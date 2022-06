OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada, dont près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules à émission zéro (VEZ) partout au pays, ce qui renforce le rôle moteur du Canada dans le transport propre.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé officiellement un appel de propositions dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro. Cet appel aidera à financer des projets de sensibilisation novateurs qui amélioreront les connaissances du public sur les VEZ et les infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement, contribueront à inspirer confiance dans ces véhicules et à convaincre le grand public de leurs avantages économiques et écologiques. L'aide financière fournie par Ressources naturelles Canada prendra la forme de contributions non remboursables qui couvriront de 50 à 75 % des coûts totaux des projets admissibles jusqu'à concurrence de 300 000 $ par projet. L'appel de propositions se terminera le 18 août 2022.

Depuis 2015, le Canada a investi plus de trois milliards de dollars pour rendre les véhicules électriques (VE) plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE. Cependant, combler les lacunes dans les connaissances et l'expérience des VEZ reste essentiel pour soutenir la transition vers les VEZ. Des études montrent que l'un des principaux obstacles à l'adoption est la faible familiarité avec les VEZ et les infrastructures.

Il faut agir sur trois fronts, soit la sensibilisation, les incitatifs à l'achat et le déploiement d'infrastructures, pour améliorer la confiance du public dans les VEZ et accélérer la marche du Canada vers la carboneutralité.

Fort d'une cinquantaine de projets concluants lancés d'un océan à l'autre depuis 2019, l'appel de propositions de 2022 se concentre sur la mobilité électrique des passagers (véhicules légers et micromobilité), avec des projets de sensibilisation et d'éducation qui portent une attention particulière à l'équité, la diversité et l'inclusion.

À l'instar de tout investissement dans les technologies propres, l'annonce d'aujourd'hui appuie nos ambitieux objectifs de lutte contre les changements climatiques, qui visent à offrir un avenir plus sain, plus propre et abordable à toute la population.

Citation

« Grâce à l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, nous renseignons les Canadiens pour qu'ils puissent choisir en toute confiance d'opter pour un de ces véhicules. Faciliter l'accès aux véhicules électriques à l'échelle du pays fait partie intégrante de notre plan pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs climatiques. En faisant ces investissements et d'autres investissements du genre, nous permettons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Si 66 % des Canadiens n'ont jamais conduit un VE ni voyagé à bord d'un VE, 83 % aimeraient faire l'essai d'un VEZ.

Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 136 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]