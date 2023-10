REYKJAVIK, Iceland, le 23 oct. 2023 /CNW/ - L'établissement de relations solides avec les dirigeants circumpolaires et l'échange de points de vue sur les priorités communes du Nord et de l'Arctique peuvent conduire à des solutions plus efficaces.

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a conclu sa participation à l'Assemblée du Cercle arctique, qui s'est tenue à Reykjavík, en Islande, du 19 au 21 octobre 2023. Ce forum représente le plus grand rassemblement annuel international sur l'Arctique et attire environ 2 000 participants de plus de 60 pays.

Le ministre Vandal a discuté avec les leaders internationaux et de l'Arctique de l'approche du Canada à l'égard de questions comme les feux de forêt historiques de cette année, le développement économique et la réconciliation avec les peuples autochtones. Il a prononcé un discours principal dans lequel il a mis l'accent sur le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord élaboré conjointement et sur l'importance d'une approche collaborative tout en travaillant à la réconciliation avec les peuples autochtones. Il a également parlé des progrès réalisés par le Canada sur des questions comme les changements climatiques et la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique.

L'Assemblée présentait également une excellente occasion de rencontrer des chercheurs et d'échanger des points de vue avec eux, ainsi qu'avec des dirigeants mondiaux. Le ministre Vandal a participé à deux discussions entre experts, l'une sur la souveraineté alimentaire et l'autre sur les feux de forêt dans l'Arctique. Il a également rencontré la sénatrice américaine de l'Alaska, Lisa Murkowski, et le président du Cercle arctique Ólafur Ragnar Grímsson, ancien président de l'Islande.

À titre de ministère fédéral responsable du Nord, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada joue un rôle important dans la promotion de la coopération circumpolaire entre les pays de l'Arctique. L'Assemblée du Cercle arctique de 2023 a donné au Canada l'occasion de partager son approche de collaboration avec ses partenaires nordiques et autochtones et d'en apprendre d'autres dirigeants circumpolaires.

Quote

« Il est réellement gratifiant de participer à ce forum international et de discuter de l'avenir de l'Arctique aux côtés des dirigeants et des chercheurs autochtones et non autochtones de l'Arctique. Être en mesure de faire part des points de vue et des solutions du Canada sur les questions de l'Arctique de façon inclusive et novatrice nous a permis d'apprendre les uns des autres et de nous inspirer à œuvrer pour un avenir meilleur pour l'Arctique et les populations qui y vivent. »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

Les faits en bref

Appuyer le leadership autochtone et élaborer des solutions liées aux changements climatiques, au logement et à la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis est essentiel pour faire progresser le chemin de la réconciliation et l'autodétermination.

et l'autodétermination. Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les points de vue des populations de l'Arctique et du Nord.

élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les points de vue des populations de l'Arctique et du Nord. À titre de ministère fédéral responsable du Nord, Relations Couronne Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) est directement responsable du développement politique et économique de cette région et de l'amélioration des connaissances à son sujet grâce à la coopération scientifique. Appuyer les intérêts du Nord du Canada sur la scène internationale relève directement de ce mandat.

