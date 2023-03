TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - Les minéraux critiques sont non seulement les pierres angulaires de certaines technologies propres (p. ex. les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques), mais aussi des ingrédients essentiels à la création de bons emplois dans la classe moyenne et d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale. Il est essentiel d'accélérer les activités dans le domaine des minéraux critiques pour répondre aux besoins mondiaux en énergie propre et pour édifier une économie florissante qui continuera de prospérer dans un monde carboneutre.

En d'autres termes : notre avenir dépend des minéraux critiques. Le gouvernement du Canada a à cœur d'investir dans cet avenir, c'est pourquoi la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques - lancée par le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en décembre 2022 - reçoit jusqu'à 3,8 milliards de dollars en aide financière fédérale. Aujourd'hui, le ministre Wilkinson a donné des précisions sur la mise en œuvre de cette stratégie. Les cinq nouveaux programmes ci-dessous sont soutenus par une enveloppe de plus de 344 millions de dollars :

Programme de technologies et d'innovations pour les minéraux critiques - octroi de 144,4 millions de dollars pour la recherche, le développement, la démonstration, la commercialisation et l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux procédés qui favorisent une croissance durable dans les chaînes de valeur canadiennes des minéraux critiques et les écosystèmes d'innovation connexes.







Les données et les géosciences au service des minéraux critiques - octroi de 79,2 $ millions de dollars pour améliorer la qualité et la disponibilité des données et des technologies numériques en vue de soutenir des travaux géoscientifiques et de cartographie qui accéléreront la création efficace et efficiente de chaînes de valeur canadiennes des minéraux critiques, notamment par le repérage de réserves de minéraux critiques et le développement de solutions de mise en valeur durable des minéraux.







Programme de partenariats internationaux - octroi de 70 millions de dollars pour renforcer le rôle moteur que joue le Canada à l'échelle mondiale pour améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques grâce à des collaborations internationales dans le domaine des minéraux critiques.







Initiative réglementaire pour le Nord - octroi de 40 millions de dollars pour faire avancer le programme canadien des minéraux critiques dans le Nord et dans les territoires en soutenant le dialogue sur les questions réglementaires, des études régionales, des projets d'aménagement du territoire, des études d'impact et la tenue de consultations avec les Autochtones.







- octroi de 40 millions de dollars pour faire avancer le programme canadien des minéraux critiques dans le Nord et dans les territoires en soutenant le dialogue sur les questions réglementaires, des études régionales, des projets d'aménagement du territoire, des études d'impact et la tenue de consultations avec les Autochtones. Renouvellement du Centre d'excellence sur les minéraux critiques (CEMC) - octroi de 10,6 millions de dollars pour permettre au CEMC de poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre en continu de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

D'autres précisions concernant les programmes seront données dans les prochains mois (p. ex. un appel de propositions sera lancé). Les programmes et initiatives annoncés aujourd'hui s'appuient sur des investissements antérieurs qui soutiennent la recherche et le développement dans le domaine des minéraux critiques. Les investissements effectués au titre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques financeront tout un éventail d'activités industrielles - que ce soient les géosciences et l'exploration ou encore les pratiques de traitement, de fabrication et de recyclage des minéraux - ainsi que des activités de recherche, de développement et de déploiement de technologies.

À l'occasion du congrès 2023 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, pour aider la présente génération à saisir la possibilité économique unique que présentent les minéraux critiques, le ministre Wilkinson a également annoncé l'approbation de six projets dans le cadre du Programme de recherche, de développement et de démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Le PRDDMC vise à accélérer l'arrivée en phase commerciale de nouvelles technologies de traitement qui soutiendront la création de chaînes de valeur pour les véhicules à émission zéro (VEZ) au Canada.

Ces six projets représentent un investissement total de plus de 14 millions de dollars. Ils doivent permettre de valider la faisabilité, la viabilité et la reproductibilité des procédés de traitement des minéraux critiques par des démonstrations pilotes. À terme, on espère réduire les frais d'investissement ou charges d'exploitation, produire des minéraux critiques au moyen de nouveaux procédés, réduire l'intensité énergétique ou carbone et réaliser d'autres gains de performance environnementale.



Le PRDDMC octroie :

795 524 $ à Sherritt International

3 545 000 $ à E3 Lithium

724 871 $ à FPX Nickel Corporation

5 000 000 $ à Search Minerals

3 000 000 $ à Géoméga

1 074 000 $ à Prairie Lithium

L'annonce d'aujourd'hui est l'une des mesures structurantes que le gouvernement du Canada continue de prendre pour soutenir l'innovation dans le secteur minier, la création d'emplois et la protection de l'environnement. Cet investissement de 14 millions de dollars représente la première vague du financement de près de 200 millions de dollars à l'innovation que le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans les projets de recherche, de développement et de démonstration. Le gouvernement fédéral poursuivra sa collaboration avec tous les partenaires pour faire de notre pays un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre et pour assurer un avenir prospère et vert aux Canadiens d'un océan à l'autre.

Citations

« Les innovateurs canadiens montrent la voie à suivre pour rendre notre monde plus propre. L'investissement de 344 millions de dollars annoncé aujourd'hui contribuera au développement d'un secteur des minéraux critiques dynamique et concurrentiel. Ce qui veut dire de bons emplois, plus d'investissements dans l'innovation canadienne, une baisse des émissions à l'échelle nationale, et ce, conformément à notre plan pour bâtir un Canada plus propre et une économie prospère et durable, dans l'intérêt général. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le Canada se maintiendra à l'avant-garde dans l'économie de demain en continuant de mettre en valeur ses minéraux critiques et ses métaux. Il tirera parti de ses talents et autres avantages concurrentiels dans les domaines de l'énergie propre, de l'exploitation minière durable et de l'innovation afin de demeurer un fournisseur écoresponsable de choix. À cette fin, le Conseil national de recherches du Canada, en étroite collaboration avec des entreprises canadiennes de classe internationale, stimulera l'innovation dans l'écosystème des minéraux critiques de manière à poursuivre le développement de chaînes d'approvisionnement résilientes tout en créant de bons emplois pour les gens d'ici. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement s'emploie à bâtir un secteur des ressources naturelles fort dans le Nord et l'Arctique, un secteur qui créé des possibilités économiques et de bons emplois pour les habitants des régions nordiques, qui protège l'environnement et qui respecte les droits des Autochtones. L'économie nordique et ses travailleurs profiteront de nos investissements; les entreprises autochtones et les collectivités nordiques joueront aussi un rôle de premier plan dans cette réussite. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Quelques faits

Renseignements pertinents

