnement de notre identité nationale, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, en plus d'offrir à la population canadienne la possibilité de découvrir et d'apprécier des milieux culturels et naturels emblématiques. En étroite collaboration avec les Canadiennes et Canadiens, l'Agence Parcs Canada s'est engagée à protéger ces lieux précieux pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a présenté sa réponse aux commentaires recueillis à l'occasion de la Table ronde du ministre 2020 sur Parcs Canada - une consultation nationale tenue tous les deux ans pour solliciter l'avis de la population canadienne sur le travail de l'Agence, et pour communiquer l'information sur les progrès réalisés depuis la consultation précédente.

Le processus de consultation a encouragé les Canadiennes et Canadiens à exprimer leurs points de vue sur cinq thèmes : les parcs urbains; les corridors écologiques; la diversité, l'inclusion et l'accessibilité; le leadership autochtone en conservation; protéger notre patrimoine culturel. Plus de 13 000 personnes à l'échelle du pays ont participé à la consultation, dont des représentants d'organisations autochtones nationales et plus de 60 groupes d'intervenants. En réponse aux milliers de contributions reçues, le ministre Wilkinson a publié un rapport qui présente douze domaines d'action pour Parcs Canada.

Ces mesures aideront le Canada à poursuivre ses efforts pour protéger 25 % des terres et des eaux d'ici 2025 et faciliteront le leadership de Parcs Canada en matière de conservation et de promotion du patrimoine naturel et culturel. Il s'agit notamment du travail de l'Agence relatif à la connectivité écologique et la conservation en milieu urbain, ainsi que de soutenir la réconciliation et le leadership des peuples autochtones en matière de conservation et d'intendance du patrimoine naturel et culturel. Par ailleurs, ces mesures contribueront à la protection des bâtiments historiques et des lieux patrimoniaux, entre autres choses par le renforcement de la législation, et elles feront en sorte que les récits de l'histoire du Canada soient racontés selon des perspectives diverses. Enfin, elles feront avancer l'engagement de l'Agence à rendre les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation encore plus accueillants et accessibles à toute la population canadienne.

Parcs Canada remercie tous ceux qui ont participé à la Table ronde du ministre 2020 et s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans la réponse du ministre. L'information détaillée sur la consultation, ce qui a été entendu et la réponse du ministre se trouve dans le document Table ronde du ministre 2020 sur Parcs Canada - Rapport et réponse.

« La Table ronde du ministre sur Parcs Canada est une excellente occasion pour les Canadiennes et Canadiens d'exprimer leurs points de vue et de contribuer à façonner l'avenir de Parcs Canada et des lieux les plus précieux du pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la consultation 2020. Les commentaires des partenaires autochtones, des intervenants et de milliers de Canadiennes et Canadiens aident à structurer les efforts de Parcs Canada pour relever le double défi des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les mesures décrites dans ma réponse à la consultation contribueront à protéger plus de nature, à renforcer le leadership autochtone en conservation, à protéger le patrimoine bâti du Canada, à favoriser la diversité des histoires racontées dans les lieux administrés par Parcs Canada, et à rendre ces lieux importants encore plus inclusifs et accueillants pour tous les visiteurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la Table ronde du ministre 2020. Le taux de participation à la consultation a clairement démontré l'intérêt de la population canadienne pour le travail mené par Parcs Canada pour protéger et faire connaître nos lieux patrimoniaux naturels et culturels. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler avec les partenaires autochtones, les intervenants et les Canadiennes et Canadiens intéressés à mettre en œuvre les domaines d'action décrits dans la réponse du ministre. En travaillant ensemble pour s'assurer que les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont protégés et qu'ils deviennent encore plus inclusifs et accessibles, nous pouvons faire de notre vision collective pour ces trésors nationaux une réalité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

En vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada , le ministre responsable de Parcs Canada organise tous les deux ans une table ronde réunissant les Canadiennes et Canadiens qui s'intéressent au travail de Parcs Canada. La Table ronde du ministre 2020 a eu lieu en octobre et novembre 2020 et s'est déroulée sous la forme de séances de consultation virtuelles et d'un portail de mobilisation en ligne.





, le ministre responsable de Parcs Canada organise tous les deux ans une table ronde réunissant les Canadiennes et Canadiens qui s'intéressent au travail de Parcs Canada. La Table ronde du ministre 2020 a eu lieu en octobre et novembre s'est déroulée sous la forme de séances de consultation virtuelles et d'un portail de mobilisation en ligne. Elle a connu une participation dépassant les niveaux de participation des années antérieures. Plus de 13 000 personnes y ont participé. Soixante organisations étaient représentées dans neuf forums de discussion virtuels. Vingt présentations écrites et 4 500 courriels ont été reçus. Plus de 500 idées ont été exprimées sur le portail en ligne et 8 000 personnes ont été mobilisées sur les médias sociaux.





Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux patrimoniaux naturels et culturels, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

