OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le méthane est responsable d'environ 30 % de la hausse des températures à l'échelle planétaire et d'environ 13 % de toutes les émissions de GES du Canada. La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus rapides et les moins coûteux de lutter contre les changements climatiques et l'une des principales recommandations formulées par les climatologues dans le rapport le plus récent du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 20 millions de dollars du Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions (FRE) à la société Steel Reef Infrastructure, afin que celle-ci s'associe à des entreprises du secteur de l'énergie pour réduire considérablement les émissions de méthane.

À l'aide de ces fonds fédéraux, Steel Reef construira des infrastructures stratégiques pour le captage, la collecte et le traitement du méthane qui sinon serait torché ou mis à l'air par le secteur pétrolier et gazier amont en Saskatchewan. Crescent Point Energy, Surge Energy et Whitecap Resources sont des exemples d'entreprises prospères qui éliminent la mise à l'air et le brûlage à la torche dans leur production amont en Saskatchewan dans le cadre du programme.

Dans un discours devant la chambre de commerce de la province, le ministre Wilkinson a attiré l'attention sur l'annonce faite aujourd'hui, qui, à son avis, montre que le programme aide concrètement les entreprises de la province à réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre.

Il a mentionné que jusqu'à maintenant sept entreprises de la Saskatchewan pilotent 36 projets financés par le FRE grâce à un investissement total de 52 millions de dollars de Ressources naturelles Canada. Ces projets devraient ensemble se traduire par une réduction des émissions de 2,8 mégatonnes d'équivalent CO 2 au cours de la première année suivant leur achèvement, ce qui ferait de la Saskatchewan la province qui aurait réduit le plus ses émissions grâce aux projets relevant des deux premières périodes d'inscription au Programme côtier et infracôtier du FRE.

Citations

« Nous sommes heureux de faire équipe avec des partenaires du secteur pétrolier et gazier de la Saskatchewan pour démontrer notre ferme volonté de décarboner l'environnement par l'utilisation de technologies plus propres et plus vertes. Cette collaboration nous aidera à atteindre nos objectifs de 2030 en matière de lutte contre les changements climatiques et de réduction du méthane tout en maintenant la stabilité de l'emploi dans la région. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le Fonds de réduction des émissions a aidé à accélérer le travail que nous avons entrepris pour éliminer complètement les émissions de dix projets sur le terrain dans nos installations en Saskatchewan. À terme, Crescent Point espère éviter de manière permanente l'émission d'environ 415 000 tonnes d'équivalent CO 2 . Le soutien financier accordé à ces projets a permis de créer des emplois additionnels en Saskatchewan et de faire progresser des technologies en appui à nos objectifs de bonne gestion de l'environnement. »

Justin Foraie, VP, Génie et marketing

Crescent Point Energy Corp.

« Steel Reef est fière de s'associer à Ressources naturelles Canada et à sa clientèle pour investir dans des infrastructures essentielles qui aideront notre pays à honorer son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Avec le soutien du Fonds de réduction des émissions, Steel Reef déploie des infrastructures qui contribueront à la décarbonation du secteur énergétique de notre pays. En utilisant le savoir-faire de Steel Reef en captage du gaz torché, nous évitons de rejeter des émissions dans l'atmosphère tout en créant de l'emploi et en chauffant des maisons en Saskatchewan. »

Austin Voss

Vice-président et chef de l'exploitation, Steel Reef Infrastructure Corporation

« Le soutien accordé dans le cadre du Fonds de réduction des émissions est arrivé à point nommé, à un moment où l'activité de notre secteur était réduite. Les fonds mis à notre disposition ont profité directement à 19 entreprises de services tiers ainsi qu'à des propriétaires fonciers locaux, en plus d'éliminer environ 36 500 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone dans les 12 premiers mois après l'achèvement du projet. Les citoyens de la Saskatchewan profitent directement des partenariats formés entre l'industrie et le gouvernement, et nous sommes fiers d'en faire partie. »

Grant Fagerheim

PDG, Whitecap Resources

« En 2021, Surge Energy Inc. s'est associée à Ressources naturelles Canada afin de bénéficier du financement offert dans le cadre du Fonds de réduction des émissions pour des projets qui réduiraient considérablement les émissions de gaz à effet de serre de la société. Grâce à ce partenariat, Surge a pu obtenir un financement de 14,5 millions de dollars pour installer 60 kilomètres de gazoducs et 1 650 HP de compression de gaz naturel dans les régions de Shaunavon et d'Estevan en Saskatchewan. Ces projets étaient stratégiquement concentrés dans des zones où l'infrastructure actuelle de traitement du gaz faisait défaut, et leur réalisation a permis à Surge de respecter et de dépasser les normes en vigueur du cadre réglementaire de la Saskatchewan qui régissent les limites de ventilation et de torchage. Surge a sollicité des fournisseurs de services locaux et s'est associée à eux pour mettre en œuvre les projets, créant ainsi des emplois significatifs et des retombées secondaires pour les économies locales. L'achèvement des projets a permis à Surge de conserver le gaz naturel produit par ses activités tout en réduisant considérablement les émissions de portée 1 de la société en Saskatchewan. »

Murray Bye

Chef de l'exploitation, Surge Energy Inc.

Quelques faits

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique à courte durée de vie qui a un potentiel de réchauffement planétaire 86 fois plus élevé que le dioxyde de carbone durant les 20 premières années qui suivent son rejet dans l'atmosphère. Le méthane est responsable de 30 % de la hausse des températures à l'échelle planétaire à ce jour et d'environ 13 % des émissions totales de GES du Canada .

Du 19 janvier au 31 mars 2022, le Programme côtier et infracôtier du FRE accepte les demandes de financement dans le cadre de sa troisième période d'inscription, dont les modalités ont été remaniées. Pour de plus amples renseignements, notamment sur les conditions d'admissibilité et la façon de procéder pour soumettre une demande, visitez le site Web du FRE .

Environnement et Changement climatique Canada a publié récemment un rapport d'examen sur les mesures fédérales destinées à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier . Ce rapport reconnaît que, selon de récentes études scientifiques, les émissions de méthane sont sous-évaluées depuis longtemps au Canada . Il reconnaît également qu'il reste encore du travail à faire pour enregistrer plus de réductions dans ce secteur et a désigné le FRE comme un outil qui contribuera à l'atteinte de cet objectif.

rapport d'examen sur les mesures fédérales destinées à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier La demande de produits énergétiques à faible teneur en carbone est en hausse chez les investisseurs et les acheteurs de ressources énergétiques. Comme tous les projets financés par le FRE exigent, sur une base continue, des activités rigoureuses de mesure et de production de rapports, le programme permettra de vérifier s'il y a élimination des pratiques de mise à l'air et de brûlage à la torche des gaz émis par les opérations pétrolières et gazières - ce qui aidera les entreprises à renforcer la confiance des investisseurs et à accroître leur compétitivité.

