Le ministre Vandal et le ministre Miller soulignent les investissements dans le logement et l'infrastructure du Nord dans le Budget 2021

OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, et le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ont rencontré des partenaires autochtones de tout le Nord hier pour discuter des investissements dans le logement et l'infrastructure du Nord figurant dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

Le gouvernement reconnaît que les communautés nordiques, éloignées et isolées du Canada sont confrontées à des besoins uniques en matière de logement et d'infrastructure, compte tenu des défis que présentent la géographie, les changements climatiques, l'infrastructure limitée et l'emplacement. Le Budget 2021 propose de fournir 50 millions de dollars en 2021-2022 pour financer la construction et la réparation immédiates d'unités de logement dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Les investissements dans l'eau potable, le logement et les autres infrastructures communautaires permettront de créer de bons emplois et de bâtir des communautés autochtones plus saines, plus sûres et plus prospères à long terme. Les investissements prévus dans le plan du gouvernement fédéral permettront d'accélérer son engagement décennal à combler les lacunes en matière d'infrastructures dans les communautés autochtones.

Le Budget 2021 propose de réaliser des investissements fondés sur les distinctions de 6,0 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 388,9 millions par la suite à l'appui des infrastructures dans les communautés autochtones. Le Budget 2021 propose également un financement de 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones, un fonds axé sur les distinctions qui permet de répondre aux besoins immédiats, selon la priorité établie par les partenaires autochtones, liés à des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les Premières Nations autonomes ou signataires de traités modernes, y compris dans les communautés inuites et de la Nation métisse.

Dans le but d'aider les Canadiens à trouver un logement abordable, le budget de 2021 propose de fournir un financement de 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le budget de 2021 propose d'avancer et de réaffecter 1,3 milliard de dollars, dont 1 milliard de dollars au titre du Fonds national de co-investissement dans le logement, afin d'accélérer la construction, la réparation ou le soutien de 35 000 logements abordables au Canada.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Cet investissement visant à fournir un soutien immédiat aux conditions de logement et aux infrastructures critiques dans le Nord est le résultat de stratégies de logement élaborées conjointement avec des partenaires en vertu du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord. Nous reconnaissons qu'il faut faire davantage et nous continuerons à travailler avec nos partenaires et à l'échelle communautaire pour soutenir des logements abordables, sûrs et durables pour les Autochtones et les habitants du Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, P.C., député

Ministre des Affaires du Nord

« Il existe depuis longtemps des lacunes inacceptables en matière de logement dans les communautés autochtones; nous l'avons constaté en particulier dans le Nord. Les partenaires autochtones nous ont dit ce dont ils avaient besoin et les investissements prévus dans le Budget 2021 constitueront une autre étape pour répondre à ces besoins. Combler cet écart est une priorité pour notre gouvernement et nous continuerons à travailler avec RCAANC et nos partenaires autochtones à cette fin. Grâce à cet investissement historique, davantage de logements seront construits, rénovés et modernisés, et des modèles de prestation de services qui transfèrent le contrôle à des institutions dirigées par des Autochtones seront élaborés. Il y a encore du travail à faire et nous ferons les investissements nécessaires pour soutenir le logement autochtone dans tout le pays. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, l'accès à un logement de qualité et abordable est le problème numéro un dont me parlent les électeurs. Grâce aux investissements prévus dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour répondre aux besoins des habitants du Nord en matière de logement. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Pour aider les Canadiens à trouver un logement abordable, le Budget 2021 propose de fournir 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur 7 ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

1,5 milliard de dollars supplémentaires pour l'Initiative de logement rapide afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables en leur fournissant rapidement un logement abordable adéquat.



600 millions de dollars sur 7 ans pour renouveler et élargir le Fonds d'innovation pour le logement abordable. Ce nouveau financement permettrait de créer jusqu'à 12 700 logements supplémentaires.



315,4 millions de dollars sur 7 ans, par l'entremise de la Prestation canadienne pour le logement, pour augmenter l'aide financière directe aux femmes et aux enfants à faible revenu qui fuient la violence afin de les aider à payer leur loyer.



118,2 millions de dollars sur sept ans dans le cadre de l'Initiative fédérale en matière de logement communautaire, afin de soutenir les fournisseurs de logements communautaires qui offrent des logements à long terme à bon nombre de nos personnes les plus vulnérables.

Le Budget 2021 propose d'octroyer et de réaffecter également 1,3 milliard de dollars de fonds existants pour accélérer la construction, la réparation ou le soutien de 35 000 logements abordables au Canada .

. Cela comprend 750 millions de dollars de financement dans le cadre du Fonds national de co-investissement dans le logement, qu'il est proposé d'avancer à 2021- 2022 et 2022-2023. Cela permettra d'accélérer la création de 3 400 nouveaux logements et la réparation de 13 700 logements.

250 millions de dollars de financement dans le cadre du Fonds national de co-investissement dans le logement, qui seront alloués pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 unités de logement de transition et de places d'hébergement pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Ce financement ciblé est réaffecté -- y compris l'avancement de 200 millions de dollars en 2021- 2022 et 2022-2023.

2022-2023. Combler les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones, appuyer des communautés autochtones saines, sûres et prospères et favoriser une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse grâce à un investissement sans précédent de plus de 18 milliards de dollars.

