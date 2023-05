TORONTO, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Pour soutenir la lutte contre les changements climatiques et assainir l'air dans nos villes, il faut absolument réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les Canadiens à choisir des véhicules à émission zéro (VEZ).

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a assisté aujourd'hui à l'expo sur les véhicules électriques EV & Charging Expo 2023 au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson. Elle y a annoncé un investissement dans des projets d'information et d'éducation et a donné le coup d'envoi à un pôle d'information sur les VEZ qui aidera le public à repérer et à se procurer en ligne des informations sur les politiques et les investissements fédéraux pertinents.

Investissements dans des projets d'information sur les VEZ

Ainsi, Ressources naturelles Canada (RNCan) octroie près de 5,9 millions de dollars à 28 organisations pour la réalisation de projets d'information et d'éducation sur les VEZ. Les projets aideront le public à comprendre les options écologiques qui sont à sa disposition au moment de l'achat d'un nouveau véhicule personnel, soit les véhicules électriques et à hydrogène ou les solutions de micromobilité propre comme les vélos électriques.

Depuis 2019, RNCan a donné un coup de pouce à des dizaines de projets du genre d'un bout à l'autre du pays dans le cadre de son Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (ISVEZ), qui vise à démystifier les VEZ pour dissiper les craintes du public.

Le financement fédéral de ces projets provient de l'ISVEZ, qui soutient des activités de sensibilisation, d'éducation et de renforcement des capacités qui contribuent à l'adoption des VEZ par les particuliers, les propriétaires de parcs de véhicules, les municipalités, les entreprises et les peuples autochtones.

Plateforme Web sur les VEZ

La nouvelle plateforme Web sur les VEZ du gouvernement fédéral a pour but d'aider les particuliers et les organisations à s'y retrouver plus facilement parmi la masse d'informations sur les VEZ qui sont actuellement éparpillées dans différents sites Web gouvernementaux.

Éclairée par des études comportementales et des études de marché de RNCan, la plateforme constitue un tremplin pour quiconque cherche des renseignements généraux sur les VEZ, par exemple sur leurs avantages au chapitre des coûts, le coût des recharges et les aides fédérales offertes.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VEZ. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Les véhicules à émission zéro aident les Canadiens à réduire leurs émissions et à économiser sur le carburant tout en créant des emplois durables dans toute la chaîne d'approvisionnement. En investissant dans ces véhicules, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aiderons à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Le gouvernement du Canada soutient les Canadiens afin d'accélérer la transition vers la carboneutralité, notamment en ce qui concerne l'achat, la fabrication et la recharge de véhicules électriques. Je me réjouis d'annoncer de nouvelles aides pour les organisations locales de partout au pays afin de sensibiliser la population aux véhicules à émission zéro et de donner un coup de pouce aux Canadiens qui veulent passer à l'électrique. Parallèlement, la nouvelle plateforme Web sur les VEZ servira de guichet unique pour l'obtention d'information sur nos investissements et nos programmes dans l'ensemble des ministères. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le 17 mai 2023, la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement fédéral total de près de 5,9 millions de dollars qui permettra à 28 organisations au Canada d'entreprendre des projets de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (VEZ). Grâce à ces projets, les Canadiennes et les Canadiens seront mieux au fait des options d'énergie propre qui s'offrent à eux au moment de choisir un nouveau véhicule.

Cette aide financière fédérale provient de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada (RNCan). RNCan prévoit de soutenir les projets énumérés ci-dessous, qui visent à accroître la sensibilisation, les connaissances et la confiance de la population à l'égard des infrastructures de ravitaillement et de recharge de VEZ :

