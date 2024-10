OTTAWA, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ainsi que R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, pour une conférence de presse après la réunion des ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) responsables de la justice et de la sécurité publique.

Date : le vendredi 18 octobre 2024 Heure : 11 h 50 (HAR) Lieu : Salle D Katimavik

The Explorer Hotel

4825 49 Avenue

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

(Une interprétation simultanée sera accessible aux participants et participantes sur place)

Pour obtenir le lien Zoom et/ou les informations de connexion à la téléconférence, veuillez-vous inscrire auprès des relations avec les médias à l'adresse : [email protected]. Toutes les inscriptions doivent être complétées avant 12 h 30 HAE (10 h 30 HAR), le vendredi 18 octobre.

En personne

Les représentants et représentantes des médias accrédités doivent arriver 15 minutes avant le début de l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations. La photo d'identité doit être visible à tout moment. Les représentants et représentantes des médias qui se joindront à l'événement en personne auront la possibilité de poser des questions.

Par téléconférence

Les représentants et représentantes des médias inscrits sont invités à se joindre par téléconférence 20 minutes avant son début officiel. Les représentants et représentantes des médias qui participeront à la téléconférence auront la possibilité de poser des questions.

Par Zoom

Les représentants et représentantes des médias inscrits sont invités à se joindre à la conférence de presse 20 minutes avant son début officiel. La diffusion sur Zoom sera pour écoute seulement. Les participants et participantes sur Zoom ne pourront pas poser de questions.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]