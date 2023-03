SASKATOON, SK, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le Canada a à cœur de renforcer ses liens de collaboration avec les peuples autochtones pour faire d'eux des partenaires dans l'action climatique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les mesures d'efficacité énergétique pourraient permettre aux pays signataires de franchir le tiers de la distance qui les sépare des objectifs de 2030 de l'Accord de Paris et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada continue de soutenir les communautés autochtones par le biais de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, qui crée de bons emplois dans tout le pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 414 000 $ à la Nation métisse de la Saskatchewan (Métis Nation - Saskatchewan ou MN-S) pour la mise sur pied d'un projet ÉnerGuide - la MN-S EnerGuide Capacity Initiative. Ce projet visera à sensibiliser davantage les Métis de la Saskatchewan à l'efficacité énergétique résidentielle et à améliorer leur accès à des conseillers autochtones en efficacité énergétique et à des services d'évaluation de l'efficacité énergétique résidentielle.



La MN-S acquerra le statut d'organisme de services autorisé ÉnerGuide pour s'assurer que les communautés métisses de toute la Saskatchewan aient, à l'interne, la capacité d'évaluer l'efficacité énergétique de leurs habitations. Grâce à ce projet, la MN-S jouera un rôle de chef de file à titre de fournisseuse autochtone de services d'évaluation résidentielle.



Le projet créera des perspectives d'emploi pour les Métis et améliorera l'efficacité énergétique de leurs habitations en Saskatchewan.

Grâce à des collaborations aux échelons fédéral, provincial et territorial et à des partenariats de nation à nation avec la MN-S, des programmes comme l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes peuvent créer de bons emplois tout en rapprochant le Canada de son objectif d'avoir un secteur du bâtiment résilient et carboneutre d'ici 2050.

« Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer le projet ÉnerGuide de la Nation métisse de la Saskatchewan. Ce projet ouvrira d'importantes possibilités d'emploi aux Métis tout en améliorant l'efficacité énergétique de leurs maisons en Saskatchewan. C'est un grand pas vers un avenir plus durable et plus résilient pour les communautés autochtones qui cheminent vers la carboneutralité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement est fier de travailler en concertation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis qui œuvrent localement à des solutions climatiques. Il continuera de s'associer à des communautés autochtones de tout le pays pour que se réalisent des projets d'énergie propre qui font progresser la réconciliation et l'autodétermination tout en apportant la prospérité économique à leurs membres. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« La Nation métisse de la Saskatchewan entend poursuivre et approfondir sa collaboration avec Ressources naturelles Canada pour former des spécialistes en audit énergétique dans le nord de la Saskatchewan. Les longues distances que doivent actuellement parcourir les auditeurs pour atteindre les localités de la région font grimper les coûts et nuisent à la participation au programme. Notre organisation est fière d'entreprendre dès le printemps la formation d'auditeurs supplémentaires à Pinehouse, en Saskatchewan. Les services d'audit sont très en demande, et le programme Maisons plus vertes peut vraiment aider à faire baisser le coût prohibitif du chauffage résidentiel pour les Métis de la région. »

Brent Laroque, directeur de l'environnement, Nation métisse de la Saskatchewan

L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes est mise en œuvre par un réseau de conseillers certifiés en efficacité énergétique qui ont pour mandat d'aider les propriétaires à se renseigner sur les divers travaux de rénovation permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de leur demeure, qu'il s'agisse d'installer une thermopompe ou de nouvelles fenêtres. Condition d'admissibilité à une subvention pouvant atteindre 5 000 $, cette évaluation avant rénovations est aussi la première étape des démarches visant à obtenir jusqu'à 40 000 $ dans le cadre du programme de prêt sans intérêt.

Les conseillers effectuent également une évaluation ÉnerGuide après rénovations pour conclure le processus et indiquer les économies d'énergie et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant des rénovations.

Depuis son lancement, l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes a accordé 210 millions de dollars en subventions à près de 54 000 propriétaires. Plus de 90 % des propriétaires reçoivent leurs subventions dans les 40 jours ouvrables suivant l'examen de leurs reçus et autres pièces justificatives.

Pour qu'un plus grand nombre de communautés autochtones aient accès à l'expertise requise en matière d'efficacité énergétique afin de répondre à leurs besoins particuliers, 10 % des subventions ont été allouées à la participation autochtone.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à mobiliser l'action à l'échelle nationale dans le but de réduire les émissions de 37 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et de créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. Elle mise sur l'augmentation du taux de rénovation des bâtiments, sur la construction de bâtiments résilients et carboneutres dès le départ et sur la transformation du chauffage des locaux et de l'eau.

