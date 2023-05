OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Un réseau électrique propre, fiable et abordable est essentiel à l'édification d'une économie propre forte et représente un avantage concurrentiel qui fait du Canada un lieu d'investissement attrayant pour les entreprises de partout dans le monde. Le gouvernement fédéral tire parti des atouts de notre pays pour fournir à la population canadienne une électricité abordable, pour stimuler notre économie et pour combattre les changements climatiques.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied du Conseil consultatif canadien de l'électricité, un groupe indépendant composé de 19 experts qui conseillera le gouvernement du Canada sur les mesures à prendre pour atteindre nos objectifs de carboneutralité de 2035 et de 2050 en ce qui concerne l'électricité.

Le Conseil de l'électricité aura pour mandat de donner, au ministre des Ressources naturelles, des avis susceptibles d'aider à orienter les importants investissements annoncés dans le budget de 2023 pour le secteur de l'électricité. Parmi ces investissements, mentionnons un crédit d'impôt de 15 % pour la production d'électricité non émettrice; 20 milliards de dollars en financement à faible coût de la Banque de l'infrastructure du Canada; et des aides financières ciblées, au besoin, notamment par le biais du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Le Conseil fournira également au ministre des Ressources naturelles des conseils propres à accélérer les investissements et à promouvoir le recours à des systèmes électriques durables, abordables et fiables. Les travaux du Conseil porteront à la fois sur la réduction d'émissions requise dans le secteur de l'électricité pour atteindre la carboneutralité d'ici 2035 et sur la croissance rapide que devra connaître la production d'énergie électrique pour pouvoir alimenter une économie carboneutre en 2050. Le Conseil de l'électricité travaillera de concert avec d'autres organismes qui conseillent le gouvernement du Canada sur diverses questions touchant le climat et l'énergie, comme le Groupe consultatif pour la carboneutralité. Présidé par Philippe Dunsky, le Conseil sera composé de membres dotés de parcours et d'expertises diversifiés sur les plans commercial, stratégique, technique et de la gouvernance.

Comme la prise de décisions concernant l'électricité fait partie des compétences des provinces et territoires, le Conseil de l'électricité s'appuiera sur le travail effectué à l'échelle provinciale et territoriale, de même que sur le travail des services d'utilité publique et des partenaires autochtones.

À la fin de son mandat d'un an, le Conseil de l'électricité préparera et déposera un rapport dans lequel il présentera au Ministre son analyse de la situation et ses recommandations.

Citations

« Notre réseau électrique propre nous procure déjà un avantage concurrentiel : il a contribué à la conclusion de l'entente avec Volkswagen. Et pour continuer à attirer des investissements et à créer d'autres bons emplois dans la classe moyenne, nous devons continuer d'augmenter l'offre d'énergie fiable, propre et abordable dans l'ensemble du pays. Le Conseil de l'électricité nous aidera à construire le réseau qu'il nous faut en donnant des conseils d'experts indépendants sur la façon de développer et de décarboner nos systèmes électriques - en concertation avec les provinces et les territoires et avec des partenaires autochtones. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'électricité propre devrait jouer un rôle pivot dans la transition du Canada - voire du monde entier - vers un avenir énergétique propre. Elle peut être produite sans émission, consommée efficacement, tarifée équitablement et utilisée pour augmenter notre compétitivité. Je me ferai un plaisir de travailler avec les membres du Conseil à définir les grandes actions à prendre pour que les infrastructures nécessaires se construisent en temps utile, de manière abordable et durable. L'entreprise est ambitieuse, mais ce sera pour notre génération un défi et, j'en suis convaincu, une occasion à ne pas rater. »

Philippe Dunsky

Président de Dunsky Energy + Climate Advisors

Quelques faits

Philippe Dunsky , président de Dunsky Energy + Climate Advisors, possède plus de 30 ans d'expérience du conseil aux entreprises, aux gouvernements, aux services publics et aux organisations à but non lucratif en ce qui concerne les questions d'énergie propre en Amérique du Nord. Il siège à plusieurs conseils d'administration, notamment à titre de coprésident d'Efficacité Canada et d'administrateur du Fonds climat du Grand Montréal. Auparavant, il a présidé le Groupe de travail sur l'électrification du gouvernement du Québec et a été membre du Conseil Génération Énergie de Ressources naturelles Canada . Il a aussi l'avantage de connaître les réalités et sensibilités régionales. Voici les autres membres du Conseil de l'électricité :

Darlene Whalen , ancienne PDG de la Régie des commissaires aux services publics de Terre-Neuve-et- Labrador

Wendy Franks , vice-présidente directrice, responsable de la stratégie et de l'hydrogène, Northland Power

Bruce Lourie , président, Fondation Ivey

Jason Dion , directeur principal de la recherche, Institut climatique du Canada

John Gaudet , ancien PDG, Maritime Electric

Gerry Forrest , directeur à Forkast Energy and Regulatory Consulting et ancien président de la Régie des services publics du Manitoba

Greg Robart , directeur général, Smart Grid Innovation Network

Tim Eckel , vice-président, Transition énergétique et gestion des actifs, SaskPower

Grant Sullivan , président, Nihtat Energy Ltd.

Stephen MacDonald , PDG, EfficiencyOne

Emily Whetung MacInnes , chef émérite, Première Nation de Curve Lake

Bob Elton , ancien PDG de BC Hydro

Kerry O'Reilly Wilks , vice-présidente directrice, Affaires juridiques, commerciales et externes, TransAlta

Chef Sharleen Gale , conseillère en chef de la Première Nation de Fort Nelson et présidente de la First Nations Major Projects Coalition

Pete Bothwell , vice-président, Expérience client et initiatives, ATCO

Judith Ferguson , vice-présidente directrice, Affaires réglementaires et juridiques et relations avec l'État, Nova Scotia Power

Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec Énergir

Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre le secteur de l'électricité carboneutre d'ici 2035.

Liens pertinents

