MINNEAPOLIS, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Partout dans le Nord canadien, les communautés autochtones et nordiques montrent la voie à suivre pour relever les défis liés aux changements climatiques par l'adaptation, l'atténuation et la surveillance, tout en soutenant des écosystèmes sains et résilients.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord du Canada, l'honorable Daniel Vandal, a prononcé un discours et a participé à une séance de questions au sujet du leadership du Canada envers les changements climatiques dans le cadre du Great Northern Festival.

Le Great Northern Festival est une célébration annuelle qui met en valeur une grande variété de cultures et d'activités hivernales. L'allocution du ministre faisait partie du volet « Climate Action » du festival, qui présente un large éventail de points de vue sur les approches de lutte contre les changements climatiques.

Dans son allocution, le ministre Vandal a souligné les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les dirigeants autochtones, gouvernementaux et locaux et les chefs de file de l'industrie au Canada qui contribuent à l'apport de changements positifs au sein des communautés du Nord et de l'Arctique. Le ministre Vandal a également présenté le plan climatique renforcé du Canada et le soutien du gouvernement fédéral à la recherche par l'entremise de Savoir polaire Canada en partenariat avec l'Inuit Tapiriit Kanatami. Il a également souligné les investissements du Canada dans des projets importants axés sur le climat, comme la technologie SmartICE, le premier outil d'adaptation aux changements climatiques au monde à intégrer les connaissances autochtones sur la glace de mer à une technologie avancée d'acquisition de données et de surveillance à distance.

Le leadership pris par le Canada pour lutter contre les changements climatiques dans le Nord et dans l'Arctique s'appuient sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord. Le gouvernement du Canada, les peuples autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux ont collaboré à l'élaboration et à la mise en œuvre du Cadre, une vision transformatrice de l'avenir où les peuples du Nord et de l'Arctique sont prospères, forts et en sécurité, et sont soutenus par des écosystèmes sains et résilients. Les objectifs du Cadre fournissent des assises solides pour aborder et atténuer les répercussions complexes des changements climatiques sur la population, l'infrastructure et l'environnement du Nord.

Citation

« Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, ce qui comporte des défis, comme l'érosion du littoral, les risques de feux de forêt et l'instabilité du pergélisol, surtout dans le Nord et dans l'Arctique où le réchauffement a lieu trois fois plus vite que sur le reste de la planète. Nous travaillons avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi qu'avec les communautés nordiques à se préparer et à s'adapter aux changements climatiques et à y réagir, en plus d'atténuer et de surveiller ceux-ci, à l'aide des connaissances autochtones et de la science, tout en transmettant la sagesse et des compétences intergénérationnelles importantes. Je tiens à remercier les organisateurs du Great Northern Festival pour cette série sur les solutions climatiques et pour avoir invité le Canada à mettre en évidence les défis liés aux changements climatiques dans le Nord et de montrer comment les communautés autochtones et nordiques prennent les devants pour faire face à la crise climatique. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P. député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

En date de septembre 2021, le Canada a investi plus de 164 millions de dollars dans plus de 754 projets menés dans les communautés nordiques et autochtones et visant à surveiller et à évaluer les répercussions des changements climatiques, à mettre en œuvre des mesures d'adaptation structurelles et non structurelles, à remplacer le carburant diesel par des carburants renouvelables et à faire participer les Autochtones aux discussions relatives à la politique sur les changements climatiques.

Les budgets de 2016 et de 2017 prévoyaient, au titre du Cadre pancanadien, 220,6 millions de dollars sur cinq ans pour la création de cinq nouveaux programmes (liens ci-dessous) par l'entremise de RCAANC pour lutter expressément contre les changements climatiques dans les communautés autochtones et nordiques.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

