CALGARY, AB, le 14 avril 2021 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes sur la nature, l'aventure et la découverte et occupent une place de choix dans le cœur des Canadiennes et Canadiens et des visiteurs du monde entier. Maintenant plus que jamais, la pandémie de COVID-19 a rappelé à la population canadienne que le temps passé en nature et à l'extérieur est grandement bénéfique pour la santé et le bien-être.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé officiellement le processus de consultation auprès des Autochtones et du grand public sur les plans directeurs provisoires des parcs nationaux des montagnes.

Parcs Canada invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, y compris les jeunes, à exprimer leurs points de vue sur la version provisoire de ces plans et à contribuer à façonner l'avenir des parcs nationaux des montagnes. Les programmes de mobilisation publique sont en cours pour les parcs nationaux Banff, Jasper, Yoho, Kootenay, des Lacs-Waterton, du Mont-Revelstoke et des Glaciers, ainsi que pour le lieu historique national du Col-Rogers. Pour en savoir plus sur le plan directeur d'un parc en particulier et sur les possibilités de participation, veuillez consulter le site www.parlonsparcsdesmontagnes.ca.

Parcs Canada a coordonné l'élaboration des plans directeurs provisoires des parcs nationaux des montagnes. Les priorités et les thèmes communs des plans directeurs provisoires comprennent :

Assurer la protection des ressources naturelles et culturelles, de l'intégrité écologique et des paysages des parcs pour les générations futures.

Offrir aux Canadiennes et Canadiens des occasions exceptionnelles de se rapprocher du patrimoine naturel et culturel de ces endroits.

Renforcer les relations avec les Autochtones, des liens fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Faire découvrir à la population canadienne ces écosystèmes dynamiques et expériences humaines, ainsi que la nature et l'histoire.

Gérer le développement et s'assurer que l'intégrité écologique est la priorité absolue.

Contribuer à la conservation à l'échelle du paysage du Canada en créant des liens écologiques et sociaux transcendant les frontières.

en créant des liens écologiques et sociaux transcendant les frontières. Contribuer à la compréhension des changements climatiques et des répercussions de ceux-ci au fil du temps.

Les points de vue exprimés par les Autochtones, les intervenants et les membres du public durant la première ronde de consultation au printemps 2019 nous ont aidés à préparer ces plans provisoires. L'ensemble de la population canadienne est maintenant invitée à participer à la discussion et à faire d'autres commentaires. Les résultats de cet exercice de mobilisation permettront de finaliser les plans directeurs, qui seront ensuite déposés au Parlement et approuvés.

En collaboration avec ses partenaires, Parcs Canada protège et restaure les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux, permet aux gens de découvrir l'histoire et la nature et de s'en rapprocher, et contribue à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales. L'exercice de consultation publique sur la planification de la gestion des parcs nationaux des montagnes est un exemple de la façon dont Parcs Canada fait participer les Canadiennes et Canadiens à la mise en œuvre de ces priorités.

Citation

« Les parcs nationaux des montagnes sont des trésors nationaux emblématiques reconnus à l'échelle internationale pour leurs magnifiques paysages, les expériences fabuleuses qu'ils offrent aux visiteurs et leur incroyable biodiversité. La planification de la gestion des parcs nationaux des montagnes est une occasion pour le public de contribuer à façonner l'avenir de ces lieux distinctifs, de sorte que nous puissions protéger et profiter de ces endroits pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige que les parcs nationaux établissent un plan directeur pour orienter la gestion de ces lieux administrés par Parcs Canada.

exige que les parcs nationaux établissent un plan directeur pour orienter la gestion de ces lieux administrés par Parcs Canada. Les plans directeurs des parcs nationaux du Canada font l'objet d'une révision, selon un calendrier établi, afin d'assurer leur continuité et leur pertinence. L'examen des plans est l'occasion pour Parcs Canada de miser sur les forces des plans antérieurs et, si cela est nécessaire, d'insuffler une nouvelle orientation au parc, en fonction de l'avenir souhaité.

font l'objet d'une révision, selon un calendrier établi, afin d'assurer leur continuité et leur pertinence. L'examen des plans est l'occasion pour Parcs Canada de miser sur les forces des plans antérieurs et, si cela est nécessaire, d'insuffler une nouvelle orientation au parc, en fonction de l'avenir souhaité. Parcs Canada gère un réseau d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées figurant parmi les plus beaux et les plus vastes du monde. Le réseau protège un vaste ensemble de lieux naturels et patrimoniaux qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les parcs nationaux des montagnes sont les plus anciens parcs nationaux du Canada . Banff a été le premier parc national établi au Canada en 1885. Le parc national Yoho et le parc national des Glaciers l'ont suivi de près en 1886 et le parc national des Lacs-Waterton s'est ajouté en 1895. Le parc national Jasper a été créé en 1907, et le parc national du Mont-Revelstoke a rejoint les rangs en 1914. Créé en 1920, Kootenay est le parc national des montagnes le plus récent.

