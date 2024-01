WINNIPEG, MB, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Grâce à l'un des plans d'action climatique les plus complets et les plus détaillés au monde, à des ressources naturelles abondantes et à une main-d'œuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre. Le secteur de l'aviation, à l'instar des industries partout dans le monde, est à la recherche de sources d'énergie plus durables, et les travailleurs et les entreprises de notre pays développent des industries remarquables pour répondre à la demande mondiale que crée la décarbonation.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, était aujourd'hui au Manitoba en compagnie du premier ministre manitobain, l'honorable Wab Kinew, pour annoncer un nouvel investissement fédéral combiné de 6,2 millions de dollars dans l'avenir des carburants d'aviation durables au Manitoba, en partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et le gouvernement provincial. Cet investissement, dont 5 millions proviennent du Fonds pour les combustibles propres, aidera Azure à réaliser l'ingénierie de base pour débloquer la croissance nationale dans ce secteur émergent. Au total, 12,3 millions de dollars seront investis dans le projet, dont près de 3 millions par le gouvernement du Manitoba.

L'ingénierie de base permettra à Azure d'évaluer et de dresser les plans d'aménagement d'une installation de production de distillats renouvelables, destinée principalement à la production de carburant d'aviation durable, mais aussi capable de produire d'autres types de carburants renouvelables propres.

L'installation sera construite près de Portage la Prairie, au Manitoba. Elle devrait créer plus de 1 500 emplois pendant et après la construction et produire environ un milliard de litres de carburant d'aviation durable par an, principalement à partir de matières premières canadiennes comme l'huile de canola et l'huile de soja. Outre ses retombées économiques estimées à 2 milliards de dollars au Manitoba, le projet aidera le monde à s'affranchir de carburants d'aviation plus polluants.

Cet investissement au Manitoba approfondit l'action déjà entreprise grâce aux 5 millions de dollars du Fonds pour les combustibles propres de Ressources naturelles Canada annoncés précédemment par le gouvernement du Canada pour un projet semblable de la société Azure en Colombie-Britannique.

Ces projets aideront à ouvrir des possibilités de croissance au sein du marché intérieur des combustibles propres et à paver la voie aux combustibles à faible teneur en carbone de demain. Ils contribueront aussi à soutenir la croissance rapide du secteur canadien des combustibles propres pour ainsi répondre à la demande mondiale créée par la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la sécurité énergétique et en abaissant les coûts.

Les investissements du Fonds pour les combustibles propres mobilisent la technologie pour ouvrir des débouchés dans toute la chaîne d'approvisionnement et faire du Canada le fournisseur d'énergie propre privilégié d'un monde carboneutre, afin d'assurer un avenir prospère et durable à l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Au Manitoba, nous avons annoncé aujourd'hui un important investissement qui permettra d'ouvrir des possibilités économiques à l'échelle mondiale et d'aider le Manitoba et le Canada à s'imposer, dans l'avenir, comme chefs de file de la production de carburant d'aviation durable. Ces projets de production de carburant propre créeront de bons emplois et stimuleront l'économie tout en réduisant la pollution en pleine transition vers la carboneutralité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En finançant des études d'ingénierie de base en partenariat avec Azure, nous soutenons le développement d'une solution canadienne pour accroître la production de carburant d'aviation durable, mettre à profit la production agricole canadienne et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation. Il s'agit là d'un jalon important pour la Banque de l'infrastructure du Canada, et nous comptons bien faire avancer d'autres projets - notamment dans les domaines de l'hydrogène, des carburants propres du captage et stockage de carbone - grâce à notre programme de financement d'études d'ingénierie de base. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Grâce à des entreprises innovantes comme Azure et au soutien du ministre Wilkinson et de son gouvernement, le Manitoba a toutes les chances de s'imposer comme chef de file de l'économie sobre en carbone. Notre province est prête à promouvoir de nouvelles technologies prometteuses qui tirent parti de son vigoureux secteur agricole et lui permettent de devenir une véritable plaque tournante du développement de pointe dans le domaine du carburant d'aviation durable. »

Wab Kinew

Premier ministre du Manitoba

« L'investissement annoncé aujourd'hui dans les projets de production de carburant d'aviation durable de l'entreprise Azure est un pas important pour notre économie et pour la lutte contre les changements climatiques. En investissant dans de bons emplois au sein d'industries propres en pleine croissance, le gouvernement du Canada aidera les collectivités manitobaines à s'épanouir dans un monde sobre en carbone et prospère. »

Ben Carr

Député de Winnipeg-Centre-Sud

« Le Manitoba est fier de son secteur de la biotechnologie, et cet investissement témoigne de notre volonté de voir tous les ordres de gouvernement unir leurs forces pour trouver des solutions aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Des projets novateurs comme celui-ci permettront de créer les emplois hautement spécialisés que requiert l'économie de demain. »

L'honorable Jamie Moses

Ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba

« Azure aspire à créer la première grande usine spécialisée dans la production de carburant d'aviation durable au Canada, et nous sommes fiers de faire équipe avec la Banque de l'infrastructure du Canada pour nous procurer le reste des fonds nécessaires à la réalisation de nos études d'ingénierie de base. Nous croyons que la construction d'une telle installation est un scénario gagnant pour toutes les parties au Canada - la population, le secteur agricole et le secteur de l'aviation -, puisque le carburant d'aviation durable produit par notre usine permettra de réduire les émissions de 80 %, de créer une demande stable à long terme pour certains produits agricoles canadiens actuellement exportés et d'aider le secteur du transport aérien à atteindre ses objectifs climatiques. »

Douglas Cole

Président-directeur général, Azure Sustainable Fuels Corp.

Quelques faits

Un financement fédéral de 5 millions de dollars a été versé du Fonds pour les combustibles propres, un programme de Ressources naturelles Canada qui vise à agrandir des installations de production de combustibles propres ou à en construire de nouvelles, de même qu'à financer des études de faisabilité et d'ingénierie de base. Ce soutien permettra au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada .

qui vise à agrandir des installations de production de combustibles propres ou à en construire de nouvelles, de même qu'à financer des études de faisabilité et d'ingénierie de base. Ce soutien permettra au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du . Lancé en juin 2021, le Fonds pour les combustibles propres vise à investir 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production canadienne de combustibles propres comme l'hydrogène, les biocarburants et les combustibles synthétiques.

Le Règlement sur les combustibles propres favorise l'innovation et l'investissement dans les carburants à faibles émissions de carbone qui aident l'industrie canadienne à progresser vers la carboneutralité tout en améliorant sa compétitivité à long terme et en créant de bons emplois pour les générations à venir.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2022, l'aviation représentait 2 % des émissions mondiales de CO 2 liées à l'énergie - le secteur a crû plus rapidement au cours des récentes décennies que celui des trains, du transport routier ou de l'expédition, atteignant près de 800 Mt de CO 2 . On s'attend à ce que les émissions de CO 2 augmentent rapidement et dépassent les niveaux de 2019 vers 2025. Les carburants d'aviation durables jouent donc un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur.

liées à l'énergie - le secteur a crû plus rapidement au cours des récentes décennies que celui des trains, du transport routier ou de l'expédition, atteignant près de de CO . On s'attend à ce que les émissions de CO augmentent rapidement et dépassent les niveaux de 2019 vers 2025. Les carburants d'aviation durables jouent donc un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur. Le développement de nouvelles sources d'énergie propre va également de pair avec l'engagement du gouvernement du Canada et de la province du Manitoba d'accroître leur collaboration dans le cadre des tables régionales sur l'énergie et les ressources, des partenariats entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui ont pour but de repérer et de faire progresser les possibilités économiques les plus prometteuses pour un avenir carboneutre. Les tables régionales favorisent la croissance propre en harmonisant les ressources et les calendriers de tous les ordres de gouvernement et en coordonnant mieux les processus de réglementation et d'autorisation, et ce, tout en veillant au respect des droits et des intérêts des peuples autochtones et en faisant appel à l'expertise d'acteurs importants, comme l'industrie et les travailleurs.

