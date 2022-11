La nouvelle initiative adoptera une approche dirigée par les Inuit pour le développement des ressources naturelles à Iqaluit

IQALUIT, NU, le 9 nov. 2022 /CNW/ - La Nunavut Nukkiksautiit Corporation (NNC) adopte une approche dirigée par les Inuit pour exploiter les énergies renouvelables grâce à une nouvelle initiative qui pourrait réduire la dépendance de la ville à l'égard du diesel très polluant et coûteux, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de rendre l'électricité et le chauffage domestique plus abordables. Iqaluit est l'une des plus grandes communautés hors réseau du Canada et, comme toutes les communautés du Nunavut, elle dépend entièrement du diesel pour le chauffage et l'électricité. Les systèmes de combustibles fossiles au Nunavut comportent des risques et des vulnérabilités qui sont en fin de compte soutenus par tous les Inuit qui doivent compter sur cette source de combustible.

Le projet Iqaluit Nukkiksautiit vise à développer une solution alternative grâce au leadership inuit dans l'économie verte. Une solution qui minimise les risques, les vulnérabilités et les préjudices aux réseaux environnementaux et sociaux qui sont au cœur de la culture inuite. Les connaissances et les valeurs inuites seront intégrées dès le départ aux activités de développement afin de s'assurer qu'elles sont dirigées par les Inuit. L'initiative devrait permettre aux Inuit de se rapprocher de la souveraineté énergétique, de l'abordabilité et de la durabilité environnementale. Elle permettra aux Inuit d'investir dans des infrastructures et de les exploiter de façon à protéger les terres, à créer des emplois locaux et à générer des rendements financiers qui pourront être réinvestis pour favoriser la croissance, le bien-être et l'abordabilité.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, a annoncé un soutien financier de 4 millions de dollars dans le cadre du programme ARDEC Nord pour cette importante initiative.

L'initiative communautaire est dirigée par la Nunavut Nukkiksautiit Corporation (NNC), une filiale de la Qikiqtaaluk Corporation, une société de développement inuit en propriété exclusive de la Qikiqtani Inuit Association.

Dans le récent Énoncé économique de l'automne 2022, le gouvernement du Canada a souligné son intention de poursuivre sa saine gestion de l'économie et d'être présent pour les Canadiens. Il s'agit notamment d'un plan ambitieux visant à renforcer l'industrie et à bâtir une économie à zéro émission nette florissante grâce à des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, ce qui créera de nouvelles possibilités et de nouveaux emplois, tout en luttant contre le changement climatique.

« Le changement climatique est un problème mondial qui touche de façon disproportionnée tous les Inuit et notre mode de vie. Il est de notre responsabilité morale de lutter contre ces impacts tout en assurant le bien-être des générations futures. Le projet Nukkiksautiit d'Iqaluit présente une occasion pour les Nunavummiut de participer de manière significative à la transition vers une énergie propre à la carboneutralité. »

Harry Flaherty, président et chef de la direction de la Qikiqtaaluk Corporation

« Le projet Iqaluit Nukkiksautiit place la communauté au premier plan du développement et donne la priorité à l'autodétermination des Inuit. Le développement de l'énergie renouvelable dirigé par les Inuit offre une voie vers la prospérité partagée par la communauté; à bien des égards, c'est la vérité et la réconciliation en action. »

Heather Shilton, directrice de la Nunavut Nukkiksautiit Corporation

« Notre gouvernement continue de s'associer à des approches communautaires dirigées par des Autochtones et de les soutenir pour relever les défis que pose le changement climatique. Les Inuit sont aux premières lignes d'une grande partie de ce changement et les communautés jouent un rôle de premier plan dans l'exploration des défis et l'identification des moyens d'adaptation. Grâce aux nouveaux investissements de notre gouvernement dans la production d'électricité plus propre annoncés dans le récent Énoncé économique d'automne et à des initiatives importantes comme le projet Iqaluit Nukkiksautiit, je suis convaincu que les communautés du Nord et de l'Arctique réduiront leur dépendance au diesel polluant et coûteux et créeront un avenir plus durable et plus propre pour les générations à venir. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan

Iqaluit est l'une des plus grandes communautés hors réseau du Canada et dépend à 100 % des combustibles fossiles pour son énergie. Le projet Iqaluit Nukkiksautiit est basé sur le potentiel d'énergie renouvelable de la région d' Iqaluit et pourrait remplacer 100 % du diesel d' Iqaluit (actuellement 15 millions de litres par an) et permettre une croissance future.

Soutenir les dirigeants autochtones et élaborer conjointement des solutions pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les communautés du Nord pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis est essentiel pour avancer sur le chemin de la réconciliation et l'autodétermination.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada, est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord afin de refléter les priorités et les perspectives des peuples de l'Arctique et du Nord.

élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada, est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord afin de refléter les priorités et les perspectives des peuples de l'Arctique et du Nord. Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne 2022 comprennent :

Investir dans l'emploi, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

Lancement du nouveau Fonds de croissance du Canada qui contribuera à attirer au Canada les milliards de dollars de nouveaux investissements privés nécessaires pour réduire nos émissions, faire croître notre économie et créer de bons emplois;



Introduire d'importants crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et l'hydrogène propre, qui contribueront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers un système à consommation carboneutre, et encourager des salaires plus élevés pour les travailleurs en augmentant le niveau du crédit lorsque certaines protections du travail sont respectées;



Mettre en œuvre une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada;



Créer le Centre de formation sur les emplois durables et investir dans un nouveau volet sur les emplois durables du Programme de formation et d'innovation de l'Union afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

