Le Saskatchewan Research Council fera progresser le traitement de la bastnaésite et l'étude des minéraux critiques avec le soutien du gouvernement du Canada

SASKATOON, SK, le 14 août 2024 /CNW/ - La Saskatchewan est connue internationalement pour son exploitation minière et son exploration, et plus récemment, elle est reconnue pour ses minéraux critiques, y compris ses éléments des terres rares, composants utilisés dans les véhicules électriques (VE), les éoliennes et les appareils électroniques de tous les jours. Comme la demande de minéraux critiques pour alimenter l'économie propre devrait doubler d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie, la Saskatchewan et le Canada ont une énorme occasion économique à saisir. Depuis 2020, le Saskatchewan Research Council (SRC) est un chef de file dans le traitement et la commercialisation de produits à valeur ajoutée composés d'éléments de terres rares tout au long de l'aménagement de son installation de traitement des terres rares de Saskatoon, la première du genre au Canada.

Le ministre Wilkinson annonce de nouveaux investissements dans les minéraux critiques en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de plus de 16 millions de dollars visant à soutenir le SRC à Saskatoon, en Saskatchewan. Ce financement s'ajoute à un soutien antérieur de près de 13,5 millions de dollars de PrairiesCan et de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour permettre au SRC de mettre en place son installation de traitement des terres rares et de concevoir de nouvelles technologies de traitement des minéraux des terres.

L'annonce d'aujourd'hui comprend un financement de 15,96 millions de dollars par l'entremise de PrairiesCan pour permettre au SRC d'acquérir de la bastnaésite (un type de minerai contenant des éléments des terres rares) de sources canadiennes et de créer une nouvelle capacité nationale de traitement de la bastnaésite, qui sera intégrée à l'installation de traitement des terres rares du SRC. Le SRC traitera le minerai de bastnaésite acquis auprès des exploitations canadiennes de Vital Metals Ltd. pour produire un mélange de terres rares, qui sera ensuite traité à l'aide de la technologie d'extraction par solvant et de fusion de métaux du SRC pour produire des métaux de terres rares. Le SRC collaborera également avec un établissement d'enseignement local pour mettre au point et dispenser un programme de formation à l'intention des étudiants autochtones pour leur permettre d'utiliser l'équipement de traitement de la bastnaésite.

L'investissement de 209 330 dollars de RNCan, dans le cadre de l'initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques (GDMC), contribuera à la création d'une base de données publique sur les caractéristiques des minéraux, laquelle améliorera la compréhension des gisements minéraux essentiels au Canada et de réduire les déchets miniers. Les nouvelles données aideront à faire de meilleures prévisions sur les types de gisements qui peuvent être détectés par le tri à l'aide de capteurs, réduisant les coûts de développement des gisements de minéraux critiques dans les mines, ainsi que la consommation d'énergie et les déchets associés à ces mines.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, fait des investissements essentiels dans les minéraux critiques et saisit l'occasion économique que représente l'économie propre pour la Saskatchewan et pour le Canada, ce qui est en phase avec notre objectif de devenir un fournisseur de minéraux critiques de choix pour le monde démocratique et de créer de bons emplois et des occasions économiques pour les générations à venir.

Citations

« Notre gouvernement investit dans les possibilités économiques que présente notre richesse en minéraux critiques, en veillant à ce que les Canadiens bénéficient de l'extraction, du traitement et de la vente des éléments des terres rares et d'autres minéraux critiques grâce à la création de bons emplois, à l'expansion du secteur minier et aux perspectives d'innovations futures et de réduction des émissions. »

-L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Investir dans les forces régionales telles que l'exploitation minière, l'exploration et le traitement des minéraux nous aide à construire une voie solide vers un avenir durable et fort pour tous les Canadiens. L'installation de traitement des terres rares du Saskatchewan Research Council joue un rôle important dans le plan de notre gouvernement visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale en terres rares qui développe notre économie et crée de bons emplois pour les Canadiens. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Cet investissement permettra à la Saskatchewan de renforcer son rôle de premier plan sur la scène internationale en tant que fournisseur fiable de terres rares sûres et durables dont le monde a besoin pour la production d'énergie. L'acquisition de bastnaésite dans les Territoires du Nord-Ouest garantit les ressources nécessaires à l'installation de traitement des terres rares du SRC pour produire des métaux de terres rares supplémentaires. Cela contribuera à garantir la sécurité des minéraux critiques pour les alliés et les partenaires du Canada, tout en empêchant que ces minéraux critiques stratégiques ne soient envoyés à des compétences d'outre-mer qui menacent notre sécurité nationale. »

-L'honorable Jeremy Harrison, ministre responsable du Saskatchewan Research Council

« Le financement annoncé par PrairiesCan signifie que le SRC sera en mesure d'agrandir son installation de traitement des terres rares actuelle afin de traiter une gamme plus large de minéraux de terres rares, développant ainsi une capacité et des connaissances supplémentaires au Canada pour cette industrie en plein essor. L'installation de traitement des terres rares du SRC sera bientôt opérationnelle, faisant de la province une plaque tournante de la technologie des terres rares et un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques du Canada. »

-Mike Crabtree, président et directeur général du Saskatchewan Research Council

Faits en bref

Les métaux des terres rares produits à partir de la bastnaésite achetée récemment par le SRC pourraient à eux seuls alimenter 62 500 véhicules électriques.

Le gouvernement du Canada a recensé 34 minéraux critiques, dont 27 se trouvent en Saskatchewan .

. Le Canada possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021.

possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021. Les dépenses d'exploration minière en Saskatchewan ont atteint leur niveau le plus élevé en 10 ans en 2023, l'exploration de l'uranium étant en tête, ce qui démontre l'attrait mondial élevé de la région pour les investissements (Saskatchewan Ministry of Energy and Resources Exploration and Development Highlights Report [Rapport sur les faits marquants en matière d'exploration et de développement du ministère de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan ], 2023).

ont atteint leur niveau le plus élevé en 10 ans en 2023, l'exploration de l'uranium étant en tête, ce qui démontre l'attrait mondial élevé de la région pour les investissements (Saskatchewan Ministry of Energy and Resources Exploration and Development Highlights Report [Rapport sur les faits marquants en matière d'exploration et de développement du ministère de l'Énergie et des Ressources de la ], 2023). L'annonce d'aujourd'hui comprend l'un des premiers investissements représentant une plus grande collaboration demandée dans le nouveau Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Le Cadre consiste en un engagement à long terme en faveur d'une meilleure coordination entre les ministères fédéraux, les autres ordres de gouvernement et les partenaires des Prairies sur leurs priorités, afin de saisir les occasions de croissance économique et de création d'emplois bien rémunérés dans l'ensemble des Prairies.

L'initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques (GDMC) vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes en minéraux critiques et à soutenir le développement durable de six minéraux prioritaires qui sont essentiels pour les industries clés et la sécurité nationale (p. ex. les batteries, l'énergie, la défense, les infrastructures). L'initiative GDMC fournit un financement pour accroître l'accessibilité de données et d'informations précieuses sur l'emplacement, la qualité et la faisabilité économique des ressources minérales critiques.

Le budget de 2021 prévoyait 79,2 millions de dollars pour RNCan afin d'améliorer la qualité et la disponibilité des données et des technologies numériques à l'appui des activités géoscientifiques et cartographiques qui accéléreront le développement efficace des chaînes de valeur des minéraux essentiels du Canada, notamment en recensant les réserves de minéraux critiques et en ouvrant des voies pour le développement durable des minéraux.

En 2024, le Canada a dépassé la Chine pour prendre la première place en tant que pays ayant le plus grand potentiel pour ce qui est de construire une chaîne d'approvisionnement sûre, fiable et durable de véhicules électriques.

