DRUMHELLER, AB, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Dans tout le pays, on assiste à la création de milliers d'emplois grâce au gouvernement du Canada, qui travaille à la réalisation de grands projets d'énergie propre en partenariat avec des communautés autochtones, les travailleurs et l'industrie. L'immense potentiel de production d'énergie solaire de l'Alberta, combinée au savoir-faire des travailleurs et aux plans ambitieux de partenaires autochtones et locaux, stimule le développement de l'énergie propre dans la région.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui des investissements fédéraux de plus de 160 millions de dollars dans neuf projets d'énergie solaire établis en Alberta, qui créeront des centaines d'emplois et généreront une quantité considérable d'énergie propre de source solaire, en plus de déployer 163 mégawatts (MW) d'énergie solaire supplémentaire et une capacité de stockage par batterie de 48 MW. Mis ensemble, ces projets permettront non seulement de favoriser une croissance économique locale et de fournir à la population de l'énergie propre abordable, mais aussi de générer annuellement une réduction des émissions équivalente à celle qu'on obtiendrait en retirant des routes près de 47 000 voitures à essence par année.

Les projets ci-après reçoivent du financement pour créer de bons emplois, fournir de l'énergie propre et faire progresser la réconciliation économique :

Les deux projets conjoints de la Capstone Infrastructure Corporation et de la Première Nation de Sawridge - Michichi Solar LP et Kneehill Solar LP - permettront chacun de déployer un parc solaire de 25 MW muni d'ondulateurs solaires adaptés à un réseau électrique intelligent. Ces projets reçoivent une aide financière combinée de 64 millions de dollars du gouvernement fédéral et devraient créer plus de 240 bons emplois.

Concord Green Energy (une entreprise du groupe Concord Pacific) et la Première Nation des Chipewyans d' Athabasca (Athabasca Chipewyan First Nation ou ACFN) ont fait équipe pour créer le Concord Monarch Partnership, le Concord Vulcan Partnership et le Concord Coaldale Partnership - trois projets de 15 MW qui sont couplés à des systèmes de stockage d'énergie par batterie de 34 mégawattheures (MWh) et établis en Alberta , sur des sites abritant actuellement des réseaux de panneaux solaires. Ces projets reçoivent une aide financière combinée de 45,8 millions de dollars du gouvernement fédéral et devraient créer plus de 100 bons emplois.

(Athabasca Chipewyan First Nation ou ACFN) ont fait équipe pour créer le Concord Monarch Partnership, le Concord Vulcan Partnership et le Concord Coaldale Partnership - trois projets de 15 MW qui sont couplés à des systèmes de stockage d'énergie par batterie de 34 mégawattheures (MWh) et établis en , sur des sites abritant actuellement des réseaux de panneaux solaires. Ces projets reçoivent une aide financière combinée de 45,8 millions de dollars du gouvernement fédéral et devraient créer plus de 100 bons emplois. La Métis Nation Power Authority (MNPA) Inc. déploiera un projet d'énergie solaire de 4,9 MW dans la région 3 de la Nation métisse de l' Alberta dans le sud-est de la province et recevra une aide financière fédérale d'environ 12,8 millions de dollars. Ce projet devrait créer 24 bons emplois, en plus d'offrir de la formation à de jeunes autochtones.

dans le sud-est de la province et recevra une aide financière fédérale d'environ 12,8 millions de dollars. Ce projet devrait créer 24 bons emplois, en plus d'offrir de la formation à de jeunes autochtones. Chappice Lake Limited Partnership, en collaboration avec les Premières Nations de Cold Lake , déploiera un système de production d'électricité solaire de 14 MW couplé à un système de stockage d'énergie par batterie de 2,9 MW/8,3 MWh et à un logiciel d'intelligence artificielle conçu pour répartir l'énergie stockée sur batterie. Ce projet reçoit une aide financière fédérale d'environ 21 millions de dollars et devrait créer 80 bons emplois.

, déploiera un système de production d'électricité solaire de 14 MW couplé à un système de stockage d'énergie par batterie de 2,9 MW/8,3 MWh et à un logiciel d'intelligence artificielle conçu pour répartir l'énergie stockée sur batterie. Ce projet reçoit une aide financière fédérale d'environ 21 millions de dollars et devrait créer 80 bons emplois. Enterprise Solar L.P. déploiera un projet de production d'énergie solaire de 65 MW dans le comté de Vulcan , en Alberta , grâce à une aide financière fédérale d'environ 12 millions de dollars. Ce projet devrait créer jusqu'à 935 emplois au total.

, en , grâce à une aide financière fédérale d'environ 12 millions de dollars. Ce projet devrait créer jusqu'à 935 emplois au total. Cardston Spring Coulee Solar Limited Partnership déploiera une centrale solaire à panneaux bifaciaux de 29,5 MW munis de suiveurs solaires à un axe dans le comté de Cardston , en Alberta . Ce projet reçoit une aide financière fédérale d'environ 5,5 millions de dollars et devrait créer jusqu'à 145 bons emplois.

Ces projets porteurs d'emplois sont financés par le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE). Les investissements supplémentaires de 28 milliards de dollars prévus dans le budget de 2023 pour l'électricité propre, qui comprennent 3 milliards de dollars en fonds additionnels pour le programme ERITE, permettront de financer encore plus de projets comme ceux annoncés aujourd'hui. Mis ensemble, ces projets permettront de créer des milliers d'emplois dans la classe moyenne et de fournir à la population canadienne une électricité propre, fiable et abordable tout en favorisant la création d'un environnement plus propre et plus sain.

Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en place un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 et continuera de collaborer avec ses partenaires pour faire progresser la réconciliation économique et l'action climatique, tout en créant de bons emplois et en fournissant de l'énergie propre fiable dans sa marche vers un avenir carboneutre viable et prospère.

« Nous investissons plus de 160 millions de dollars dans des projets d'énergie solaire porteurs d'emplois, ce qui permettra de produire 163 mégawatts de puissance supplémentaire à l'échelle de l'Alberta. En collaborant avec l'industrie et des partenaires autochtones, le gouvernement du Canada aide à libérer le potentiel économique de nos technologies propres dans notre marche vers un avenir carboneutre prospère. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les fonds reçus pour les parcs solaires Michichi et Kneehill dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de RNCan ont grandement contribué à faire passer rapidement ces projets à l'étape de la construction. Nous sommes fiers à l'idée d'offrir de l'énergie sans émissions à plus de 12 000 foyers albertains, de créer des emplois dans la province et de générer des revenus pour des municipalités locales et notre partenaire autochtone pendant des décennies. »



David Eva

Président-directeur général, Capstone Infrastructure Corporation for Michichi and Kneehill Solar LP

« La Première Nation des Chipewyans d'Athabasca se réjouit du bel avenir qui se profile à l'horizon. Grâce au partenariat établi avec Terry Hui et Concord Green Energy (une entreprise du groupe Concord Pacific) pour les parcs solaires Coaldale, Monarch et Vulcan et au récent ajout d'un système de stockage d'énergie par batterie, les futures générations de Chipewyans d'Athabasca pourront tirer parti de sources de revenus à l'extérieur de leur territoire traditionnel tout en diversifiant les investissements et en donnant l'exemple sur le plan de l'intendance environnementale. Nous sommes très fiers de dire que plus de la moitié de la main-d'œuvre embauchée pour construire ces parcs solaires était autochtone. »

Jason Schulz

Directeur, Services-conseils stratégiques, Première Nation des Chipewyans d'Athabasca

« À titre de société productrice d'énergie solaire détenue par des Autochtones, MNPA est ravie de collaborer avec le gouvernement pour produire de l'énergie renouvelable par des moyens porteurs de sens, qui renforcent l'autonomie des gardiens des terres. Nous croyons que ce partenariat favorisera l'harmonie, la mise en valeur du patrimoine et la collaboration entre les communautés autochtones, les familles d'agriculteurs et l'industrie albertaine de l'énergie, qui est en constante évolution. »

Kurt Vouri

Président-directeur général, Métis Nation Power Authority (MNPA) Incorporated

« En collaboration avec les Premières Nations de Cold Lake, la société Elemental Energy est fière d'avoir mené à bien le projet de production et de stockage d'énergie solaire de Chappice Lake grâce au soutien de Ressources naturelles Canada et d'Emissions Reduction Alberta. Ce projet novateur, qui combine un système de production d'énergie solaire avec des batteries à flux redox de vanadium d'Invinity Energy Systems, contribue à l'objectif de décarboner et de moderniser le réseau électrique de l'Alberta aujourd'hui et dans l'avenir, pendant des décennies. »

Jamie Houssian

Directeur, Elemental Energy



Les neuf projets financés aujourd'hui permettront de déployer 163 MW d'énergie solaire supplémentaire et 48 MW de capacité de stockage par batterie, ce qui réduira les émissions de plus de 150 000 tonnes d'équivalent CO 2 par an, en plus de créer plus de 3 000 années-emplois.

par an, en plus de créer plus de 3 000 années-emplois. Le rapport de la Régie de l'énergie du Canada intitulé Avenir énergétique du Canada en 2023 : offre et demande énergétiques à l'horizon 2050 révèle que, dans un monde où le Canada et la planète atteindraient la carboneutralité d'ici 2050, les énergies renouvelables représenteraient les deux tiers de la production d'électricité en Alberta d'ici là, elles qui ont connu à cet égard une hausse d'environ 15 % en 2022. Pour ce qui est de l'énergie solaire, le rapport indique qu'elle fournirait jusqu'à 20 % de la production totale d'électricité en Alberta , tandis que l'énergie éolienne atteindrait 46 %.

révèle que, dans un monde où le Canada et la planète atteindraient la carboneutralité d'ici 2050, les énergies renouvelables représenteraient les deux tiers de la production d'électricité en d'ici là, elles qui ont connu à cet égard une hausse d'environ 15 % en 2022. Pour ce qui est de l'énergie solaire, le rapport indique qu'elle fournirait jusqu'à 20 % de la production totale d'électricité en , tandis que l'énergie éolienne atteindrait 46 %. Le ministre Wilkinson et des dirigeants de la Capstone Infrastructure Corporation ont assisté à l'inauguration des parcs solaires Michichi et Kneehill. Ces projets, déjà opérationnels, génèrent des retombées économiques pour les communautés locales.

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui pour ces projets provient d'ERITE de Ressources naturelles Canada, un programme doté d'un budget de 1,56 milliard de dollars qui soutient des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris des projets de renforcement des capacités qui ont reçu un montant supplémentaire de 3 milliards de dollars dans le budget de 2023.

Le budget de 2023 comprend également un investissement colossal de 40 milliards de dollars dans les réseaux électriques. Cet investissement essentiel sera mis en œuvre comme suit :

comprend également un investissement colossal de 40 milliards de dollars dans les réseaux électriques. Cet investissement essentiel sera mis en œuvre comme suit : un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité à émissions jugulées, les systèmes fixes de stockage de l'électricité, dont les batteries et l'équipement pour transporter l'électricité entre les provinces et territoires;



un montant de 20 milliards de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada offert sous forme de financement à faible coût;



au besoin, des programmes d'électricité ciblés, pour veiller à ce que les projets essentiels soient mis sur pied.

Le budget de 2023 comprend aussi 3 milliards de dollars sur 13 ans qui seront alloués à Ressources naturelles Canada aux fins de refinancement du programme ERITE pour ainsi renouveler le Programme des réseaux intelligents et appuyer l'éolien marin au Canada.

comprend aussi 3 milliards de dollars sur 13 ans qui seront alloués à Ressources naturelles Canada aux fins de refinancement du programme ERITE pour ainsi renouveler le et appuyer l'éolien marin au Canada. Le refinancement d'ERITE, qui s'ajouterait au budget actuel de 1,56 milliard de dollars, sera utilisé pour continuer de soutenir les projets d'énergie propre et les grandes priorités régionales ainsi que pour permettre aux projets de transport d'électricité d'avoir accès au programme.

Grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, le Canada demeurera un chef de file mondial dans le domaine des énergies propres.

