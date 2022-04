WHITEHORSE, YT, le 11 avril 2022 /CNW/ - Partout au pays, les collectivités comprennent que l'énergie propre et fiable est essentielle pour lutter contre les changements climatiques et ainsi créer un avenir plus sûr et plus résilient. Le gouvernement du Canada investit dans les projets d'énergie propre dirigés par les collectivités autochtones en région éloignée en vue de remplacer les combustibles fossiles et de favoriser la réconciliation et l'autodétermination.

Dans le budget de 2022 , le gouvernement du Canada a fait des investissements ciblés et responsables pour créer des emplois et assurer la prospérité dès aujourd'hui, et bâtir un avenir économique plus fort pour toute la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, accompagné du premier ministre du Yukon, l'honorable Sandy Silver, du ministre responsable de la Société de développement du Yukon et de la Société d'énergie du Yukon, l'honorable John Streicker, et du député du Yukon, Brendan Hanley, a annoncé l'octroi d'un investissement de 32,2 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone à Tlingit Homeland Energy Limited Partnership pour le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin.

Ce projet permettra d'accroître la capacité de l'installation hydroélectrique existante de deux mégawatts détenue et exploitée par des Autochtones à Atlin, en Colombie-Britannique - par l'ajout de huit mégawatts et demi pour l'offre d'énergie en hiver - et d'exporter cette nouvelle quantité accrue d'alimentation au réseau du Yukon au moyen d'une nouvelle ligne de transport d'électricité. Ce projet rendra possible la distribution d'électricité propre au Yukon et aidera le territoire à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à atteindre ses objectifs établis dans la stratégie Notre avenir propre , tout en garantissant que les tarifs d'électricité demeurent bas pour les Yukonnais.

Ressources naturelles Canada s'est engagé à accorder un montant allant jusqu'à 50 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification , et continuera de travailler avec Tlingit Homeland Energy LP pour faire progresser sa demande de projet. Dans son budget de 2022, le gouvernement du Yukon a affecté 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années au projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin, ce qui comprend 15 millions de dollars pour le projet cette année.

Au moyen d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification , le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires au pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois ainsi qu'une économie propre et durable.

« Les investissements dans l'énergie propre réduisent la pollution, créent des emplois et appuient l'indépendance énergétique pour les collectivités de tout le pays. Le gouvernement du Canada est résolu à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour offrir de l'énergie propre à chaque région au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin est une priorité pour le gouvernement du Yukon et représente une étape importante de la transition du Yukon et du Nord de la Colombie-Britannique vers un système énergétique durable et vert. Je suis impatient d'établir une offre fiable et diversifiée d'énergie renouvelable pour l'hiver, produite dans le Nord. Ainsi, nous pourrons progresser vers l'atteinte de nos objectifs climatiques et offrir aux Yukonnais de l'énergie abordable pour les générations à venir. »

L'honorable Sandy Silver

Premier ministre du Yukon

« Les changements climatiques représentent un important problème mondial qui continuera d'avoir des répercussions dans le Nord. Le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin aidera à accroître notre capacité de production d'énergie renouvelable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du Yukon et en offrant aux Yukonnais de l'énergie abordable. Dans le cadre de nos partenariats avec les Premières Nations et le gouvernement du Canada, je suis impatient de voir le projet prendre forme et aider le territoire à respecter ses engagements à l'égard de la stratégie Notre avenir propre. »

L'honorable John Streicker

Ministre responsable de la Société de développement du Yukon et de la Société d'énergie du Yukon

« Le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin aidera à guider notre territoire vers un avenir carboneutre. L'investissement fédéral de 32 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui à l'appui de ce projet représente un pas de plus vers sa réalisation et l'atteinte de nos objectifs en vue de bâtir un avenir plus vert pour tous les Yukonnais. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Notre gouvernement continuera d'appuyer les projets d'énergie propre menés par les Autochtones dans le Nord qui réduisent la dépendance au diesel, renforcent la sécurité énergétique et créent des emplois locaux de grande qualité. Le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin soutient la lutte contre les changements climatiques dans le Nord par l'accroissement de la capacité du Yukon à offrir de l'électricité fiable et renouvelable aux Yukonnais. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Nous sommes reconnaissants du don unique que la terre offre à notre peuple, de l'eau en abondance et une variation considérable du niveau qui rendent cette occasion de production hydroélectrique possible. Nous sommes également reconnaissants des relations de travail positives que nous entretenons avec des gouvernements qui partagent notre intérêt pour la protection de l'environnement et qui ont choisi d'investir dans notre objectif commun. Nous sommes heureux de la mise en place de processus rigoureux d'approbation et de réglementation qui garantissent que les générations futures profiteront de cette occasion sans que la terre et ses habitants ne subissent de dommages. »

Peter Kirby

Président-directeur général de Tlingit Homeland Energy Limited Partnership

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuie des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires du Canada, qui aideront les collectivités à économiser de l'argent en réduisant les coûts d'énergie. Un soutien est également offert aux industries afin qu'elles mettent en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et innovantes, ce qui permettra de créer des emplois et de réaliser des économies dans l'ensemble du Canada.

Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) est un programme de 964 millions de dollars qui fournit 922 millions de dollars sur une période de quatre ans pour des projets d'énergies renouvelables intelligentes et de modernisation des réseaux électriques. Ce programme réduira de façon importante les émissions de gaz à effet de serre en favorisant le remplacement de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par des énergies de sources renouvelables qui peuvent fournir des services de réseau essentiels tout en appuyant la transition équitable du Canada vers une économie reposant sur l'électricité.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans pour le programme ERITE.

Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada a consacré 4,5 millions de dollars au projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d' Atlin par l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) et de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

