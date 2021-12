OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Par l'entremise du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (le Cadre), le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les habitants du Nord et de l'Arctique afin de créer des possibilités à long terme pour appuyer les besoins uniques de la région et protéger son riche environnement naturel, tout en bâtissant une économie forte, dynamique et durable.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a rencontré les partenaires autochtones et les partenaires territoriaux et provinciaux du Cadre afin de cerner leurs principales priorités en vue du budget de 2022, et également pour discuter des façons d'aborder la gouvernance régionale.

La rencontre d'aujourd'hui a offert aux partenaires une tribune importante pour cerner les besoins immédiats en prévision du budget de 2022 et pour établir les priorités à plus long terme, notamment les investissements visant à favoriser la relance dans le contexte de la COVID-19, afin de rebâtir en mieux. Conformément au Cadre, les commentaires des partenaires ont permis d'orienter les investissements ciblés que réalise le gouvernement fédéral pour répondre aux besoins des résidents du Nord et contribuer aux solutions autochtones axées sur la communauté en réponse à la pandémie de COVID-19.

De plus, les partenaires ont eu l'occasion de rendre compte des approches en matière de gouvernance régionale qui ont fait l'objet de discussions au cours des derniers mois, en tant que moyens de faciliter la mise en œuvre conjointe des buts et des objectifs du Cadre. La mise en œuvre de ces buts permettra de mettre en lumière l'innovation et d'obtenir des résultats, tout en contribuant à combler les écarts constatés pour les habitants du Nord et en laissant un héritage de développement économique durable.

Les budgets fédéraux incluent depuis 2019 des mesures visant à appuyer la mise en œuvre du Cadre et à bonifier les efforts qui sont déjà faits pour renforcer les communautés arctiques et nordiques. Parmi ces mesures figurent des engagements en vue de régler la question de l'insécurité alimentaire, de soutenir la planification pour les grands projets d'infrastructure dans le Nord, les priorités des partenaires sur le plan des changements climatiques et les besoins à court terme en matière de logement et d'infrastructure, et de faire progresser les initiatives en matière d'éducation, notamment la construction d'un nouveau bâtiment scientifique à l'Université du Yukon, la transformation du Collège Aurora en université polytechnique et les travaux continus du Groupe de travail sur l'éducation postsecondaire dans le Nord.

Citation

« Depuis le lancement du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord en 2019, d'importants progrès ont été réalisés en partenariat avec les communautés autochtones et celles du Nord. L'élaboration et la mise en œuvre conjointes du Cadre offrent une occasion audacieuse de faire les choses différemment dans le Nord et d'aborder de façon novatrice la manière dont les différents ordres de gouvernement et les organisations partenaires collaborent. Aujourd'hui, nous affirmons de nouveau notre engagement à aligner les politiques du Canada sur les priorités des habitants du Nord et à travailler en partenariat pour que la région de l'Arctique et du Nord soit un endroit dynamique, prospère et durable, où les gens travaillent forts et en toute sécurité. Je me réjouis à l'idée de continuer à bâtir sur ce que nous avons accompli ensemble jusqu'ici. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada en septembre 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral travaillait en collaboration avec des partenaires autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux à la définition et à l'établissement d'une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents du Nord et de l'Arctique, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de la région.

Le Cadre fournit une orientation au gouvernement du Canada en ce qui a trait aux priorités, aux activités et aux investissements dans l'Arctique et le Nord d'ici 2030 et au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord.

Le Cadre comprend un énoncé de politique élaboré conjointement et un chapitre international, un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral, un chapitre sur l'Inuit Nunangat rédigé par les Inuits, des chapitres rédigés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Nunavut, ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres de partenaires devraient être inclus suivant leur publication.

, ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres de partenaires devraient être inclus suivant leur publication. Dans le budget de 2019, le gouvernement annonçait un investissement initial de plus de 700 millions de dollars afin de soutenir le Cadre et de compléter les efforts déjà déployés pour renforcer les communautés de l'Arctique et du Nord, y compris de nouveaux fonds pour diversifier les options en matière d'éducation postsecondaire dans le Nord, améliorer les ressources en infrastructure pour relier les communautés nordiques et éloignées et soutenir la production d'énergie propre, rehausser les programmes de développement économique, permettre la réalisation d'activités de recherche cruciales sur l'Arctique et rehausser davantage le leadership mondial du Canada dans l'Arctique.

Dans le budget de 2021, un certain nombre d'initiatives supplémentaires ont été proposées au profit des habitants et des communautés des régions nordiques et arctiques au Canada, qui doivent composer avec les défis particuliers associés à la géographie, aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire, à l'infrastructure et à l'éloignement. Parmi les fonds annoncés figurent :

163,4 millions de dollars pour élargir le programme Nutrition Nord,



40,4 millions de dollars afin de soutenir l'évaluation de la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion des réseaux électriques dans le Nord,



25 millions de dollars pour appuyer les priorités du gouvernement du Yukon en matière de changements climatiques,

en matière de changements climatiques,

50 millions de dollars à l'appui des besoins du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Nunavut sur le plan du logement et de l'infrastructure,

sur le plan du logement et de l'infrastructure,

8 millions de dollars pour appuyer la transformation du Collège Aurora en université polytechnique,



21,6 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de l'économie bleue dans l'Arctique de l'Est et l'Arctique de l'Ouest.

Le processus de collaboration ayant servi à l'élaboration conjointe du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord a également permis d'orienter les mesures d'intervention du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19 dans l'Arctique et le Nord.

Comme ailleurs au Canada, beaucoup de personnes et d'entreprises dans le Nord demeurent aux prises avec les risques pour la santé publique et les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a fait des investissements ciblés de plus de 850 millions de dollars dans les communautés de l'Arctique et du Nord pour soutenir les interventions des territoires et venir en aide aux particuliers et aux entreprises.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Ryan Cotter, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]